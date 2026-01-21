Kölcsey FerencHimnuszprogramKrasznahorkai Lászlómagyar kultúra napja

Öt kihagyhatatlan program a magyar kultúra napjára

Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, amely Kölcsey Ferenc 1823-ban véglegesített Himnuszához kötődik. Az ország számos kulturális intézménye kifejezetten erre a napra kiállításokkal, koncertekkel és programokkal készül. Összegyűjtöttünk öt eseményt, amelyek különösen izgalmasnak ígérkeznek.

Munkatársunktól
2026. 01. 21. 17:39
Fotó: Kleb Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

1. Kölcsey relikviái a Déri Múzeumban

kultúra
A magyar kultúra napján megcsodálhatjuk Kölcsey pipáit. Fotó: Magyarmuzeumok.hu

Először mutatják be Kölcsey Ferenc pipáit Debrecenben, a Déri Múzeumban január 22-én. Az Egyesült Államokban élő Kölcsey-leszármazottal, Fazekas Istvánnal megkötött ajándékozási szerződés nyomán a pipák végleg a múzeumnál maradnak, a jövőben a Debreceni Irodalom Háza kiállításán lesznek megtekinthetőek. Az esemény részeként átadják a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány díjait és ösztöndíjait, valamint második alkalommal osztják ki a Várhalmi Ilona-díjakat. A kulturális ünnepet a Csokonai Színház gálaműsora, Petőfi Sándor János vitézének daljátékváltozata teszi teljessé.

2. Fókuszban Krasznahorkai László életműve

A Gyulai Várszínház és a Bárka folyóirat január 22-én konferenciát és felolvasóestet szervez Krasznahorkai László tiszteletére. A Nobel-díjas író életműve az egész programot átfogja: előadások mutatják be a kezdeti művektől a legutóbbi regényekig terjedő írói pályát, többek között a Sátántangót és a Háború és háborút. Az esten gyulai és Békés vármegyei írók-költők olvassák fel öt-hat perces alkotásaikat, amelyekben Krasznahorkai-művekből származó szavakat, sorokat rejtettek el. A program ingyenes, így a szélesebb közönség számára is lehetőséget kínál az író életművének mélyebb megismerésére.

3. Zene és tánc a Fonóban

A Fonó Budai Zeneház január 22-én a kortárs népzene és tánc kreatív találkozóját kínálja. Borbély Mihály multiinstrumentalista, Mohácsy Lőrinc Ágoston nagybőgős triója, valamint Farkas Zoltán „Batyu” és Tóth Ildikó „Fecske” táncosok a hagyományos tánc- és zenemintákat bontják szét, hogy új, dinamikus előadásformában tárják elénk a népzene sokszínűségét. A programhoz kapcsolódik január 30-án a Népzenészbál, ahol hajnalig tartó táncház és koncert várja a közönséget, számos zenekar, köztük a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Zenekara, Kiss-Balbinat Ádám és barátai, a Horsa Banda és a Magos Együttes részvételével. Az est házigazdája D. Tóth Sándor „Satya”.

4. Új utakon a MÁV Szimfonikusokkal

A MÁV Szimfonikus Zenekar január 22-én az Új utak című hangversennyel idézi fel a XX–XXI. századi magyar zene alakjait. Oláh Patrik Fusion című nyitánya lendületes, nagyvárosi hangzásvilágot hoz, Dubrovay László Kettősversenye a Jávorkai fivérek virtuozitását emeli ki, míg Bartók Béla Táncszvitje és Kodály Zoltán Háry János-szvitje a magyar népzenei hagyományok és a nemzetközi jelentőségű klasszikus zene kapcsolatát mutatja. Az est Farkas Róbert vezényletével a múlt és a jelen zenéjét köti össze, a közreműködő szólisták pedig a magyar zenei örökség fiatal hangjait képviselik.

5. Élmények a Fővárosi Nagycirkuszban

A Fővárosi Nagycirkusz és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum együttműködésében ingyenes kiállítási és élménypedagógiai programokat kínál a magyar kultúra napján. A Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívum cirkusztörténeti kiállítása közlekedési és jármű érdekességeket mutat be, felidézve az Átmentem nevű produkciót, valamint Evelyn és André légtornászok helikopteres mutatványát, de könyvbemutatók is várják az érdeklődőket. A 13 és 14 óra közötti közönségprogram résztvevőinek 1+1 jegyár akciót nyújt a Fővárosi Nagycirkusz a január 22-én 15 órakor kezdődő Fesztivál Plusz – Győztesek gálája előadásra.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar hang

Lukicsabi figyelsz?

Bayer Zsolt avatarja

Tegnap magam is írtam erről, de Francesca – mint mindig – most is tűpontos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu