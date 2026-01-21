magyar kultúra napjaMagyar Művészeti Akadémagála

Himnusz-születésnap, gálaest és új kulturális fókuszok

A magyar kultúra napja alkalmából rendezett sajtó-háttérbeszélgetést a Magyar Művészeti Akadémia a Pesti Vigadó Makovecz-termében. A sajtóeseményen Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és alelnökei, Kiss János és Rátóti Zoltán tájékoztatták a résztvevőket a múlt év legfontosabb eredményeiről, az előttünk álló egy hét eseményeiről, valamint a 2026-os esztendő kiemelt témáiról, várható eseményeiről. A rendezvény kötetlen beszélgetéssel folytatódott az intézménycsaládi tematikus asztaloknál (Pesti Vigadó, Műcsarnok, MÉM MDK, MMA Kiadó, MMA MMKI).

Bényei Adrienn
2026. 01. 21. 5:45
Kis János a Magyar Művészeti Akadémia regionális tevékenységéről és határon túli tevékenységéről beszélt. Fotó: Walter Péter/MMA
A rendezvény házigazdája Gózon Ákos, az MMA titkársága kommunikációs főosztályának vezetője köszöntötte az egybegyűlteket. Hangsúlyozta, hogy a magyar kultúra napja, Kölcsey Ferenc Himnuszának a születésnapja kiemelt ünnepnap, ünnepi hét a Magyar Művészeti Akadémia számára. Majd Turi Attila tartott tájékoztatót a magyar kultúra napján szervezett MMA-programokról, kiemelten a január 21-i gálaestről, amelynek műsora egyfajta esszenciája az egész éves folyamatnak.

Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke beszélt a programokról. Fotó: Walter Péter/MMA

A Magyar Művészeti Akadémia küldetése

– A Magyar Művészeti Akadémia küldetése és feladata a kortárs magyar művészet hirdetése, megsegítése – kezdte az elnök. – Ennek kapcsán a magyar kultúra napja alkalmából gálaműsort szerveztünk január 21-re a Pesti Vigadóban. 

Átadjuk az idei elismerő oklevelet is, amit a tavalyi díjazott, Snétberger Ferenc gitárművész nyújt át. Azt szeretnénk meghonosítani, hogy mindig egy-egy díjazott a következő évi gálán köszöntse a következő díjazottat, tehát egy szellemi láncfolyamat alakuljon ki.

A gálaesten derül ki, hogy idén ki kapja az oklevelet – tette hozzá, majd elmondta, hogy együttműködési megállapodásokat kötöttek különböző kulturális és nem kulturális szervezettel, nevezetesen most írták alá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával az együttműködési megállapodást, amely azt taglalja, hogy a két szervezet miben tudja segíteni egymást. Most fogják aláírni a szerződést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel a művészettel nevelés témájában. – 

Nagyon fontos és visszatérő téma a Magyar Építészeti Múzeum ügye, amely eljutott arra a szintre, ahonnan kezdve már forrás kell ahhoz, hogy továbblépjünk.

Reményeink szerint ez meglesz, és létre tudunk hozni egy olyan egyedülálló, szolgáltató múzeumot Magyarországnak, amely a lakhatás és a környezetalapítás kérdésére koncentrál – emelte ki Turi Attila. Kis János alelnök a Magyar Művészeti Akadémia regionális tevékenységéről, határon túli tevékenységéről, illetve együttműködésekről beszélt. 
Rátóti Zoltán alelnök felvillantotta mindazt az eseménysort, amire büszkék:– 2025-ben összesen 18 nemzetközi programunk és projektünk volt, ebből 9 kapcsolódott a Liszt Intézetekhez, 2 az Oszakai Világkiállításhoz és három a jubileumi szentévhez. Összesen 70, az akadémiához kapcsolható művész vett részt ezekben a programokban. 38 akadémikus, 27 MMA-ösztöndíjas és öt köztestületi tag – mondta el az alelnök, majd részletesen beszélt a megrendezett kiállításaikról, rendezvényeikről. 

Több képzőművészeti kiállítást hoztak létre Rómában, de voltak kiállításaik Törökországban, amelyek a török–magyar kulturális évadból eredeztethetők. Elmondta, hogy a továbbiakban is szándékuk tartani ezt a kapcsolatot Isztambullal. A jövő évre is terveznek egy nagyon komoly képzőművészeti kiállítást

 – Szeretnénk gyorsan felvillantani azokat a fókuszpontokat, amelyek 2026-ban fontosak számunkra. Az egyik ilyen fókusz Lengyelország, ahol Krakkóban egy nagyszabású kiállítást tervezünk. Törökországgal folytatjuk a kapcsolatokat, és elsősorban képzőművészeti kiállításokat és természetesen zenei programokat szerevzünk – mondta.

A sajtóeseményen meghallgathattuk a Magyar Művészeti Akadémia zenei szignálját, amelyet zsűri választott ki a beérkezett mintegy száz pályamű közül.

Az arculat alakítása jegyében közzétett felhívás olyan kreatív megoldásokban gondolkodott, amelyek az MMA rendezvényei, elektronikus és online megjelenései során egyértelműen, jól felismerhetően azonosítják az alkotmányos köztestület jelenlétét, és tükrözik annak szellemiségét. A nyertes pályamunka Magyar Lászlóé lett, aki bruttó 500 000 forint díjazásban részesült.

 

