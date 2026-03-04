Rendkívüli

Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat Jordániába

Februárra újra felpörgött a használtautó-import: ezek a márkák a legnépszerűbbek a magyarok körében

Több mint negyedével haladta meg a februári használautópiaci forgalom a tavaly februári számokat. Néhány hónapon belül immár másodszor fordul elő, hogy az import használt autók havi darabszáma 12 ezer fölé emelkedik, ebből az látszik, hogy folytatódik az a trend, hogy egyre több autóvásárló figyelme fordul újra a külföldi autópiacok felé.

2026. 03. 04.
Jelentős felfutás volt látható az év másorik hónapjában a hazai használautó-piacon: februárban a DataHouse adatai szerint 12 206 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 26 százalékkal haladja meg a tavaly februárban regisztrált 9692-es mennyiséget. Néhány hónapon belül immár másodszor fordul elő, hogy az import használt autók havi darabszáma 12 ezer fölé emelkedik, ami azt mutatja, hogy folytatódik az a trend, hogy egyre több autóvásárló figyelme fordul újra a külföldi autópiacok felé.

„A használt autók behozatalának havi szintje az előző év közepétől került a 11 ezres szint fölé, és csupán két hónap adatai maradtak el ettől az értéktől: a decemberi időszak szezonálisan minden évben gyengébb számokat mutat, januárban pedig a hóhelyzet fizikailag nehezítette a külföldi autók beszerzését és szállítását -– magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – A forgalom ezt követően látványosan élénkült meg újra, amit részben az előző hónapok elmaradt igényeinek pótlása okozott, részben a továbbra is kedvezően alakuló euróárfolyam, amely a hónap során még a 375 forintos szint alá is benézett.”

használt autók
Februárban megélénkült a forgalom a használt autók piacán (Fotó: Mirkó István)

A használtautó-import a teljes hazai használtautó-kereskedelemnek csupán egy kis szelete: a belföldi átírások száma hat-hétszeresen múlja felül az importból származó autóvásárlásokét.

A behozott használt autók közötti márkasorrend az első két hónapban kisebb változást hozott: a legnépszerűbb márka továbbra is 

  • a Volkswagen volt 12,7 százalékos részesedéssel, 
  • ám a Ford 8,9 százalékos részesedésével újból átvette 
  • az Opeltől (8,6 százalék) a második helyet. 
  • 6,4 százalékkal őrzi negyedik helyét az Audi, 
  • melyet a Toyota (6,0 százalék) 
  • és a Hyundai (5,1 százalék) követ.

A használtautó-import mennyisége az év első két hónapjában összesen 22 243 volt, ami 10,4 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 20 139-es értéket. Ugyanebben az időszakban a hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő újautó-eladások száma 19 016 volt, ami 3,5 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbi 19 705-ös mennyiségnél.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

