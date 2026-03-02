Megölték Hameneit: Irán pusztító megtorlást ígér

Az iráni állami televízió szerint Hameneit az irodájában érte a halál. Irán 40 napos nemzeti gyászt hirdetett a keményvonalas vallási vezető emlékére, aki 37 éven át irányította az országot – számolt be a BBC.

We, the people of Iran, could not be happier than this. Do not believe the propaganda of the American left and Democratic Party. Despite the war, our people were out in the streets dancing last night after the death of khamenei .anyone who tells you anything… pic.twitter.com/Y6ENieME7Z — Gizzi nikiii (@gisi_nik) March 1, 2026

Iránban megosztott reakciók követték Ali Hamenei ajatollah halálhírét:

egyesek ünnepelték, hogy az Egyesült Államok és Izrael csapásaiban életét vesztette, míg mások gyászolták a legfőbb vezetőt.

A BBC perzsa szerkesztősége több városból származó, hitelesített felvételekről számolt be, amelyeken emberek ünnepelnek. Iszfahánban az utcákon ujjongtak és autóikkal dudáltak, egy másik videón pedig emberek gyűltek össze egy máglya körül, miközben tűzijátékok világították be az eget. Több, korábban megölt tüntető családja is az utcán és otthonaikban ünnepelt. A Reuters jelentése szerint a Teherán közelében fekvő Karadzsban is voltak ünneplések.

Thousands of mourners have gathered in Iran’s Isfahan after the killing of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in a US-Israeli attack. pic.twitter.com/12kaHPaVU1 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 1, 2026

A BBC perzsa beszámolója szerint ugyanakkor a reggeli órákban az utcákon inkább kormánypárti megemlékezések zajlottak a legfőbb vezető halála miatt.