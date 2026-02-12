Kiderült, hogy átlagosan mennyiért hirdetik Magyarországon a használt autókat

Közös kutatásban mutatta be a hazai piac januári helyzetét a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Eszerint az eladásra kínált személygépkocsik zöme, vagyis 35,6 százaléka a 2,5 millió forint alatti árkategóriába tartozik, ugyanakkor egyre nő a középkategória jelentősége, hiszen 28,9 százalék 2,5–5 millió forint közé, illetve 23,4 százalék az 5–10 millió forintos sávba esik – ez a két szegmens együtt a kínálat több mint felét teszik ki, miközben a 10 millió feletti kocsik csak 12,2 százalékot érnek el. Az eladó használt autók összesített átlagára januárban 5,6 millió forint volt, ami az egy évvel korábbi adathoz viszonyítva 1,8 százalékos növekedést jelent.

Fotó: Használtautó.hu

Ami a hajtásmódokat illeti, a meghirdetett autók közel fele, mintegy 50 040 darab benzines volt, míg a dízelekből 42 250 példányt kínáltak, így a gázolajos modellek még a részarányuk csökkenése után is 41 százalékot képviselnek a kínálatban. Az alternatív hajtású járművek részesedése a két számjegyű növekedés után is alacsony, az elektromosok a kínálat 5,4 százalékát, a hibridek pedig 4,8 százalékát teszik ki. Fontos hozzátenni, hogy az alternatív hajtású járművek használtan is jóval drágábbak hagyományos társaiknál, míg a dízelek átlagosan 218 ezer km-es futásteljesítménye 43 százalékkal nagyobb, mint a benzineseké.

Fotó: Használtautó.hu

Külön grafikon mutatja a tíz legnépszerűbb modellt – ezek a hirdetések számát, vagyis a kínálati oldalt mutatják, nem pedig a keresletit. Ezek közül az Audi A6 bizonyult a legdrágábbnak (7,3 millió forint) és a Suzuki Swift a legolcsóbbnak (1,9 millió forint), ám meg kell jegyezni, hogy utóbbi modell átlagára egy év leforgása alatt 28,7 százalékkal emelkedett. Még úgy is, hogy a toplistán a gazdaságos Suzukik átlagéletkora a legmagasabb (16 év feletti), míg a két legfiatalabb típus a céges vásárlók körében is népszerű Skoda Octavia, illetve Kia Ceed (9-10 év körül).