autós hírDaciaDacia Duster

A Dacia megcsinálta a lehetetlent: íme a gázüzemű hibrid autó

A Dusterben és a Bigsterben lesz elérhető az új 154 lóerős, összkerekes hajtáslánc.

2026. 03. 04. 8:31
Forrás: Dacia
A Dacia frissíti a két népszerű szabadidő-autója kínálatát a Hybrid-G 150 4×4 nevű hajtáslánccal, amelynek az a különlegessége, hogy a világon elsőként kombinálja a hibrid technológiát, az LPG-s flex-fuel rendszerrel és az összkerékhajtással. 

Dacia
Terepen jól jön, hogy hátul is hajt a Duster. Forrás: Dacia

Az elöl elhelyezett 140 lóerős, 1,2 literes, háromhengeres, 48 voltos lágy hibrid technológiával kiegészített turbómotor és a hátul elhelyezett, 31 lóerős villanymotor kombinációjával a maximális teljesítmény 154 lóerőre jön ki. Nyomatékban sincs hiány, ugyanis a belső égésű motor 230, a hátsó tengelyen elhelyezett villanymotor pedig 87 Nm-rel rendelkezik. A belső égésű motor egy hatokozatú, dupla kuplungos automata sebességváltóhoz, a hajtásból leválasztható villanymotor pedig egy kétfokozatú sebességváltóhoz csatlakozik.

Dacia
A pótkerék helyén található a gáztartály. Forrás: Dacia

Utóbbinak az a funkciója, hogy kis sebességnél (jellemzően terepen) első fokozatban nagy nyomatékot biztosít a hátsó kerekeknek, nagy sebességnél, kettes fokozatban pedig lelassítja a villanymotort, miközben erős tapadást biztosít hátsó tengelyen (megvalósítva az összkerékhajtást) 140 km/h sebességig. Ha lekapcsolják a hajtásból az elektromos hátsó tengelyt, akkor megszűnnek az itt fellépő súrlódási veszteségek, és csökken az üzemanyag-fogyasztás. Ez a kuplungos leválaszthatóság a Dacia szerint világelső megoldás a 48 voltos technológiát alkalmazó hibrid hajtásláncok között.

Dacia
A Duster műszerfala. Forrás: Dacia

A belső égésű motorhoz kapcsolt dupla kuplungos sebességváltó a kormánykeréken található fülekkel, manuálisan is vezérelhető. Ez a funkció különösen hasznos terepen, vontatásnál, hegyi vezetésnél és más speciális helyzetekben. Mivel a villanymotor csak a hátsó kerekekhez csatlakozik, a 48 V-os, 0,84 kWh-s lítium-ion akkumulátor pedig fékezés, lassulás közben töltődik, a hajtáslánc gyakran képes rövid időközönként tisztán elektromos üzemmódban működni. Városi ciklusban a Duster és a Bigster Hybrid-G 150 4×4 akár a vezetési idő hatvan százalékában is lokális károsanyag-kibocsátás nélkül mehet, főleg dugóban történő lassú araszolás közben.

Dacia
Többféle terepüzemmód is kiválasztható a forgókapcsolóval. Forrás: Dacia

A 4x4-es flex-fuel hibrid hajtáslánccal a Dacia kihasználja az LPG alacsony árát (320 Ft/liter Magyarországon), hogy jelentős megtakarítást érjen el. Ez a technológia harminc-negyven százalékkal csökkenti az üzemeltetési költségeket és húsz grammal a kilométerenkénti szén-dioxid-kibocsátást az ugyanilyen felépítésű hibrid 150 4x4-es hajtáslánchoz képest.

Dacia
A Bigster is elérhető az új hajtáslánccal. Forrás: Dacia

Két ötven literes üzemanyagtartállyal (az egyik benzinnek, a másik LPG-gáznak) a hibrid-G 150 4×4 Duster akár 1500 km-t is meg tud tenni tankolás nélkül, mivel az átlagfogyasztása benzinből 5,9, gázból 7,1 l/100 km.

