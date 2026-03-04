O2 Arénalondonikoncert

Megalázták, abuzálták, semmibe vették, aztán meghódította a zeneipart

Tündöklő tehetség, markáns hang, nyers őszinteség, pimaszság, játékosság, báj, elegancia, érzékenység – legalább annyi jelzőt tudnánk írni Raye-ről, ahány műfajban megnyilvánul, és az nem kevés. A brit zenei élet egyik legmeghatározóbb előadója otthonosan mozog a jazz, a soul, a blues, a pop, az R&B, a dance, de még a house és a rave világában is, virtuóz énektechnikája, drámai színpadi jelenléte pedig utánozhatatlan. A legnagyobb művészek – mások mellett Beyoncé, Alicia Keys, Elton John – hajolnak meg a 28 éves dél-londoni hölgy tehetsége előtt, akiről nemcsak előadói kvalitásai miatt lehet szuperlatívuszokban beszélni, hanem mert művészetét gyógyszerként használja, hogy tabutémákat emeljen be a közbeszédbe. Hisz abban, hogy üzenetei célba érnek, hogy változást tud elérni, és őszintén szólva, mi is elhisszük, hogy neki ez sikerülhet. A Grammy-díjas énekesnő londoni koncertje több szempontból is mély nyomot hagyott bennünk.

Ménes Márta
2026. 03. 04. 10:09
Raye minden színét megmutatta a londoni O2 Arénában Fotó: Getty Images/Jim Dyson
Az 1997-es születésű, svájci–ghánai és brit szülőktől származó Rachel Agatha Keen, művésznevén Raye pályája nem indult könnyen. Habár tehetsége (előadói és zeneszerzői kvalitásai), rátermettsége már egészen korán megmutatkozott – írt dalokat többek között Beyoncénak, John Legendnek, Jennifer Lopeznek, Zara Larssonnak, Charli XCX-nek és Ellie Gouldingnak is –, az igazi áttörést az hozta el, amikor szakított a kiadójával. 

Megalázták, abúzálták, semmibe vették, aztán Raye meghódította a zeneipart
Nem indult könnyen Raye pályája (Forrás: wonderlandmagazine.com)

Elhallgattatva

A Polydor Records – amelyhez Raye tinédzserként szerződött – ugyanis olyan skatulyába igyekezett belepasszírozni a kreatív energiáktól duzzadó, sajátos zenei nyelvvel rendelkező énekesnőt, amivel egyáltalán nem tudott azonosulni. Évekig a popzene perifériáján tengődött, lemezkiadója pedig nem volt hajlandó kiadni debütáló albumát. Hét éven át elhallgattatva és csapdában érezte magát a Polydornál, amelyet egy interjúban „börtönként” jellemzett. 2021-ben úgy fogalmazott: „több tucat potenciális sláger porosodott a mappákban”, a dalai egy részét pedig nagyobb sztároknak adták oda, ő meg csak várt a megerősítésre, hogy elég jó. 

Elegem lett az alázatos popsztár szerepéből

– mondta Raye.

Szexuális zaklatás, bántalmazás, testképzavar

Az énekesnő nyíltan beszél a tinédzserkorát meghatározó sötét és traumatikus időszakokról is, amikor is szexuális zaklatásoknak és bántalmazásnak volt kitéve. Ice Cream Man című dalában egy producer által elkövetett szexuális abúzusról mesél, a dallal később elnyerte a legjobb társadalmi változást elősegítő dalnak járó Grammy-díjat. Sajnos nem egyszeri esetről van szó, egy 2024-es interjúban Raye elárulta, hogy 7, 11, 17 és 21 éves korában is történtek vele szexuális visszaélések. Húszéves korára elfogyott az ereje, ekkorra kábítószer- és alkoholproblémákkal, emellett testképzavarral is küzdött.

Saját utakon

Az énekesnő 2021-ben összeszedte a bátorságát, és szerződést bontott a kiadójával. Független előadóként 2022 júniusában adta ki az első kislemezét, de az igazi áttörést az októberben kihozott Escapism című dala hozta meg, amely elképesztő népszerűségre tett szert, főként a közösségi oldalaknak köszönhetően. A dal az Egyesült Királyság slágerlistájának első helyére került, a Billboard Hot 100 listáján pedig a 22. helyig jutott. 2023 februárjában megjelent Raye első stúdióalbuma, a My 21st Century Blues, amely széles műfaji skálán mozog: R&B, pop, house, blues, jazz és hip-hop elemeket is tartalmaz. A zenei komplexitás és Raye énektechnikai bravúrjai mellett a dalszövegek miatt is figyelemre méltó ez az anyag, amely olyan fontos témákat érint, mint a szexuális erőszak, a testképzavar, a függőség, valamint a zeneiparban tapasztalt nehézségek.

Az album óriási sikernek bizonyult: 2024-ben rekordot döntött a BRIT Awards-on, összesen hat díjat söpört be.

 

Hol van a férjem?

Az énekesnő második, This Music May Contain Hope című albuma március végén érkezik, egy slágert már ismerünk is róla: az album első kislemeze, a Where is my husband! 2025 szeptemberében jelent meg. A dal listavezető lett az Egyesült Királyságban, ezzel az énekesnő második sikeres kislemeze lett hazájában. Emellett számos más országban, többek között Ausztriában, Kanadában, Németországban, Írországban és Hollandiában is bekerült az első tízbe. 

