Orbán Viktor szerint Európa súlyos hibát követ el akkor, amikor a közel-keleti háborús helyzet közepette kizárja az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt.
Orbán Viktor: Az ukrán olajblokád politikai zsarolás, de Magyarország nem enged
A közösségi oldalán reagált a kialakult helyzetre Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a Barátság kőolajvezeték működésének Ukrajna részéről történő korlátozása nem más, mint politikai zsarolás.
Európa rúg egy öngólt, mert egy ilyen helyzetben mint a közel-keleti háború kizárni az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt az egy gazdasági öngyilkosság
– fogalmazott a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Magyarország nem akar öngyilkosságot elkövetni, úgyhogy mi továbbra is használjuk az olcsóbb orosz energiát Magyarországon
– tette hozzá.
A miniszterelnök hangsúlyozta: nincs műszaki akadálya a vezeték működésének, a korlátozás kizárólag politikai döntés. Úgy véli, a lépés Kijev részéről tudatos nyomásgyakorlás Magyarországgal szemben.
Az ukránoknak előbb-utóbb engedniük kell, a valóságot nem lehet eltitkolni, előbb-utóbb a tények nyilvánosságra kerülnek. Ezeket a tényeket mi ismerjük, semmi akadálya nincs a vezeték működésének, ez csak egy politikai döntés, zsarolás Zelenszkij részéről Magyarországgal szemben, ez egy olajblokád
– emelte ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor: Ez egy csata Ukrajna és Magyarország között
Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem fogadja el Kijev követeléseit, és beleáll a konfliktusba.
Mi nem fogadjuk el Kijevnek a követeléseit, hanem beleálltunk ebbe a küzdelembe. Ez egy csata Ukrajna és Magyarország között, és ezt a csatát meg fogjuk nyerni, és az olajunkat át kell, hogy engedjék Ukrajna területén. Ez meg fog történni!
– összegezte Orbán Viktor.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a 4iG hosszú távra szóló, stratégiai jelentőségű nemzetközi együttműködési és keretmegállapodásainak aláírásán a karmelita kolostorban 2026. március 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
