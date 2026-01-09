orbán viktorpintér sándorhóhelyzet

Orbán Viktor egyeztetett Pintér Sándorral a hóhelyzetről – részletek hamarosan

A miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel a hóhelyzetről, a részleteket későbbre ígérte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 16:02
A miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be a friss egyeztetésről, amelyen a rendkívüli téli helyzet volt a téma.

Fotó: Facebook

Az imént egyeztettem Pintér Sándor belügyminiszterrel a hóhelyzetről, részletek hamarosan.

Mint korábban megírtuk, Orbán Viktor tegnap az operatív törzshöz látogatott, ahol személyesen is találkozott a belügyminiszterrel. A látogatásról videót is megosztott a közösségi oldalán.

Korábban Orbán Viktor arról posztolt, hogy még nem ért véget a rendkívüli téli időjárás, ezért óvatosságra, egymásra figyelésre intett a közösségi oldalán. 

„Köszönet a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért! Nincs még vége! A következő napokban is lehet számítani hófúvásra, ónos esőre. Vigyázzunk egymásra!” 

– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor a hóhelyzetről egyeztetett Pintér Sándorral (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