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 26: Raye performs onstage during a concert at The O2 Arena on February 26, 2026 in London, England. (Photo by Joseph Okpako/WireImage)
Fotó: Getty Images/Joseph Okpako

A Where is my husband! trendet teremtett, a közösségi felületeket elárasztották olyan videók, melyekben képzett és kevésbé képzett énekesek próbálják „levenni” a jazzelemekkel tűzdelt popdalt, ami cseppet sem könnyű feladat. 

Az énekesek és a rajongók egyaránt az utóbbi évek egyik legnehezebben előadható popdalának tartják a Where Is My Husband!-et.

Mezítláb, őszintén

Raye 2026 januárjában koncertkörútra indult, amely 51 koncertet foglal magában Európában és Észak-Amerikában. Az énekesnő sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a londoni O2 Arénában hatszor lép fel, mind a hatszor telt ház előtt. Ezek egyikét sikerült elcsípnünk.

Az énekesnő egy hatalmas fehér bundában érkezett meg, ám hamar megszabadult tőle, és egy, az alakját tökéletesen kiemelő, vörös pin-up stílusú ruhában, hibátlanul formázott loknikkal, cicás szemkontúrral lépett színpadra. És persze mezítláb. Raye gondosan megtervezett vintage look-ját némileg bepiszkolta a cipőtlenség, ezzel kapcsolatban egyszer úgy fogalmazott, hogy így száz százalékosan az éneklésre tud koncentrálni, és nem kell azon aggódnia, mikor megy ki a bokája a magassarkúban.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 26: Raye performs during the first of a six night residency at the O2 Arena as part of her 'This Tour May Contain New Music' tour on February 26, 2026 in London, England. (Photo by Jim Dyson/Getty Images)
Fotó: Getty Images/Jim Dyson

Az, hogy a Grammy-díjas művésznő rögtön a koncert elején letudta a legnagyobb slágerét, jó döntésnek bizonyult, az aréna egy emberként ugrott fel, mikor felcsendültek a Where Is My Husband! első taktusai. A koncert négy etapból épült fel, az első blokkban elhangzott többek között a The Thrill Is Gone, az énekesnő kollaborációja Mark Ronsonnal, a Suzanne és a hétperces, háromfelvonásos zenei kompozíció, a Genesis is. A második blokkban az aréna színpada jazzklubbá változott, kerek kisasztalokkal, kabarélámpákkal, intim hangulatot teremtve (már amennyire ez lehetséges egy húszezres létesítményben). 

A Fly Me to the Moon feldolgozásával az énekesnő újfent bebizonyította, otthonosan mozog a műfajban, a kisujjában van a jazz. 

Ami szintén lényeges, hogy a technikai eszköztáron túl a műfajhoz elengedhetetlen kifinomultság, klasszikus elegancia is megvan benne. Ahogy már megszokhattuk tőle, Raye ezúttal is törekedett a telt hangzásra, grandiózus, nagyzenekari hangszerelésre épülő koncerttel készült, többtagú fúvós- és vonósszekcióval, vokalistákkal. Kiváló zenészekről van szó, ezt az énekesnő nem tudta elégszer hangsúlyozni, különösen szimpatikussá tette, hogy a koncert számos pontján név szerint említette őket.

Ebben a blokkban hangzott el a slágeres Worth It, majd az új album fájdalmas himnusza, egy nagy ívű dal, a Nightingale Lane. A harmadik felvonást nehéz témával vezette fel Raye. – Minden negyedik nő tapasztal élete során szexuális erőszakot – számolt be a szomorú statisztikáról, majd hozzátette: – Nincs rendben, hogy valaki belépjen az életedbe, és eldöntse, hogy innentől te egy depressziós ember leszel. Ami megtörtént, azon nem tudok változtatni, de azt ki tudom jelenteni, hogy többé nem kapsz tőlem egy másodpercet sem. 

Raye fontosnak tartja, hogy koncertjein beszéljen a zeneipar árnyoldalairól, a művészi szabadság hiányáról és a nők elleni visszaélésekről, teszi mindezt szűrők nélkül, nyers őszinteséggel. Hisz abban, hogy művészetével változást tud elérni a világban, és őszintén szólva, mi is elhisszük, hogy ez lehetséges.

Rendkívüli megyőző ereje van, s habár egy arénakoncerten szinte lehetetlen a valódi kapcsolatot kialakító közönségmunka, neki sikerül.

Egy szál zongorakísérettel szólaltatta meg az Ice Cream Man című szerzeményét, ezt követte az I Know You’re Hurting, majd a teátrális, filmes hatású közönségkedvenc, az Oscar Winning Tears.

Az utolsó blokkban a kivilágított RAYE felirat RAVE-vé változott, és hirtelen egy elektronikus zenei buliban találtuk magunkat. Elhangoztak aTikTok-on hasító, BED, Black Mascara és Prada című dalok, majd csatlakozott Raye-hez két éteri tehetség, az énekesnő húgai, Amma és Absolutely, akikkel közösen elénekelte a Joy című dalt. 

Kevés olyan előadó van, aki a jazztől a rave-ig, minden műfajban megtalálja a hangját. Raye kétségkívül a modern popzene egyik legsokoldalúbb művésze, övé az elmúlt évtized legnagyobb brit zenei sikertörténete.

A színpadon egyszerre világsztár és egy kedves, szerethető, őszinte lány a szomszédból. Reméljük, hogy a hírnév nem formálja át, és sosem veszíti el báját és természetességét.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

