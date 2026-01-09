orbán viktorónos esőpintér sándor

Orbán Viktor figyelmeztet: extrém csúszásveszély jöhet az ónos eső miatt + videó

„Nem könnyebb lesz, hanem nehezebb” – hangsúlyozta Orbán Viktor a hóhelyzetről közzétett videójában, amelyben arra figyelmeztetett, hogy az ónos eső miatt extrém csúszásveszély alakulhat ki országszerte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 16:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a közösségi oldalán videóüzenetben tájékoztatott az aktuális időjárási helyzetről, miután telefonon egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel. A miniszterelnök elmondta: az utak egyelőre járhatóak, ugyanakkor az egészségügyben jelentős a nyomás.

Orbán Viktor a hóhelyzetről egyeztetett Pintér Sándorral (Forrás: Facebook)

Mint ahogyan a kormányfő fogalmazott, „sok a kéz-, ujj- és lábtörés”, ami a csúszós utak és járdák következménye. Ennek ellenére hangsúlyozta: 

a mostani nehéz időjárási viszonyok miatt nem szükséges átütemezni a betervezett műtéteket, minden a tervek szerint haladhat.

Orbán Viktor szerint jelenleg az ónos eső okozza a legnagyobb aggodalmat, és arra figyelmeztetett: a helyzet nem könnyebb, hanem nehezebb lesz. Különösen veszélyes lehet, ha a havazás mellé ónos eső társul, ami jelentősen növeli a csúszásveszélyt.

Ha bejön az ónos eső miatti csúszásveszély, az extra körültekintést igényel

– mondta a miniszterelnök. Arra kérte az embereket, hogy aki teheti, csak indokolt esetben induljon útnak, és akkor is lassan, nyugodtan, fokozott figyelemmel közlekedjen.

Vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra!

– zárta üzenetét Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

                 
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Mikor takarítják már el?

Bayer Zsolt avatarja

Ez már nem unió, nem a tagállamok érdekeit szem előtt tartó, azért munkálkodó szövetség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu