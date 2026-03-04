Rendkívüli

Orbán Viktor: Hetvenöt helyen vonultak fel a katonák, magas az ukrán szabotázs veszélye + videó

nyitrai zsoltpetícióbrüsszel

Akadálymentesen is kitölthető már a nemzeti petíció + videó

A nemzeti petíció a siketek és nagyothallók, a vakok és gyengénlátók számára is akadálymentesen elérhető – közölte Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 04. 12:30
Már akadálymentesen is kitölthető a nemzeti petíció – jelentette be Nyitrai Zsolt a Facebookra feltöltött videóban.

Budapest, 2026. február 19. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója beszédet mond a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács plenáris ülését megelőző sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2026. február 19-án. MTI/Hegedüs Róbert
Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A miniszterelnök főtanácsadója a videóban emlékeztetett: Brüsszel újabb döntésekkel akarja megnehezíteni a magyarok életét; most ismét lehetőségünk van kiállni a nemzeti érdekekért.

Üzenjünk Brüsszelnek, nem fizetünk. A nemzeti petíció mindannyiunk számára fontos. Mondjuk együtt, hogy nem fizetünk a háborúra, nem fizetünk Ukrajnára, és nem fogunk drágább rezsit fizetni csak azért, mert Brüsszel ezt akarja. Mondja el a véleményét ezekben a sorsdöntő kérdésekben, töltse ki a nemzeti petíciót még ma

– fogalmazott a  kormánypárti politikus.

A videóban Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, a csaknem százezer vak és gyengénlátó ember számára alapvető fontosságú, hogy részt vegyen a közéletben, kifejthesse véleményét a Magyarországot érintő fontosabb kérdésekkel kapcsolatban. A szövetség kezdeményezésére a mostani nemzeti petíció is teljes körűen akadálymentes, így mindenki számára hozzáférhető. „Köszönjük Magyarország kormányának az együttműködést és a lehetőség biztosítását” – tette hozzá.

Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár azt közölte, hogy

az önálló államtitkárság jelzi a kormány elkötelezettségét a fogyatékossággal élő emberek iránt.

„Fontos számunkra, hogy mindenki, így a több mint hatvanezer siket és nagyothalló ember is részt vehessen a nemzeti petícióban. Most az online petíció teljes mértékben akadálymentes, így mindenki elmondhatja a véleményét egyszerűen, kényelmesen, otthonról” – emelte ki.

Borítókép: A nemzeti petíció kérdőívei a kézbesítés napján egy fővárosi társasházban 2026. január 29-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

