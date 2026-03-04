Rendkívüli

Orbán Viktor: Hetvenöt helyen vonultak fel a katonák, magas az ukrán szabotázs veszélye + videó

cigarettacsempészetNemzeti Adó- ás Vámhivatal (NAV)Hajdú-Bihar

Csempészcigarettát árult, hogy kifizesse a korábbi büntetését, megint lebukott

A pénzügyőrök 42 millió forint értékben foglaltak le cigarettát, dohányt és elektronikus cigarettát.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 04. 13:24
Side view of Hungarian police car with blue and white markings and “Rendőrség” text. rendőrautó Shutterstock/Jeremy Clein
– Csaknem 14 ezer doboz csempészcigarettát találtak egy Hajdú-Bihar vármegyei tanyán; a magyar zárjegy nélküli cigaretták mellett 33,73 kilogramm vágott fogyasztási dohány, 59 darab ízesített elektronikus cigaretta és 10 liter ismeretlen eredetű alkoholtermék is előkerült – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A közlemény alapján egy gazdasági épület álfala mögött találták meg a pénzügyőrök a felsorolt termékeket.

A tanyán élő férfi elismerte, hogy a feketepiaci termékek az ő tulajdonát képezik, azt mondta, hogy a dohánytermékeket egy ismeretlentől vásárolta azért, hogy az eladási árból a korábban kiszabott jövedéki bírságot kiegyenlítse.

A pénzügyőrök a több mint 42 millió forint értékű készletet lefoglalták; az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárást. A férfi majdnem 60 millió forint bírságra számíthat – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock/Jeremy Clein)


