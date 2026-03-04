Orbán Viktor: A közel-keleti konfliktus magja beköltözött Nyugat-Európába

Rendkívüli

Orbán Viktor interjút adott Rónai Egonnak az ATV Mérleg című műsorában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 15:08
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott Rónai Egonnak az ATV Mérleg című műsorában. A kormányfő a műsor elején a közel-keleti konfliktus kapcsán elmondta, hogy mindenkit türelemre és nyugalomra szeretne inteni. Amint tudnak, minden magyart kimentenek, aki a térségben ragadt. Ki kell várni a megfelelő pillanatot – tette hozzá.

A kormányfő jelezte, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnökénelk fejében Irán korábban is háborús gócpontnak minősült. Trump nem úgy gondol magára, mint aki háborút indított, hanem aki felszámol egy háborús gócpontot – fogalmazott a kormányfő. A miniszterelnök tudatta: azt mondta az amerikai elnöknek, hogy az utolsó pillanatig próbáljon tárgyalni.

Orbán Viktor kifejtette, látta azokat a konfliktusokat, amelyek hatalmas katonai fölénnyel kezdődtek, mégis beleszorultak a felek. Ha most ez nem jön be, nehéz dilemma kerül az amerikai elnök. A kormányfő kifejtette, 

a térségben levő érintett országok nem kaptak előzetes információt a támadásról. Ő sem kapott erről tájékoztatást, csak látta, hogy valami mozgolódik. 

Mint kifejtette, azért nem kaptak támogatást például Spanyolországból, vagy a britektől, mert a Közel-Kelet már beköltözött Nyugat-Európába a migráció által. Ez terrorfenyegetettséget jelent és politikai mozgástér szűkülést. Úgy fogalmazott, ebből a helyzetből a zsidó közösség tagja elmenekülnek Nyugatról.

A kormányfő elmondta: amikor tegnap tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel, kiderült, hogy megvan az olajunk, hogy eljuttassák Magyarországra, ahhoz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kell.

A miniszterelnök elmondta, hogy előállhat egy közvetlen migrációs veszély. Emlékeztetett, hogy az előző migrációs válság úgy kezdődött, hogy Szíriában polgárháború volt. A kormányfő azt nézi, hogy formálódik-e ilyen típusú közvetlen fenyegetés.

Budapest, 2026. március 4. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Rónai Egon műsorvezető az ATV YouTube-csatornáján közvetített, Mérleg című műsora előtt 2026. március 4-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Az ukrajnai háború kapcsán megjegyezte, hogy többször is tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, aki elmondta, hogy vannak kitűzött hadicéljai, amiket el akar érni. A kormányfő elmondta, hogy az orosz elnök nem érdekelt egy tűzszünetben, mert szerinte a másik oldal ezt arra használná fel, hogy megerősítse a pozícióit.

Orbán Viktor elmondta: neki el kell érnie, hogy jöjjön az olaj. Ő azt tűzte ki maga elé, hogy ezt eléri. A kormányfő szívesen áll szóba Zelenszkijjel, a külügyminiszterek ezt hónapok óta készítik elő, de nem jutnak dűlőre. Mint fogalmazott, 

Ukrajnának vannak követelései, és Magyarország ezeket nem tudja teljesíteni. 

Nem tudunk leválni az orosz olajról, a háborút sem tudjuk támogatni, emelte ki a kormányfő, majd azt is kifejtette: ha nyíltan megzsarolnak bennünket és engedünk, akkor mindig meg fognak zsarolni bennünket. 

Orbán Viktor emlékeztetett: Ukrajnának az unióval van egy megállapodása, amely szerint Kijev nem veszélyeztetheti az unió energiabiztonságát. „Ez jogkérdés, ez nekünk jár. Nem arról van szó, hogy Ukrajna akarja-e. Az uniónak ezt ki kellene kényszerítenie” – emelte ki a kormányfő, aki szerint ez a pillanat is el fog jönni. 

A miniszterelnök elmondta, hogy az európai gazdaság „ramaty állapotban van”, hiszen nincs pénz. Ezért az Ukrajnát támogató országoknak el kell menniük a bankárokhoz, hitelt kell felvenniük és azt odaadni az ukránoknak. Ezt akkor kellene visszafizetni az ukránoknak, amikor az oroszoktól jóvátételt kapnak.

