Akadálymentesen is kitölthető már a nemzeti petíció + videó

Már akadálymentesen is kitölthető a nemzeti petíció – jelentette be Nyitrai Zsolt a Facebookra feltöltött videóban.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A miniszterelnök főtanácsadója a videóban emlékeztetett: Brüsszel újabb döntésekkel akarja megnehezíteni a magyarok életét; most ismét lehetőségünk van kiállni a nemzeti érdekekért.

Üzenjünk Brüsszelnek, nem fizetünk. A nemzeti petíció mindannyiunk számára fontos. Mondjuk együtt, hogy nem fizetünk a háborúra, nem fizetünk Ukrajnára, és nem fogunk drágább rezsit fizetni csak azért, mert Brüsszel ezt akarja. Mondja el a véleményét ezekben a sorsdöntő kérdésekben, töltse ki a nemzeti petíciót még ma

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

A videóban Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, a csaknem százezer vak és gyengénlátó ember számára alapvető fontosságú, hogy részt vegyen a közéletben, kifejthesse véleményét a Magyarországot érintő fontosabb kérdésekkel kapcsolatban. A szövetség kezdeményezésére a mostani nemzeti petíció is teljes körűen akadálymentes, így mindenki számára hozzáférhető. „Köszönjük Magyarország kormányának az együttműködést és a lehetőség biztosítását” – tette hozzá.

Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár azt közölte, hogy

az önálló államtitkárság jelzi a kormány elkötelezettségét a fogyatékossággal élő emberek iránt.

„Fontos számunkra, hogy mindenki, így a több mint hatvanezer siket és nagyothalló ember is részt vehessen a nemzeti petícióban. Most az online petíció teljes mértékben akadálymentes, így mindenki elmondhatja a véleményét egyszerűen, kényelmesen, otthonról” – emelte ki.

Borítókép: A nemzeti petíció kérdőívei a kézbesítés napján egy fővárosi társasházban 2026. január 29-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)