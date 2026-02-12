Rendkívüli

Itt vannak a Lakatos Márk-botrány legújabb fejleményei

autós hírdízel autóautóvásárlásihasznált autókhasználtautó-piac

Kiderült, hogy átlagosan mennyiért hirdetik Magyarországon a használt autókat

Meglepetések akadnak a legnagyobb számban eladó típusok toplistáján, miként a dízelek részarányában is.

2026. 02. 12. 14:24
Fotó: Németh András Péter/Szabad Föld
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közös kutatásban mutatta be a hazai piac januári helyzetét a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Eszerint az eladásra kínált személygépkocsik zöme, vagyis 35,6 százaléka a 2,5 millió forint alatti árkategóriába tartozik, ugyanakkor egyre nő a középkategória jelentősége, hiszen 28,9 százalék 2,5–5 millió forint közé, illetve 23,4 százalék az 5–10 millió forintos sávba esik – ez a két szegmens együtt a kínálat több mint felét teszik ki, miközben a 10 millió feletti kocsik csak 12,2 százalékot érnek el. Az eladó használt autók összesített átlagára januárban 5,6 millió forint volt, ami az egy évvel korábbi adathoz viszonyítva 1,8 százalékos növekedést jelent.

Fotó: Használtautó.hu

Ami a hajtásmódokat illeti, a meghirdetett autók közel fele, mintegy 50 040 darab benzines volt, míg a dízelekből 42 250 példányt kínáltak, így a gázolajos modellek még a részarányuk csökkenése után is 41 százalékot képviselnek a kínálatban. Az alternatív hajtású járművek részesedése a két számjegyű növekedés után is alacsony, az elektromosok a kínálat 5,4 százalékát, a hibridek pedig 4,8 százalékát teszik ki. Fontos hozzátenni, hogy az alternatív hajtású járművek használtan is jóval drágábbak hagyományos társaiknál, míg a dízelek átlagosan 218 ezer km-es futásteljesítménye 43 százalékkal nagyobb, mint a benzineseké.

Fotó: Használtautó.hu

Külön grafikon mutatja a tíz legnépszerűbb modellt – ezek a hirdetések számát, vagyis a kínálati oldalt mutatják, nem pedig a keresletit. Ezek közül az Audi A6 bizonyult a legdrágábbnak (7,3 millió forint) és a Suzuki Swift a legolcsóbbnak (1,9 millió forint), ám meg kell jegyezni, hogy utóbbi modell átlagára egy év leforgása alatt 28,7 százalékkal emelkedett. Még úgy is, hogy a toplistán a gazdaságos Suzukik átlagéletkora a legmagasabb (16 év feletti), míg a két legfiatalabb típus a céges vásárlók körében is népszerű Skoda Octavia, illetve Kia Ceed (9-10 év körül).

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

A transznemű elkövető…

Bayer Zsolt avatarja

Vagyis pszichésen nem normális, aberrált. Ez a lényeg. És ebbe megint belehalt nyolc ártatlan ember, 25 pedig kórházban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu