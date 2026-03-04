Orbán Viktor: Az ukrán olajblokád politikai zsarolás, de Magyarország nem enged

Európa rúg egy öngólt, mert egy ilyen helyzetben mint a közel-keleti háború kizárni az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt az egy gazdasági öngyilkosság

– fogalmazott a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Magyarország nem akar öngyilkosságot elkövetni, úgyhogy mi továbbra is használjuk az olcsóbb orosz energiát Magyarországon

– tette hozzá.

A miniszterelnök hangsúlyozta: nincs műszaki akadálya a vezeték működésének, a korlátozás kizárólag politikai döntés. Úgy véli, a lépés Kijev részéről tudatos nyomásgyakorlás Magyarországgal szemben.

Az ukránoknak előbb-utóbb engedniük kell, a valóságot nem lehet eltitkolni, előbb-utóbb a tények nyilvánosságra kerülnek. Ezeket a tényeket mi ismerjük, semmi akadálya nincs a vezeték működésének, ez csak egy politikai döntés, zsarolás Zelenszkij részéről Magyarországgal szemben, ez egy olajblokád

– emelte ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Ez egy csata Ukrajna és Magyarország között

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem fogadja el Kijev követeléseit, és beleáll a konfliktusba.

Mi nem fogadjuk el Kijevnek a követeléseit, hanem beleálltunk ebbe a küzdelembe. Ez egy csata Ukrajna és Magyarország között, és ezt a csatát meg fogjuk nyerni, és az olajunkat át kell, hogy engedjék Ukrajna területén. Ez meg fog történni!

– összegezte Orbán Viktor.