Három világsztár csatlakozik a Paloznaki Jazzpiknikhez

A Paloznaki Jazzpiknik az elmúlt években fokozatosan nőtte ki magát a balatoni nyár egyik legkarakteresebb zenei fesztiváljává, ahol a jazz, a soul, a funk és a pop találkozik gasztronómiával, fesztiválhangulattal és a Balatonnal. A 2026-os évben pedig minden eddiginél magasabbra teszik a lécet: a szervezők újabb világsztárok érkezését jelentették be.

Az Adani & Wolf holland DJ duó Fotó: Mark Janssen
Már tavaly év végén nagy visszhangot keltett a hír, hogy Rick Astley és az Earth, Wind & Fire Experience is visszatér Paloznakra, most azonban három olyan név csatlakozott a programhoz, akik tovább erősítik a Jazzpiknik nemzetközi súlyát. Gregory Porter, Ella Eyre, valamint a holland DJ- és producerduó, az Adani & Wolf is színpadra lép a Paloznaki Jazzpikniken.

Paloznaki Jazzpiknik
Gregory Porter augusztus 8-án ad koncertet a Paloznaki Jazzpikniken. Fotó: Erik Umphery

Újabb sztárfellépők a Paloznaki Jazzpiknik színpadán

Augusztus 8-án a Grammy-díjas amerikai jazz–soul énekes, Gregory Porter érkezik Paloznakra. Porter az elmúlt másfél évtizedben a kortárs jazz egyik legismertebb és legnépszerűbb alakjává vált: zenéje mélyen gyökerezik a jazz hagyományaiban, miközben széles közönséget szólít meg.

Két Grammy-díjat nyert a legjobb jazz vokális album kategóriában, és olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Liquid Spirit vagy a Hey Laura. 

Különleges, bársonyos hangja és érzelmekkel teli előadásmódja miatt koncertjei rendre katartikus élményt nyújtanak.

A Paloznaki Jazzpiknik közönsége egy olyan előadót láthat majd, aki a jazzkluboktól a legnagyobb koncerttermekig mindenhol otthonosan mozog.

Augusztus 7-én a brit énekesnő és dalszerző, Ella Eyre lép fel Paloznakon. Eyre nevét világszerte megismerte a közönség lendületes, érzelemdús popslágereiről és lehengerlő színpadi jelenlétéről. 

Dalai – köztük a We Don’t Have to Take Our Clothes Off, a Came Here For Love vagy a Waiting All Night – mára fesztiválhimnuszokká váltak, összesített streaminglejátszásaik meghaladják az 1,8 milliárdot.

Ella Eyre dalszerzőként is keresett alkotó: együtt dolgozott többek között a Rudimental, Sigala, Wiz Khalifa, Paloma Faith és Meghan Trainor csapatával. BRIT-díj, MOBO-díjak és többszörös platinalemezek jelzik pályáját. Paloznakon pedig energikus, közönségbarát koncertre lehet számítani.

A 2026-os Paloznaki Jazzpiknik harmadik friss bejelentése a holland producer- és DJ-duó, az Adani & Wolf visszatérése. A formáció augusztus 6-án lép fel, hét évvel legendás paloznaki koncertjük után. Zenéjük nehezen besorolható: a világzene, a jazz, a swing és az elektronika elemei keverednek improvizatív, gyakran meglepetésekkel teli előadásmóddal.

Adani & Wolf koncertjein nem ritka, hogy DJ-pult helyett hangszereket ragadnak: orgona, szájharmonika, melodika vagy gitár is felbukkanhat a színpadon, gyakran vendégzenészekkel kiegészülve. Fellépésük mindig kiszámíthatatlan, de éppen ettől válik emlékezetessé.

A most bejelentett nevek tovább bővítik a már eddig is impozáns 2026-os fellépőlistát. Rick Astley, az Earth, Wind & Fire Experience, Dee Dee Bridgewater, az Electro Deluxe és a Deladap már korábban biztos fellépőként szerepeltek a programban. A Paloznaki Jazzpiknik így 2026-ban is egyszerre kínál jazzlegendákat, popikonokat és műfajokon átívelő produkciókat.

A Paloznaki Jazzpiknik augusztus 6. és 8. között várja a közönsége. A Balaton-felvidék egyik legkülönlegesebb zenei-gasztronómiai eseménye ismét bebizonyítja: a Jazzpiknik évről évre képes megújulni – és mindig van feljebb.

 