A nyugati államok akkor kapják vissza a pénzüket Ukrajnától, ha legyőzik Oroszországot a fronton és egy olyan békére kényszerítik rá, hogy Moszkvának jóvátételt kell fizetnie

– magyarázta Orbán Viktor, aki azt is megjegyezte, hogy valóságos haditanács-üléseken vesz részt az Európai Tanács ülésein. 

Budapest, 2026. március 4. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) az ATV YouTube-csatornáján közvetített, Mérleg című műsorában 2026. március 4-én. Balról Rónai Egon műsorvezető. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

A németek által képviselt nyílt elgondolás, hogy folytatni kell a háborút, gazdaságilag ki kell véreztetni Oroszországot, mondta a kormányfő, aki szerint Moszkva így kényszerülne rá elvileg arra, hogy olyan békefeltételeket fogadjon el, amelyeket egyébként nem fogadna el.

A kormányfő szerint a katonai készülődést nem szabad alábecsülni. Határozott meggyőződése, hogy Magyarország ebből ki tud maradni. 

Ez lesz a következő négy év kulcsszava. A kimaradás

– emelte ki Orbán Viktor.

A kormányfő nem lát olyan politikai vezetőt Magyarországon, aki ezt nála nagyobb eséllyel tudná megtenni. Érzi a dolog súlyát, mert ez sem Tisza Istvánnak, sem Horthy Miklósnak nem sikerült. 

A miniszterelnök emlékeztetett: az ukránok felrobbantották az Északi Áramlatot. „Ezt meg merték tenni a németekkel. Velünk miért ne mernék megtenni? Ha a déli gázvezetéket valahol felrobbantják, azzal is hasonló lenne a helyzet. Az ukránok bármire képesek. Egy ilyen helyzetben nekünk is mindenre képesnek kell lennünk”

– mondta a kormányfő. 

Orbán Viktor elképzelhetőnek tartja, hogy az utcákon is feltűnnek a katonák, ha a terrorveszély megnő a közel-keleti helyzet miatt.

A miniszterelnök jelezte, hogy vannak stratégiai tartalékaink, de egy olajár-emelkedés benzináremelkedést hoz, hiány léphet fel, az infláció pedig növekedne. 

Ez nem a kormánypártnak dolgozik, hanem a kormány ellen. Van összejátszás a magyar ellenzék és az ukránok között. Az ukránok kormányváltást akarnak és keresik az eszközöket, ahogyan ezt elő tudnák segíteni 

– tette hozzá.

Orbán Viktor szerint tesztmenet volt, amikor négy éve átrepült egy ukrán drón Magyarország felett. Akkor megbuktunk, de mindenkit pótvizsgára küldtem, most már átmennénk – jegyezte meg. Kitért arra is, hogy azt szeretné,  ne legyenek katonák az utcákon, de ha kell, akkor nem habozik kivezényelni őket.

Budapest, 2026. március 4. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) az ATV YouTube-csatornáján közvetített, Mérleg című műsorában 2026. március 4-én. Balról Rónai Egon műsorvezető. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

A pártfinanszírozással kapcsolatban a kormányfő azt javasolta, hogy ugyan nem akar semmit sugalmazni, de érdemes lenne megvizsgálni az ezzel kapcsolatos nemzetbiztonsági dokumentumot. Orbán Viktor tudatta, hogy ő ismeri a jelentést, abban tények vannak, s reméli, hogy már megindultak a megfelelő eljárások, hiszen azok hatósági eljárások kellene, hogy legyenek. 

A miniszterelnök hozzátette: elmondott mindent, amit ezzel kapcsolatban mondhatott, s emlékeztetett: az előző választás alkalmával is volt külföldi beavatkozás, a guruló dollárok ügye. Akkor az Állami Számvevőszék megállapított komoly pénzügyi bírságokat. A kormányfő kifejtette: a magyar kormány pénzzel nem szól bele választásba, csak a politikai véleményét mondja el. „De ez nem egyenlő azzal, amit az ukránok tettek” – mutatott rá Orbán Viktor, aki azt is elmondta, Brüsszelhez hiába fordulnának, mert onnan is finanszírozzák a Tisza Pártot, Brösszel arra vár, hogy a nemzeti kormány veszítsen. 

