Megalázták, abuzálták, semmibe vették, aztán meghódította a zeneipart

Az 1997-es születésű, svájci–ghánai és brit szülőktől származó Rachel Agatha Keen, művésznevén Raye pályája nem indult könnyen. Habár tehetsége (előadói és zeneszerzői kvalitásai), rátermettsége már egészen korán megmutatkozott – írt dalokat többek között Beyoncénak, John Legendnek, Jennifer Lopeznek, Zara Larssonnak, Charli XCX-nek és Ellie Gouldingnak is –, az igazi áttörést az hozta el, amikor szakított a kiadójával.

Nem indult könnyen Raye pályája (Forrás: wonderlandmagazine.com)

Elhallgattatva

A Polydor Records – amelyhez Raye tinédzserként szerződött – ugyanis olyan skatulyába igyekezett belepasszírozni a kreatív energiáktól duzzadó, sajátos zenei nyelvvel rendelkező énekesnőt, amivel egyáltalán nem tudott azonosulni. Évekig a popzene perifériáján tengődött, lemezkiadója pedig nem volt hajlandó kiadni debütáló albumát. Hét éven át elhallgattatva és csapdában érezte magát a Polydornál, amelyet egy interjúban „börtönként” jellemzett. 2021-ben úgy fogalmazott: „több tucat potenciális sláger porosodott a mappákban”, a dalai egy részét pedig nagyobb sztároknak adták oda, ő meg csak várt a megerősítésre, hogy elég jó.

Elegem lett az alázatos popsztár szerepéből

– mondta Raye.

Szexuális zaklatás, bántalmazás, testképzavar

Az énekesnő nyíltan beszél a tinédzserkorát meghatározó sötét és traumatikus időszakokról is, amikor is szexuális zaklatásoknak és bántalmazásnak volt kitéve. Ice Cream Man című dalában egy producer által elkövetett szexuális abúzusról mesél, a dallal később elnyerte a legjobb társadalmi változást elősegítő dalnak járó Grammy-díjat. Sajnos nem egyszeri esetről van szó, egy 2024-es interjúban Raye elárulta, hogy 7, 11, 17 és 21 éves korában is történtek vele szexuális visszaélések. Húszéves korára elfogyott az ereje, ekkorra kábítószer- és alkoholproblémákkal, emellett testképzavarral is küzdött.

Saját utakon

Az énekesnő 2021-ben összeszedte a bátorságát, és szerződést bontott a kiadójával. Független előadóként 2022 júniusában adta ki az első kislemezét, de az igazi áttörést az októberben kihozott Escapism című dala hozta meg, amely elképesztő népszerűségre tett szert, főként a közösségi oldalaknak köszönhetően. A dal az Egyesült Királyság slágerlistájának első helyére került, a Billboard Hot 100 listáján pedig a 22. helyig jutott. 2023 februárjában megjelent Raye első stúdióalbuma, a My 21st Century Blues, amely széles műfaji skálán mozog: R&B, pop, house, blues, jazz és hip-hop elemeket is tartalmaz. A zenei komplexitás és Raye énektechnikai bravúrjai mellett a dalszövegek miatt is figyelemre méltó ez az anyag, amely olyan fontos témákat érint, mint a szexuális erőszak, a testképzavar, a függőség, valamint a zeneiparban tapasztalt nehézségek.

Az album óriási sikernek bizonyult: 2024-ben rekordot döntött a BRIT Awards-on, összesen hat díjat söpört be.

Hol van a férjem?