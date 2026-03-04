Rendkívüli

Lázár János: Magyar Péternek a hatalom és Ukrajna mindennél fontosabb

Ha a Tisza-vezér és az ukránok nyomásgyakorlása miatt felmegy a az energia ára, azt minden magyar család meg fogja fizetni.

2026. 03. 04. 14:47
Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
– Magyar Péter a hatalom és a bosszúállás érdekében mindenre képes – hívta fel a figyelmet Lázár János a közösségi oldalán. 

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) shakes hands with leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Fotó: AFP

Az építési és közlekedési miniszter rámutatott, a Tisza Párt elnöke nem csak követeli, hogy váljunk le az orosz olajról és az orosz gázról, hanem Brüsszelben meg is szavaz minden olyan indítványt, amely elvágná Magyarországot az orosz olajtól és az olcsó orosz gáztól.

A Tisza-vezér tettei veszélyt jelentenek minden magyar háztartásra, hiszen Magyarországon alacsony a gázszámla és megfizethető az üzemanyag ára

– emelte ki a miniszter. Rámutatott: ha Magyar Péter és az ukránok nyomásgyakorlása miatt felmegy a az energia ára, azt minden magyar család meg fogja fizetni. Munkahelyek szűnnek meg, emberi életek kerülnek veszélybe, ha nem lesz olcsó az energia Magyarországon – tette hozzá.

– Mi azért küzdünk, hogy mindenki számára megmaradjon a rezsicsökkentett gázár, és mindenki megfizethető áron kapjon üzemanyagot a háborúk ellenére is – jelentette ki Lázár János. Hangsúlyozta:

Magyar Péternek a hatalom és az ukránok mindennél fontosabbak, még a magyaroknál is. Nekünk pedig Magyarország az első.


Borítókép: Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