Nem tudok ahhoz fordulni segítségért, aki velem szemben összejátszik az ellenféllel

– hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, hogy a Mol elnöke szerint semmi akadálya nincs annak, hogy a horvátok olcsó orosz olajat hozzanak fel az Adrián keresztül Magyarországra. Mint jelezte, ha Magyarország támogatná az ukránokat pénzzel, fegyverrel, beengedné őket az EU-ba, vagy nem blokkolná a 90 milliárdos hitelt az olajblokád miatt, akkor Brüsszelben nagyon boldogok lennének.

– Az európai jövőnek az a legfontosabb ügye, hogy vajon Magyarországnak joga van-e egy háború felé masírozó téves katonai koncepcióból kimaradnia. Mi nem azért vagyunk fontosak az EU-nak, mert nagy lenne a GDP-nk vagy a hadseregünk, hanem arról van szó, hogy Magyarország egy veszélyes példa 

– fogalmazott a kormányfő.

Kiemelte, nem az a kérdés, hogy az unióval lehet-e együttműködni, hanem az, hogy mi Magyarország érdeke. Odaadni a pénzünket az ukránoknak azt jelenti, hogy mi is azon országok közé fogunk tartozni, ahol megszorítások vannak – tette hozzá, majd rámutatott: Európában másutt azért nincsenek kedvezmények, mert azoknak az országoknak a pénze elmegy Ukrajnába. 

Orbán Viktor azt mondta, Magyarország számára a legfontosabb stratégiai kérdés a béke.

A miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a magasabb iskolázottságúak között alacsonyabb a Fidesz támogatottsága. Kifejtette, a diplomások másképp látják a világot, mint a melósok. Vannak pártok, amelyek továbbra is a józan ész talaján állnak, és elutasítják a magas értelmiségi okfejtéseket az élet dolgairól.

A kormányfő kifejtette, Nyugaton számos ilyen kérdésben megbuktak már ezek a gondolatok, ilyen a migráció, multikulti értéke is. A liberális világ lezárult, Donald Trump ennek a szimbóluma, hangsúlyozta.

A végrehajtói ügyek kapcsán a miniszterelnök elmondta, hogy az ügyészség kívül van a kormányon. Mint jelezte, nem avatkozik bele soha semmibe, amibe nem lenne szabad. Ezeket az alkotmányos szabályokat nagyon szigorúan veszi. Magyarországon parlamentáris rendszer van, nem elnöki, emlékeztetett Orbán Viktor.

A gödi akkumulátorgyár ügye kapcsán Orbán Viktor leszögezte: a gyáron kívül semmilyen probléma nem lépett fel. 

A Samsung gyártelepén belül történtek kapcsán a kormányfő kiemelte, hogy a hatóságok mindent kivizsgálnak. 

Magyarországon a legszigorúbb környezetvédelmi szabályok vannak érvényben. Első a magyar emberek biztonsága és egészsége 

– tette hozzá. A kormányfő jelezte, hogy nem érkezett semmilyen bejelentés, ezért nem foglalkoztak kormányülésen az üggyel. Minden embert megvédünk – fogalmazott.

Orbán Viktor a Szőlő utcai ügyek kapcsán kifejtette, a tanulság az volt, hogy rendszerszintű reformot kellett csinálni. Ezek az ügyek hívták fel a figyelmet arra, hogy lehet, hogy fiatalok voltak azokban az intézményekben, de mégis bűnelkövetőkről van szó. Nem szociális alapon kell a problémához viszonyulni, hanem mint bűnözői gondhoz. Ezért kerültek át a szóban forgó fiatalok a bünetetés-végrehajtáshoz. Úgy véli, a mostani rendszer jobb lesz, mint az előző volt.

Magyar Péter az üzemanyag árának rögzítését követelte a minap, Orbán Viktor pedig az ársapkáról szóló követelőzésről szólva azt mondta: 

a Tisza vezetőjének kijelentése szamárság. 

Az üzemanyagár azért magas, mert háború van, meg mert az ukránok akadályoznak bennünket az olcsó orosz kőolajhoz való hozzáférésben, Magyar Péterék pedig az ukránok politikáját támogatják, ők az előidézőik ennek a helyzetnek, szögezte le a kormányfő, aki arra is rámutatott: a Tisza szakértője hazudik, amikor azt mondja, hogy magasak az üzemanyagadók. De az is lehet, hogy csak ismerethiánya van.

Orbán Viktor elmondta, hogy van egy akcióterv a maximált árról, azonban ennek a bevezetését szeretné elkerülni. 

