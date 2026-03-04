Orbán Viktor: A közel-keleti konfliktus magja beköltözött Nyugat-Európába

Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott Rónai Egonnak az ATV Mérleg című műsorában. A kormányfő a műsor elején a közel-keleti konfliktus kapcsán elmondta, hogy mindenkit türelemre és nyugalomra szeretne inteni. Amint tudnak, minden magyart kimentenek, aki a térségben ragadt. Ki kell várni a megfelelő pillanatot – tette hozzá.

A kormányfő jelezte, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnökénelk fejében Irán korábban is háborús gócpontnak minősült. Trump nem úgy gondol magára, mint aki háborút indított, hanem aki felszámol egy háborús gócpontot – fogalmazott a kormányfő. A miniszterelnök tudatta: azt mondta az amerikai elnöknek, hogy az utolsó pillanatig próbáljon tárgyalni.

Orbán Viktor kifejtette, látta azokat a konfliktusokat, amelyek hatalmas katonai fölénnyel kezdődtek, mégis beleszorultak a felek. Ha most ez nem jön be, nehéz dilemma kerül az amerikai elnök. A kormányfő kifejtette,

a térségben levő érintett országok nem kaptak előzetes információt a támadásról. Ő sem kapott erről tájékoztatást, csak látta, hogy valami mozgolódik.

Mint kifejtette, azért nem kaptak támogatást például Spanyolországból, vagy a britektől, mert a Közel-Kelet már beköltözött Nyugat-Európába a migráció által. Ez terrorfenyegetettséget jelent és politikai mozgástér szűkülést. Úgy fogalmazott, ebből a helyzetből a zsidó közösség tagja elmenekülnek Nyugatról.

A kormányfő elmondta: amikor tegnap tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel, kiderült, hogy megvan az olajunk, hogy eljuttassák Magyarországra, ahhoz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kell.

A miniszterelnök elmondta, hogy előállhat egy közvetlen migrációs veszély. Emlékeztetett, hogy az előző migrációs válság úgy kezdődött, hogy Szíriában polgárháború volt. A kormányfő azt nézi, hogy formálódik-e ilyen típusú közvetlen fenyegetés.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Az ukrajnai háború kapcsán megjegyezte, hogy többször is tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, aki elmondta, hogy vannak kitűzött hadicéljai, amiket el akar érni. A kormányfő elmondta, hogy az orosz elnök nem érdekelt egy tűzszünetben, mert szerinte a másik oldal ezt arra használná fel, hogy megerősítse a pozícióit.