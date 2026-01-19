Rendkívüli

Egy év alatt közel harminc százalékkal nőtt a meghirdetett használt villanyautók száma

A Használtautó.hu és a KSH közös decemberi statisztikája az alternatív hajtású járművek fokozatos térnyerését, és az árkategóriák lassú átrendeződését mutatja.

2026. 01. 19. 11:25
Nissan Leaf II, az egyik legelterjedtebb hazai villanyautó Forrás: Nissan
Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal decemberi közös statisztikája, amely alapján a hazai használtautó-piacon a korábban megindult folyamatok tovább erősödtek. A kínálat szerkezete összességében stabil maradt, ugyanakkor egyre világosabban kirajzolódnak azok az irányok, amelyek hosszabb távon alakítják a piacot: az elektromos és hibrid hajtású járművek fokozatos térnyerése, az árkategóriák lassú átrendeződése, valamint a márkák és modellek közötti pozícióváltások.

 

A kínálat döntő része továbbra is tízmillió forint alatt

2025 decemberében a hazai használtautó-piacon megjelent hirdetések 37,2 százaléka 2,5 millió forint alatti, 28,3 százaléka 2,5–5 millió forint közötti, 22,5 százaléka öt- és tízmillió forintos, míg 12 százaléka a tízmillió forint feletti árkategóriába tartozott. Egy év alatt a legolcsóbb szegmens aránya 4,3 százalékkal csökkent, miközben a 2,5–5 millió forint közötti, valamint az öt–tízmillió forintos kategória súlya 1,7 és 2,5 százalékkal növekedett. 

A kínálati átlagár decemberben 5,5 millió forint volt,

ami enyhe, nagyjából százezer forintos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Forrás: Használtautó.hu

A meghirdetett személygépkocsik közel fele, mintegy 52 900 darab benzines volt, míg a 44 600 dízel 41,2 százalékot képviselt a kínálatban. Az alternatív hajtású járművek részesedése továbbra is alacsonyabb, az elektromosok a kínálat 5,2 százalékát, az öntöltő és plug-in hibridek pedig 4,6 százalékát teszik ki. A Használtautó.hu kínálatában 

az előző év azonos időszakához viszonyítva az elektromos autók száma 29,1 százalékkal, a hibrideké 17,9 százalékkal nőtt.

Emellett a benzineseké 2,2 százalékkal nőtt, a dízelmotoros autók száma viszont érdemben nem változott.

 

Közel másfélszer annyit futnak többet a dízelek

A futásteljesítmény és az életkor közötti összefüggés decemberben is jól kirajzolódott. 

20200522 Debrecen Használtautó kereskedés illusztráció. Fotó: Mirkó István (MI) Magyar Nemzet
Fotó: Mirkó István

A meghirdetett benzines autók átlagosan 154 ezer kilométert, míg a dízelek mintegy 220 ezer kilométert futottak, vagyis a gázolajjal hajtott járművek közel 43 százalékkal nagyobb futásteljesítménnyel szerepeltek a kínálatban. 

A benzines autók átlagéletkora 13,5 év, a dízeleké 12,2 év volt.

Éves összevetésben a dízelek futásteljesítménye stagnált, míg a benzineseké enyhén csökkent. A dízel személygépjárművek átlagéletkorában egy év alatt 0,8 százalékos emelkedés, míg a benzinesek esetén 2,9 százalékos csökkenés volt megfigyelhető.

Forrás: Használtautó.hu

A hajtásláncok szerinti kínálati átlagárak alapján decemberben az öntöltő és plug-in hibrid, valamint az elektromos autók ára gyakorlatilag azonos szinten állt: a hibridek átlagára 11,27 millió, az elektromosoké 11,11 millió forint volt. A hibrid autók esetén ez 6,2 százalékos, míg az elektromosok esetében 10,8 százalékos árcsökkenést jelent egy év alatt. A benzines és dízel modellek átlagára ezzel szemben jóval kisebb mértékben változott, a dízelek továbbra is átlagosan öt–hat százalékkal drágábbak voltak a benzineseknél.

használtautó piac kereskedelem külföldrõl behozott autó Zsombi-Car
Fotó: Mészaros Mátyás

A statisztika alapján egy jármű minden eltelt évvel hajtástól függően  hat-nyolc százalékot veszít az értékéből, míg minden megtett ezer kilométer további 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez. Az újszerű vagy kitűnő állapotú autók több mint húsz százalékkal drágábbak, míg a sérült járművek átlagosan  hatvan százalékkal alacsonyabb áron jelennek meg a piacon.

Forrás: Használtautó.hu

A tíz legnépszerűbb márka életkorában hosszú távon lassú emelkedés látható, azonban rövid távon csökkenés tapasztalható a megfigyelt időszakban. Az Opel, a Renault és a Volkswagen rendelkeznek a legidősebb átlagéletkorral, mely decemberben 12,5–13,6 év között mozgott. Ezeket követi a Ford és a Mercedes-Benz 11,9–12, majd az Audi és a Toyota, melyek átlagosan 11,2–11,6 évesek. A BMW-k átlagéletkora megközelítőleg 10,9 év, a Skodák nagyjából 10,2 évesek, végül pedig a legfiatalabb szereplő a Kia, körülbelül 9,2 évvel.

Átlagárakat vizsgálva a három nagy német prémiumgyártó, a Mercedes-Benz, a BMW és az Audi jól elkülönülve vezetik a sorrendet 8,5–10,2 millió forint kategóriában. Őket követi a Toyota, a Kia, a Skoda és a Volkswagen egy csoportban, amelyek árkategóriája 4,6–5,3 millió forint. A Ford ettől kissé lemaradva négymillió forint alatt szerepel a kínálatban, végül 

a legnépszerűbb márkák közül az alsó sávot a Renault és az Opel képviseli hárommillió forint és az alatti értékekkel. 

A Használtautó.hu és a KSH együttműködésében minden hónapban megjelenő statisztika célja, hogy átláthatóvá tegye a hazai használtautó-piac szerkezetét, és pontos képet adjon a keresleti-kínálati trendek alakulásáról. A mostani adatok alapján a piac egyértelműen fiatalodik, egyre több alternatív hajtású modell jelenik meg, és a vevők számára egyre nagyobb arányban érhetők el jobb állapotú, kedvezőbb futásteljesítményű autók.

 

