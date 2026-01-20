Még előttünk áll egy kritikus nap, aztán javul a helyzet

A meteorológiai előrejelzések szerint szerdáig marad a hideg időjárás, utána fokozatosan enyhül. Kazincbarcikán szünetel a távhőszolgáltatás, de a lakóházak egyelőre nem hűltek ki, a melegedőhelyet senki nem vette igénybe. A tűzifa kiszállítása tovább folytatódik. Elzárt település, útlezárás, súlykorlátozás nincs az országban – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az operatív törzs.

Fotó: MTVA/Jászai Csaba

Az előrejelzés szerint az Alföldön, Budapesten és a Dunántúl keleti részein borult lesz az idő, máshol várhatóan kisüt a nap. A borult, ködös területeken jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. Késő este –13 és –5 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.

A rendkívüli hideg miatt január 15. óta

összesen 2494 köbméter tűzifát biztosított az állam

azon rászorulóknak, akiknek nem volt már mivel fűteniük.

Ebből 1019 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 1475 pedig az önkormányzatokhoz került.

A tűzifa szállítás előtti feldarabolását hétfőn 181 tűzoltó végezte, 476 katona, rendőr és polgárőr 190 járművel juttatta el 61 település 315 címére. A leszállított 800 köbméter tűzifából 254 köbmétert közvetlenül a rászorulókhoz, 546 köbmétert az arra igényt bejelentő települési, illetve nemzetiségi önkormányzatokhoz juttattak el, amelyek továbbítják a rászorulókhoz.

Leállt a fűtés Kazincbarcikán

Kazincbarcikán hétfőn kora délután óta csőtörés miatt 8710 fogyasztónál nincs önkormányzati távhőszolgáltatás. A távhőrendszer sokáig tartja a meleget, így az érintett lakóházak kedd délig hűlnek 18 fokra. A hiba elhárításán a helyi üzemeltető dolgozik, a sérült vezetékszakasz kizárásával a szolgáltatás előreláthatóan

kedd délig részlegesen helyreáll.

A szolgáltatás 512 fogyasztási helyen, köztük egy óvodában csak a sérült vezetékszakasz cseréjét követően állhat helyre, ezért az óvoda ma zárva tart. A területen az állami fenntartású négy iskolában nincs tanítás, az 1469 tanuló közül tíz gyermek felügyeletét kérték a szülők.

Egy művelődés házat melegedőhelyként megnyitottak – ezt eddig senki nem vette igénybe.

Az operatív törzs további melegedőhelyeket, illetve melegedőbuszokat is kész biztosítani. A Keleti pályaudvaron egy tíz kocsiból, köztük négy hálókocsiból álló vasúti szerelvény áll készenlétben, négy órán belül melegedővonatként Kazincbarcikára érkezhet.