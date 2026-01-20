hidegidőjárásoperatív törzs

Még előttünk áll egy kritikus nap, aztán javul a helyzet

Az operatív törzs ismertette a legfrissebb információkat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 12:42
A meteorológiai előrejelzések szerint szerdáig marad a hideg időjárás, utána fokozatosan enyhül. Kazincbarcikán szünetel a távhőszolgáltatás, de a lakóházak egyelőre nem hűltek ki, a melegedőhelyet senki nem vette igénybe. A tűzifa kiszállítása tovább folytatódik. Elzárt település, útlezárás, súlykorlátozás nincs az országban – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az operatív törzs.

Fotó: MTVA/Jászai Csaba
Fotó: MTVA/Jászai Csaba

Az előrejelzés szerint az Alföldön, Budapesten és a Dunántúl keleti részein borult lesz az idő, máshol várhatóan kisüt a nap. A borult, ködös területeken jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. Késő este –13 és –5 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.

A rendkívüli hideg miatt január 15. óta

összesen 2494 köbméter tűzifát biztosított az állam

azon rászorulóknak, akiknek nem volt már mivel fűteniük.

Ebből 1019 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 1475 pedig az önkormányzatokhoz került.

A tűzifa szállítás előtti feldarabolását hétfőn 181 tűzoltó végezte, 476 katona, rendőr és polgárőr 190 járművel juttatta el 61 település 315 címére. A leszállított 800 köbméter tűzifából 254 köbmétert közvetlenül a rászorulókhoz, 546 köbmétert az arra igényt bejelentő települési, illetve nemzetiségi önkormányzatokhoz juttattak el, amelyek továbbítják a rászorulókhoz.

 

Leállt a fűtés Kazincbarcikán

Kazincbarcikán hétfőn kora délután óta csőtörés miatt 8710 fogyasztónál nincs önkormányzati távhőszolgáltatás. A távhőrendszer sokáig tartja a meleget, így az érintett lakóházak kedd délig hűlnek 18 fokra. A hiba elhárításán a helyi üzemeltető dolgozik, a sérült vezetékszakasz kizárásával a szolgáltatás előreláthatóan

kedd délig részlegesen helyreáll.

A szolgáltatás 512 fogyasztási helyen, köztük egy óvodában csak a sérült vezetékszakasz cseréjét követően állhat helyre, ezért az óvoda ma zárva tart. A területen az állami fenntartású négy iskolában nincs tanítás, az 1469 tanuló közül tíz gyermek felügyeletét kérték a szülők.

Egy művelődés házat melegedőhelyként megnyitottak – ezt eddig senki nem vette igénybe.

Az operatív törzs további melegedőhelyeket, illetve melegedőbuszokat is kész biztosítani. A Keleti pályaudvaron egy tíz kocsiból, köztük négy hálókocsiból álló vasúti szerelvény áll készenlétben, négy órán belül melegedővonatként Kazincbarcikára érkezhet.

A Kazincbarcikai Kórház a távhőszolgáltatás leállása után saját, két földgázüzemű gőzkazánjával biztosítja az intézmény hőellátását.

A 167 fekvőbeteg, a járóbetegek és az ügyelet ellátása zavartalan.

Hétfőn 13 településen, összesen 1898 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatás helyreállítása mindenhol rövid időn belül megtörtént. A fűtésben 38 köznevelési intézményből jeleztek fennakadást, ezek helyreállítása folyamatban van, az oktatást nem akadályozzák. Minden iskolában zavartalan a tanítás.

Az egészséges ivóvízellátásban nincs ellátatlan terület.

 

Több ember is segítségre szorult

Körösszakálnál kedd reggel a Sebes-Körös partján egy vadász egy idős nőt talált a hóban fekve. Az elsőnek kiérkező tűzoltók betakarták a bajba került személyt, majd átadták a kiérkező mentőszolgálatnak. A mentők a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházba szállították, ahol a testhőmérsékletét visszamelegítették, állapota stabil.

A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 19 helyszínre közlekedési balesetekhez, épületek tetejéről lehulló jég és hó miatt, illetve jégbe fagyott állatok miatt riasztották.

A rendőrséget 148 közlekedési balesethez riasztották, halálos baleset nem történt, 17 esetben történt személyi sérülés.

A rendőrök a polgárőrséggel és honvédséggel közösen 2051 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 126 esetben nyújtottak számukra segítséget. Nyolcszázhuszonhét esetben tó- és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, öt embert kellett figyelmeztetniük.

A mentőszolgálat 4141 esethez vonult ki tegnap.

A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan.

A betegforgalom a megszokotthoz képest 30 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség.

A közúthálózaton a hókotráson és síkosságmentesítésen 122 munkagép dolgozott tegnap. A síkosságmentesítéshez 60 ezer tonna útszóró só és közel két és fél millió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

 

Balesetek nehezítették a közlekedést

Helyenként balesetek miatt volt átmeneti útlezárás: az M1-esen hétfőn reggel Herceghalomnál több kamion ütközött össze. A határ felé tíz kilométeres, a főváros felé hat kilométeres volt a torlódás. Az M1-esen kedd hajnalban Bicskénél Hegyeshalom felé négy személyautó és egy kamion ütközött. Az 54-es főúton, Kecskemétnél hétfő délután busz és személyautó ütközött.

A vasútvonalakon Bicske és Szárliget között felsővezeték-szakadás miatt a vonatok hajnali három és reggel fél kilenc között csak egy vágányon közlekedtek. A helyreállításon dolgoznak a MÁV szakemberei. Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. Délután három és fél hat között Tornyospálca és Vásárosnamény között váltóhiba miatt pótlóbuszok közlekedtek. Délután öt óra és 18.40 között Újszász és Jászladány között váltóhiba miatt pótlóbuszok közlekedtek.

Busszal minden település minden megállója elérhető.

A légi közlekedés zavartalan.

A Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak.

Az operatív törzs mindenkit arra kér, hogy ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervek éjjel-nappal hívható diszpécserszolgálatát vagy a 112-es segélyhívó számot.

Senki ne menjen el egy földön fekvő ember mellett!

Az extrém hidegben a hajléktalanok mellett azok is veszélyben vannak, akiknek az otthonukban van hideg. Figyeljünk oda az idős, beteg, egyedül élő ismerőseinkre, a fogyatékossággal élőkre, rokonainkra, szomszédjainkra. Hívjuk fel őket, csöngessünk be hozzájuk naponta többször is – kérték.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Komka Péter)

