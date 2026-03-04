Kitilthatják a magyar utakról a lakóházat leromboló szlovák kamionost

Vádat emeltek az ellen a szlovák kamionsofőr ellen, aki Zalabaksán a járművével romba döntött egy családi házat, egy kislány pedig emiatt súlyosan megsérült – tájékoztatta a a Zala Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-t.

Jánky Judit szóvivő felidézte, hogy a szlovák férfi tavaly június 27-én, a hajnali órákban kamionjával Rédics felől Kálócfa irányába tartott a 86-os főúton. A Zalabaksán átvezető útszakaszon a fáradtsága miatt letért az úttestről, és a jobb oldali útpadkára sodródott, ezután a vízelvezető árkon áthajtva ingatlanok kerítését törte át, majd az egyik lakóháznak ütközött.

A családi ház utcafronti szobájában alvó kislány a baleset miatt beomlott épületrész alá szorult, és nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A baleset azért következett be, mert a sofőr a KRESZ szabályait megszegte, nem a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban vezette a kamiont.