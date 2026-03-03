A pop és a soul hercege 15 év után újra Budapestre érkezik

Hihetetlen, de már 15 év eltelt, amióta a 80-as 90-es évek nagy kedvence, Seal utoljára Budapesten koncertezett. A brit soul és R&B énekes akkor is magával ragadta a magyar közönséget, így vélhetően most sem fog csalódást okozni nyáron, az MVM Dome-ban.

Seal júliusban Magyarországon koncertezik (Forrás: LiveNation)

Seal világszerte már több mint 30 millió albumot adott el pályafutása során, dalai több mint 1 milliárd megosztást értek el, és négy Grammy-díjat, három Brit Awardot, két Ivor Novello-díjat és egy MTV VMA-díjat nyert.

A popkultúra sokoldalú és meghatározó alakjaként életművéhez olyan sokak által ismert himnuszok tartoznak, mint a Killer, a Crazy, az Amazing, a Fly Like an Eagle és a Kiss From A Rose. Utóbbi a Billboard Hot 100 lista 1. helyére került és elnyerte az „Év felvétele” valamint az „Év dala” Grammy-díjakat is, továbbá szerepelt az énekes négyszeres platinalemezén is, az 1994-es Seal II-n. Visszatekintve a Stereogum zenei portál úgy jellemezte, mint „egy rádióhullám, amely egy sokkal-sokkal szebb bolygóról indult útjára az univerzumba”.

Seal olyan ikonikus rendezők filmjeiben is feltűnt, mint Spike Lee és a néhai Joel Schumacher. Zenéjét többek között Alanis Morissette és George Michael is feldolgozta. Pályája során olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Jeff Beck, Joni Mitchell, Santana, P!nk, John Legend és Gallant.

Fotó: Live Nation

Zenei hatását és népszerűségét jól mutatja, hogy szerepelt a The Lonely Island kultikussá vált filmjében, a Popstar: Never Stop Never Stoppingben, Tyler Perry The Passion című produkciójában, valamint az America's Got Talent és a The Masked Singer műsorokban is. Legutóbb 2019-ben kapott Grammy-jelölést a „Legjobb hagyományos pop énekalbum” kategóriában a Standards című lemezéért.

Seal utoljára 2011-ben járt Budapesten, így most 15 év után lesz alkalmunk ismét élőben átélni erőteljes előadását és együtt táncolni örökzöld dalaira július 30-án az MVM Dome-ban.