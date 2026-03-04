Rendkívüli

Trónok harcaWarner Bros.sorozatmozifilm

A Trónok harca rajongói örülhetnek, mozifilm készülhet a legendás sorozatból

Mozifilm készül a Trónok harca világából a Warner Bros.-nál. A projekten Beau Willimon, a House of Cards showrunnere és az Andor írója dolgozik, Willimon már le is adta a forgatókönyv első változatát. Rendezőt azonban egyelőre nem neveztek meg, és a szereplőgárdáról sincsenek még információk.

Forrás: Variety.com2026. 03. 04. 8:23
Trónok harca
Kit Harington és Emilia Clarke a Trónok harca című sorozatbam Forrás: Facebook/Kit Harington
Egyelőre nem biztos, hogy a film valóban elkészül, mivel a Warner Bros. éppen eladás alatt áll, és a Paramount Skydance felvásárlása folyamatban van. Ha az összeolvadást jóváhagyják, az új vezetés akár törölheti is a fejlesztés alatt álló projekteket. Ugyanakkor a Trónok harca a stúdió egyik legértékesebb márkája, és a Paramount vezérigazgatója, David Ellison ígéretet tett arra, hogy az egyesülés után évente harminc filmet mutatnak be moziban. Ehhez pedig bőséges tartalomra lesz szükség  – írja a Variety.com cikke.

Trónok harca
A Trónok harca című sorozat egyik főszereplője, Havas Jon  Fotó: Facebook/Trónok harca

A Trónok harca a mozikba költözhet

Bár a cselekmény részleteit hivatalosan még nem erősítették meg, a hírek szerint 

a történet I. Aegonról, a Targaryen-dinasztia alapítójáról és Westeros meghódításáról szólna – jó néhány évszázaddal az eredeti Trónok harca tévésorozat eseményei előtt. 

I. Aegon eddig még nem jelent meg a képernyőn. A királyi család azonban – amelyből később az Emilia Clarke által alakított, jégszőke Daenerys Targaryen is származott – már két sikeres HBO-spinoff alapjául szolgált: a Sárkányok háza (amely idén nyáron tér vissza) és az A Hét Királyság lovagja című sorozatoknak.

A George R. R. Martin bestsellereken alapuló Trónok harca nyolc évadon át futott. A sorozat az évek során népes rajongótáborra tett szert, valamint számos szakmai elismerést is kiérdemelt, köztük 59 Emmy-díjat, ezzel minden idők legtöbbet díjazott sorozatává vált.

 

Google News
