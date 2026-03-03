Európa újabb migrációs hullámtól tart, Irán nem tárgyal

Adis Ahmetovic, az SPD parlamenti képviselője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Thomas Trutschel)

Ahmetovic szerint bár Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Hamenei bukása új helyzetet teremthet, komoly veszélyekkel is jár. Úgy fogalmazott: egy 90 milliós, soknemzetiségű államban akár polgárháború is kitörhet, ami az egész régiót lángba boríthatja, ennek pedig közvetlen következményei lennének Németországra és Európára nézve.

Orbán Viktor új migrációs hullám veszélyére figyelmeztetett

Orbán Viktor miniszterelnök soproni fórumán a kialakult helyzet veszélyeire figyelmeztetett. Mint mondta, a világ egyre instabilabb, és ennek következményeire Magyarországnak is fel kell készülnie.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a Közel-Keleten kiéleződő konfliktus új migrációs hullámot indíthat el Európa felé.

− Most a Közel-Keleten is háború van. Senki sem tudja, hogy az elhúzódó katonai konfliktus milyen bevándorlási problémákat okoz. Irán egy 90 milliós ország. Ha onnan megindulnak, következő Törökország, és már itt vannak a Balkánon, és itt vannak a mi kerítésünknél − mondta a miniszterelnök, hozzátéve:

Észnél kell lenni, nem a kockáztatás időszakát éljük.

Újabb támadások és halálos áldozatok

Az iráni állami média szerint az ország nyugati részét ismét légitámadás érte. A jelentések alapján legalább három ember meghalt a nyugat-iráni Sanandadzs városában ért csapások következtében, több lakóépület is megsérült. A halálos áldozatok száma még emelkedhet. Nem sokkal később a közép-iráni Jazd tartományból is támadásokról érkeztek hírek. Közben a térség más pontjain is folytatódnak a harcok. Libanoni közlések szerint izraeli csapásokban – amelyeket a Hezbollah támadásai előztek meg – legalább 31 ember vesztette életét.

A Perzsa-öböl menti Kuvaitban sajtójelentések szerint lezuhant egy amerikai vadászgép. A hírek szerint az F–15-ös típusú harci gép személyzete időben katapultált.

A CNN beszámolója szerint a zuhanás néhány kilométerre történt az Ali al-Salam amerikai légibázistól. Hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett az esetről.