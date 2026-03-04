Lázár János: Magyar Péternek a hatalom és Ukrajna mindennél fontosabb

– Magyar Péter a hatalom és a bosszúállás érdekében mindenre képes – hívta fel a figyelmet Lázár János a közösségi oldalán.

Fotó: AFP

Az építési és közlekedési miniszter rámutatott, a Tisza Párt elnöke nem csak követeli, hogy váljunk le az orosz olajról és az orosz gázról, hanem Brüsszelben meg is szavaz minden olyan indítványt, amely elvágná Magyarországot az orosz olajtól és az olcsó orosz gáztól.

A Tisza-vezér tettei veszélyt jelentenek minden magyar háztartásra, hiszen Magyarországon alacsony a gázszámla és megfizethető az üzemanyag ára

– emelte ki a miniszter. Rámutatott: ha Magyar Péter és az ukránok nyomásgyakorlása miatt felmegy a az energia ára, azt minden magyar család meg fogja fizetni. Munkahelyek szűnnek meg, emberi életek kerülnek veszélybe, ha nem lesz olcsó az energia Magyarországon – tette hozzá.

– Mi azért küzdünk, hogy mindenki számára megmaradjon a rezsicsökkentett gázár, és mindenki megfizethető áron kapjon üzemanyagot a háborúk ellenére is – jelentette ki Lázár János. Hangsúlyozta: