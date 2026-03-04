Rendkívüli

Orbán Viktor interjút ad Rónai Egonnak – Kövesse nálunk élőben!

Orbán ViktorzsarolásUkrajnaolajMagyarország

Orbán Viktor: Az ukrán olajblokád politikai zsarolás, de Magyarország nem enged

A közösségi oldalán reagált a kialakult helyzetre Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a Barátság kőolajvezeték működésének Ukrajna részéről történő korlátozása nem más, mint politikai zsarolás.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 04. 13:49
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a 4iG hosszú távra szóló, stratégiai jelentőségű nemzetközi együttműködési- és keretmegállapodásainak aláírásán a Karmelita kolostorban 2026. márciu
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a 4iG hosszú távra szóló, stratégiai jelentőségű nemzetközi együttműködési- és keretmegállapodásainak aláírásán a Karmelita kolostorban 2026. március 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor szerint Európa súlyos hibát követ el akkor, amikor a közel-keleti háborús helyzet közepette kizárja az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió brüsszeli kétnapos csúcstalálkozóján 2024. június 27-én. Fotó: MTI

Európa rúg egy öngólt, mert egy ilyen helyzetben mint a közel-keleti háború kizárni az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt az egy gazdasági öngyilkosság

– fogalmazott a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Magyarország nem akar öngyilkosságot elkövetni, úgyhogy mi továbbra is használjuk az olcsóbb orosz energiát Magyarországon

– tette hozzá.

A miniszterelnök hangsúlyozta: nincs műszaki akadálya a vezeték működésének, a korlátozás kizárólag politikai döntés. Úgy véli, a lépés Kijev részéről tudatos nyomásgyakorlás Magyarországgal szemben.

Az ukránoknak előbb-utóbb engedniük kell, a valóságot nem lehet eltitkolni, előbb-utóbb a tények nyilvánosságra kerülnek. Ezeket a tényeket mi ismerjük, semmi akadálya nincs a vezeték működésének, ez csak egy politikai döntés, zsarolás Zelenszkij részéről Magyarországgal szemben, ez egy olajblokád

– emelte ki a miniszterelnök.

 

Orbán Viktor: Ez egy csata Ukrajna és Magyarország között

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem fogadja el Kijev követeléseit, és beleáll a konfliktusba.

Mi nem fogadjuk el Kijevnek a követeléseit, hanem beleálltunk ebbe a küzdelembe. Ez egy csata Ukrajna és Magyarország között, és ezt a csatát meg fogjuk nyerni, és az olajunkat át kell, hogy engedjék Ukrajna területén. Ez meg fog történni!

– összegezte Orbán Viktor.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a 4iG hosszú távra szóló, stratégiai jelentőségű nemzetközi együttműködési és keretmegállapodásainak aláírásán a karmelita kolostorban 2026. március 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu