Elbúcsúztatták Keleti Éva fotóművészt + galéria

A sírjánál megható búcsúbeszéd hangzott el, majd szerettei és tisztelői virágokat helyeztek nyughelyére.

Keleti Éva 1931-ben született Budapesten. Fiatalon balerina akart lenni, de a színpad világa végül a fényképezőgépen keresztül vált az otthonává. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán kezdte, majd 1951-ben a Magyar Fotónál helyezkedett el, ahol Vadas Ernő és Langer Klára tanítványaként végezte el a riportertanfolyamot. A Magyar Fotó, majd jogutódja, a Magyar Távirati Iroda (MTI) fotóriportereként dolgozott 1955-től. A 1990-es évek elejétől a HT Press, a Gamma Képügynökség, majd az Europress fotószerkesztőségének vezetője volt. Sajtófotót tanított Indiában 1976-ban.

A színházi fényképezésben iskolát teremtett. Évtizedeken át örökítette meg a magyar színház és balett életének legemlékezetesebb és kulisszák mögötti pillanatait: a táncosokat, a művészeket és az előadásokat. Keleti Éva több mint hat évtizeden át következetes szakmai alázattal és érzékenységgel dolgozott. Mindig azon munkálkodott, hogy a sajtóban ne másodrendű szerepe legyen a fotográfiának.

Számos kiállítása és életművét bemutató tárlata nyílt: 2004-ben jelent meg Oly távol és közel című albuma, 2016-ban a Magyar Nemzeti Múzeumban nyílt Kontakt – Keleti Éva fotói című kiállítása, 2017-ben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kisgalériá­jában fekete-fehér fotóiból rendeztek rendhagyó tárlatot, majd 2019–2020-ban a Műcsarnokban az Élet/Kép retrospektív kiállítás mutatta be az életművét. Az Eötvös10 Művelődési Házban volt megtekinthető a Keleti Éva 90! kiállítás 2021-ben, 2023-ban pedig Amit még nem láttatok… címmel az MTVA Fotóarchívumában nyílt tárlat anyagát mutatták be.