Orbán Viktor figyelmeztet: extrém csúszásveszély jöhet az ónos eső miatt + videó

Orbán Viktor a közösségi oldalán videóüzenetben tájékoztatott az aktuális időjárási helyzetről, miután telefonon egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel. A miniszterelnök elmondta: az utak egyelőre járhatóak, ugyanakkor az egészségügyben jelentős a nyomás.

Orbán Viktor a hóhelyzetről egyeztetett Pintér Sándorral (Forrás: Facebook)

Mint ahogyan a kormányfő fogalmazott, „sok a kéz-, ujj- és lábtörés”, ami a csúszós utak és járdák következménye. Ennek ellenére hangsúlyozta:

a mostani nehéz időjárási viszonyok miatt nem szükséges átütemezni a betervezett műtéteket, minden a tervek szerint haladhat.

Orbán Viktor szerint jelenleg az ónos eső okozza a legnagyobb aggodalmat, és arra figyelmeztetett: a helyzet nem könnyebb, hanem nehezebb lesz. Különösen veszélyes lehet, ha a havazás mellé ónos eső társul, ami jelentősen növeli a csúszásveszélyt.

Ha bejön az ónos eső miatti csúszásveszély, az extra körültekintést igényel

– mondta a miniszterelnök. Arra kérte az embereket, hogy aki teheti, csak indokolt esetben induljon útnak, és akkor is lassan, nyugodtan, fokozott figyelemmel közlekedjen.

Vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra!

– zárta üzenetét Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)