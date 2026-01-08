Orbán Viktoridőjáráshavazás

Orbán Viktor figyelmeztetett, még nincs vége!

Még nem ért véget a rendkívüli téli időjárás, a miniszterelnök is óvatosságra, egymásra figyelésre intett közösségi oldalán. Extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetést legutóbb csaknem öt éve, 2021. február 11-én adtak ki a hatóságok.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 16:04
Forrás: Facebook
„Köszönet a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért! Nincs még vége! A következő napokban is lehet számítani hófúvásra, ónos esőre. Vigyázzunk egymásra!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök egy fotóalbumot is megosztott, amelyben dolgozó rendőrök, tűzoltók vagy éppen hétköznapi emberek láthatók, akik a rendkívüli téli időjárásban utat tisztítanak, időseknek segítenek. 

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárás várható. A helyzet súlyosságát jól szemlélteti, hogy Orbán Viktor úgy döntött, Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására.

Másodfokú riasztást adtak ki péntekre

Az eddigi napok sem voltak könnyűek, és úgy néz ki, a neheze még hátravan: péntekre virradóan az ország keleti felén, nagy területen várható mínusz 15 Celsius-fok körüli, illetve az alatti minimum hőmérséklet, kiemelten az ország középső észak-déli sávjában mínusz 20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak. Extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetés legutóbb csaknem öt éve, 2021. február 11-én adtak ki a hatóságok. A hőmérséklet gyorsan zuhan éjszaka, ugyanis ekkorra leáll a szél, és nagyobb területen is kiderül az ég a vastag hófelszín fölött.

Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyében van másodfokú (narancs) figyelmeztetés hideg miatt, ezekben a vármegyékben mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés érvényes péntekre Somogy, Tolna, Baranya, Veszprém, Komárom-Esztergom, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyében, itt a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet pénteken.

Borítókép: Két rendőr segít egy idős nőnek közlekedni az extrém téli időjárásban (Forrás: Facebook)


