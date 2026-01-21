Öt kihagyhatatlan program a magyar kultúra napjára

1. Kölcsey relikviái a Déri Múzeumban

A magyar kultúra napján megcsodálhatjuk Kölcsey pipáit. Fotó: Magyarmuzeumok.hu

Először mutatják be Kölcsey Ferenc pipáit Debrecenben, a Déri Múzeumban január 22-én. Az Egyesült Államokban élő Kölcsey-leszármazottal, Fazekas Istvánnal megkötött ajándékozási szerződés nyomán a pipák végleg a múzeumnál maradnak, a jövőben a Debreceni Irodalom Háza kiállításán lesznek megtekinthetőek. Az esemény részeként átadják a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány díjait és ösztöndíjait, valamint második alkalommal osztják ki a Várhalmi Ilona-díjakat. A kulturális ünnepet a Csokonai Színház gálaműsora, Petőfi Sándor János vitézének daljátékváltozata teszi teljessé.

2. Fókuszban Krasznahorkai László életműve

A Gyulai Várszínház és a Bárka folyóirat január 22-én konferenciát és felolvasóestet szervez Krasznahorkai László tiszteletére. A Nobel-díjas író életműve az egész programot átfogja: előadások mutatják be a kezdeti művektől a legutóbbi regényekig terjedő írói pályát, többek között a Sátántangót és a Háború és háborút. Az esten gyulai és Békés vármegyei írók-költők olvassák fel öt-hat perces alkotásaikat, amelyekben Krasznahorkai-művekből származó szavakat, sorokat rejtettek el. A program ingyenes, így a szélesebb közönség számára is lehetőséget kínál az író életművének mélyebb megismerésére.

3. Zene és tánc a Fonóban

A Fonó Budai Zeneház január 22-én a kortárs népzene és tánc kreatív találkozóját kínálja. Borbély Mihály multiinstrumentalista, Mohácsy Lőrinc Ágoston nagybőgős triója, valamint Farkas Zoltán „Batyu” és Tóth Ildikó „Fecske” táncosok a hagyományos tánc- és zenemintákat bontják szét, hogy új, dinamikus előadásformában tárják elénk a népzene sokszínűségét. A programhoz kapcsolódik január 30-án a Népzenészbál, ahol hajnalig tartó táncház és koncert várja a közönséget, számos zenekar, köztük a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Zenekara, Kiss-Balbinat Ádám és barátai, a Horsa Banda és a Magos Együttes részvételével. Az est házigazdája D. Tóth Sándor „Satya”.

4. Új utakon a MÁV Szimfonikusokkal

A MÁV Szimfonikus Zenekar január 22-én az Új utak című hangversennyel idézi fel a XX–XXI. századi magyar zene alakjait. Oláh Patrik Fusion című nyitánya lendületes, nagyvárosi hangzásvilágot hoz, Dubrovay László Kettősversenye a Jávorkai fivérek virtuozitását emeli ki, míg Bartók Béla Táncszvitje és Kodály Zoltán Háry János-szvitje a magyar népzenei hagyományok és a nemzetközi jelentőségű klasszikus zene kapcsolatát mutatja. Az est Farkas Róbert vezényletével a múlt és a jelen zenéjét köti össze, a közreműködő szólisták pedig a magyar zenei örökség fiatal hangjait képviselik.