Istennel a hazáért és a szabadságért: kezdődik a Rákóczi 350 emlékév

Harminc hazai és határon túli helyszín, félszáz tudományos és kulturális rendezvény, rendhagyó történelemórák és több ezer fiatalt megmozgató zarándoklatok – röviden így foglalható össze a Rákóczi 350 – a szabadság fejedelme emlékév programja. A Habsburg Történeti Intézetben megtartott eseményen elhangzott: II. Rákóczi Ferenc alakja a magyar szabadság eszményének olyan megkerülhetetlen oszlopa, amely évszázadok óta formálja identitásunkat.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke (Fotó: Mirkó István)

Őze Sándor, a Habsburg Történeti Intézet igazgatója beszédében rámutatott:

a fejedelem számára a hit, az erkölcs és a haza szabadsága elválaszthatatlan egységet alkotott.

A szuverenitás nem ajándék, hanem áldozat

A professzor emlékeztetett, hogy Rákóczi már a szabadságharc hajnalán, a brezáni pátenssel zászlaja alá hívta az ország minden hazáját szerető rendjét, nemest és nemtelent egyaránt. Nem engedte, hogy a Magyar Királyság a Habsburg Monarchián belül jogfosztott, kisemmizett tartománnyá süllyedjen.

A történész kiemelte a fejedelem nemzetközi politikai éleslátását is: Rákóczi tudatosan törekedett arra, hogy Magyarországot és Erdélyt szuverén államként ismerjék el az európai udvarok. Hitt abban, hogy a magyar ügy az európai erőegyensúly szerves része.

A vezérlő fejedelem fellépése, élettörténete arra emlékeztet minket, hogy a szuverenitás nem ajándék, hanem folyamatos önfeláldozás és bátor kiállás eredménye

– fogalmazott Őze Sándor. Az intézet az év során tudományos konferenciákkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és egy készülő kötettel járul hozzá ahhoz, hogy Rákóczi képe a XXI. században is tisztán éljen a fejekben.

A programok egyik csúcspontja március 27-én, a fejedelem születésnapján lesz. Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója elmondta, hogy

ezen a napon egyedülálló, 160 órányi kulturális tartalommal készülnek a Kárpát-medence 26 pontján.

A népi kézművesség, a táncházak és a zenés gálaműsorok révén a rákócziánus hagyományok megelevenednek minden magyar vármegyében, valamint a külhoni területeken: Borsitól, Kassán, Beregszászon, Szatmárnémetin, Nagyváradon és Marosvásárhelyen át egészen a délvidéki Óbecséig. A cél az, hogy a helyi közösségek maguk hozzák felszínre és mutassák be a környezetükben élő Rákóczi-emlékeket, legyen szó dalokról, táncokról vagy tárgyi örökségről.