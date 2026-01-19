Egy év alatt közel harminc százalékkal nőtt a meghirdetett használt villanyautók száma

Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal decemberi közös statisztikája, amely alapján a hazai használtautó-piacon a korábban megindult folyamatok tovább erősödtek. A kínálat szerkezete összességében stabil maradt, ugyanakkor egyre világosabban kirajzolódnak azok az irányok, amelyek hosszabb távon alakítják a piacot: az elektromos és hibrid hajtású járművek fokozatos térnyerése, az árkategóriák lassú átrendeződése, valamint a márkák és modellek közötti pozícióváltások.

A kínálat döntő része továbbra is tízmillió forint alatt

2025 decemberében a hazai használtautó-piacon megjelent hirdetések 37,2 százaléka 2,5 millió forint alatti, 28,3 százaléka 2,5–5 millió forint közötti, 22,5 százaléka öt- és tízmillió forintos, míg 12 százaléka a tízmillió forint feletti árkategóriába tartozott. Egy év alatt a legolcsóbb szegmens aránya 4,3 százalékkal csökkent, miközben a 2,5–5 millió forint közötti, valamint az öt–tízmillió forintos kategória súlya 1,7 és 2,5 százalékkal növekedett.

A kínálati átlagár decemberben 5,5 millió forint volt,

ami enyhe, nagyjából százezer forintos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Forrás: Használtautó.hu

A meghirdetett személygépkocsik közel fele, mintegy 52 900 darab benzines volt, míg a 44 600 dízel 41,2 százalékot képviselt a kínálatban. Az alternatív hajtású járművek részesedése továbbra is alacsonyabb, az elektromosok a kínálat 5,2 százalékát, az öntöltő és plug-in hibridek pedig 4,6 százalékát teszik ki. A Használtautó.hu kínálatában

az előző év azonos időszakához viszonyítva az elektromos autók száma 29,1 százalékkal, a hibrideké 17,9 százalékkal nőtt.

Emellett a benzineseké 2,2 százalékkal nőtt, a dízelmotoros autók száma viszont érdemben nem változott.

Közel másfélszer annyit futnak többet a dízelek

A futásteljesítmény és az életkor közötti összefüggés decemberben is jól kirajzolódott.

Fotó: Mirkó István

A meghirdetett benzines autók átlagosan 154 ezer kilométert, míg a dízelek mintegy 220 ezer kilométert futottak, vagyis a gázolajjal hajtott járművek közel 43 százalékkal nagyobb futásteljesítménnyel szerepeltek a kínálatban.

A benzines autók átlagéletkora 13,5 év, a dízeleké 12,2 év volt.

Éves összevetésben a dízelek futásteljesítménye stagnált, míg a benzineseké enyhén csökkent. A dízel személygépjárművek átlagéletkorában egy év alatt 0,8 százalékos emelkedés, míg a benzinesek esetén 2,9 százalékos csökkenés volt megfigyelhető.