Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor a kárpátaljai magyarok ügyéről egyeztetett, komoly ajánlat érkezett Moszkvából

családi ház

Kitilthatják a magyar utakról a lakóházat leromboló szlovák kamionost

A férfi olyan fáradt volt, hogy nem tudta az úton tartani járművét, ezért nekiütközött egy családi háznak, ahol a szobájában alvó kislány a rászakadó törmelékek miatt súlyosan megsérült. Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozásával vádolja.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 04. 10:54
Vádat emeltek az ellen a szlovák kamionsofőr ellen, aki Zalabaksán a járművével romba döntött egy családi házat, egy kislány pedig emiatt súlyosan megsérült – tájékoztatta a a Zala Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-t.

Jánky Judit szóvivő felidézte, hogy a szlovák férfi tavaly június 27-én, a hajnali órákban kamionjával Rédics felől Kálócfa irányába tartott a 86-os főúton. A Zalabaksán átvezető útszakaszon a fáradtsága miatt letért az úttestről, és a jobb oldali útpadkára sodródott, ezután a vízelvezető árkon áthajtva ingatlanok kerítését törte át, majd az egyik lakóháznak ütközött.

A családi ház utcafronti szobájában alvó kislány a baleset miatt beomlott épületrész alá szorult, és nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A baleset azért következett be, mert a sofőr a KRESZ szabályait megszegte, nem a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban vezette a kamiont.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a férfivel szemben közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat. Indítványozta pénzbüntetés kiszabását, továbbá azt, hogy Magyarország területén tiltsák el a közúti járművezetéstől.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
