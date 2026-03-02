Irán „pusztító” megtorlást helyezett kilátásba, miután az Egyesült Államok és Irán közötti csapások következtében meeghalt Ali Hamenei ajatollah, az ország legfőbb vezetője.
Megölték Hameneit: Irán pusztító megtorlást ígér
Ali Hamenei ajatollah halála után drámai gyorsasággal eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten: Irán „pusztító” megtorlást ígér, már több országban indított támadásokat, miközben az Egyesült Államok kemény válasszal fenyeget. Iránban megosztott reakciók láthatók – egyesek ünnepelnek, mások gyászolnak –, a nemzetközi közösség pedig rendkívüli egyeztetéseket tart a kialakult válság miatt.
Az iráni állami televízió szerint Hameneit az irodájában érte a halál. Irán 40 napos nemzeti gyászt hirdetett a keményvonalas vallási vezető emlékére, aki 37 éven át irányította az országot – számolt be a BBC.
Iránban megosztott reakciók követték Ali Hamenei ajatollah halálhírét:
egyesek ünnepelték, hogy az Egyesült Államok és Izrael csapásaiban életét vesztette, míg mások gyászolták a legfőbb vezetőt.
A BBC perzsa szerkesztősége több városból származó, hitelesített felvételekről számolt be, amelyeken emberek ünnepelnek. Iszfahánban az utcákon ujjongtak és autóikkal dudáltak, egy másik videón pedig emberek gyűltek össze egy máglya körül, miközben tűzijátékok világították be az eget. Több, korábban megölt tüntető családja is az utcán és otthonaikban ünnepelt. A Reuters jelentése szerint a Teherán közelében fekvő Karadzsban is voltak ünneplések.
A BBC perzsa beszámolója szerint ugyanakkor a reggeli órákban az utcákon inkább kormánypárti megemlékezések zajlottak a legfőbb vezető halála miatt.
Teheránban gyászoló emberek jelentek meg az utcákon, közülük többen Hamenei arcképét tartották a kezükben.
Az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) bejelentette: „pusztító támadó hadművelet” keretében izraeli és amerikai katonai bázisokat fog célba venni.
Donald Trump erre reagálva figyelmeztette Teheránt, hogy ne hajtson végre megtorló akciót, és úgy fogalmazott: „Ha megteszik, olyan erővel csapunk le rájuk, amilyet a világ még nem látott.”
Donald Trump amerikai elnök az iráni vezető halálával kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, Hamenei „a történelem egyik leggonoszabb embere volt”, és halála „soha vissza nem térő lehetőséget jelent az iráni nép számára, hogy visszaszerezze az országát”.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap telefonon egyeztet a G7-országok vezetőivel, miután Keir Starmer brit miniszterelnök közölte: brit repülőgépek a levegőben vannak az összehangolt védelmi műveletek részeként.
Irán a Közel-Kelet több pontján indított támadásokat amerikai szövetségesek és olyan helyszínek ellen, ahol az Egyesült Államok katonai bázisokat működtet, köztük Dubajban, Dohában, Bahreinben és Kuvaitban.
Dubaj nemzetközi repülőterén történt incidensben négyen megsérültek, a városban készült friss felvételek pedig jelentős károkat mutatnak.
Az iráni Vörös Félhold közlése szerint a csapásokban több mint kétszáz ember vesztette életét, míg a BBC médiapartnere, a CBS News mintegy negyven halott iráni tisztségviselőről számolt be.
Irán alelnöke üzent
Az iráni állami hírügynökség, az IRNA közölte Mohammad Reza Aref első alelnök üzenetét.
Ma az iszlám Irán gyászol, de ez nem a tétlenség gyásza
– fogalmazott. Hozzátette: az Egyesült Államok és Izrael azt gondolta, hogy az ország legfőbb vezetőjének meggyilkolásával „megrendíthetik egy nemzet lelkét”.
Aref szerint ugyanakkor az iszlám forradalom „a mártíromság révén még inkább megerősödik, és mélyebben gyökerezik”.
Szavai szerint a jelenlegi stratégia középpontjában a nemzeti stabilitás és a belső összetartás megőrzése áll.
Borítókép: Az iráni legfelsőbb vezető, Ali Hamenei halála miatt feldühödött Irán-párti tüntetők (Fotó: AFP)