A miniszterelnök-jelölti vita kapcsán jelezte, hogy csak szuverén emberekkel vitázik, azonban a Tisza Párt vezérét nem tartja szuverénnek, mert az ukránok és a brüsszeliek tartják a markukban.

Nem javaslom Magyarország egyetlen miniszterelnökének sem, hogy kívülről pénzelt emberrel bármilyen vitába belebocsátkozzon – fogalmazott. A miniszterelnök jelezte, hogy Magyar Péter gazdáival vitatkozik minden héten Brüsszelben és időnként Volodimir Zelenszkijjel is, akit Magyar Péter fegyverbarátjának tart.

A kormányfő szerint jól áll a Fidesz, szerinte nem relevánsak azok a kutatások, amelyek azt mutatják, hogy a kormánypártok nem állnak győzelemre. 

Mint jelezte, a nagy civilizációs kérdésekben a magyar társadalom és a kormánypártok egy oldalon vannak. Elmondta, hogy olyan dolgokat is végrehajtották a ciklus során, amiket 2022-ben nem vállaltak, példaként említve az Otthon start programot és a 14. havi nyugdíjat.

A jövőben Ukrajna és az energia kérdése lesz a döntő. Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból és nem látok más olyan politikai közösséget, ami kívül tudná tartani hazánkat a konfliktusokon. Ha ezeket mind összeadom, akkor nekünk nyernünk kell

 – tette hozzá.

Orbán Viktor elmondta: a választás után egyként kell majd működnünk. Mint mondta, amióta a technológia az arctalanságot lehetővé teszi, az ellenfélből ellenség lett. Azt mondta, a kormánypárti közösség összességében polgári kultúrájú, keresztény tanításokat próbál követni. Azt mondta, büszke a saját politikai közösségére, ebben neki is nagyon sok munkája van. Rámutatott: a szólás szerint mindig azt a lovat ütik, amelyik húz. A legaktívabbakat tudja az ember legkönnyebben megszólítani. 

A végén nagy mozgósítási verseny lesz. A végén nekik minden hívőt el kell majd vinni. Ha ez sikerül, rendben leszünk

– szögezte le a kormányfő a választási esélyek kapcsán.

A gyermekszegénységről szólva azt mondta, annak kockázata Magyarországon 23 százalék. Az EU-s átlag 24,2 százalék. Ez magasabb mint a magyar. A magyar is magas, de mint mondta, „mi ezt jól csináljuk, csak nem értünk a munka végére”. A kormányfő elmondta: a teljes társadalmunk szegénységnek kitett kockázata mellett élők rétege 19 százalék, az EU-átlag ehhez képest 21 százalék. 

A miniszterelnök szerint a legfontosabb, hogy növeljék a béreket és legyen mindenkinek munkája. Akkor a gyermekszegénységet is lehet kezelni. Ha nincs munka, csak segély marad – tette hozzá. Mint jelezte, háromszázezer olyan embert lát, akit még be tudnak emelni a munkaerőpiacra.

Megjegyezte, hogy amikor a munkához kötötték a gyermekneveléshez nyújtott támogatást, akkor azonnal javulni kezdtek a mutatók. Szerinte a 11 százalékos minimálbéremelés nem a középosztálynak segít, hanem az az alatt lévőknek. Kitért arra is, hogy a teljes adómentesség mindenkinek jó. A kormány stratégiája, hogy ne legyen rosszabb azoknak az életszínvonala, akik gyermeket vállalnak, mint azoké, akik ezt nem teszik meg.

A Demokratikus Koalíció azon követeléséről, miszerint meg kell szüntetni a határon túli magyarok szavazati jogát, a miniszterelnök elmondta: Magyarországon a választásokat megfelelően ellenőrzik a választási szervek. Ha valaki csal, azt utol fogják érni. Azokkal a hangokkal kapcsolatban, amelyek a választás esetleges elhalasztásáról szólnak, a kormányfő kifejtette: ez egy szamárság. Hozzátette: a stabilitásnak értéke van. Magyarországon éppen ezért soha nem volt előrehozott választás. Magyarországon az államiságnak önvédelmi funkciója is van.

Orbán Viktor elmondta, a haza felettünk van. Fontos ügyekben a haza érdekében meg kell tudni egyezni.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) az ATV YouTube-csatornáján közvetített, Mérleg című műsorában 2026. március 4-én. Balról Rónai Egon műsorvezető (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

