Esős napok jönnek, a hét elején még 17 fok is lehet + videó

Délelőtt még nagy területen boríthatja vastag fátyolfelhőzet az eget, majd a déli óráktól nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfői időjárás (Forrás: HungaroMet)

A Dunántúlon gomolyfelhők is képződnek, amelyekből néhány zápor kialakulhat, máshol nem valószínű csapadék.

A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.

A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Késő estére nulla és plusz 8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Milyen idő lesz a következő napokban?

Kedden keleten túlnyomóan napos idő várható, nyugat felé haladva azonban egyre több gomolyfelhő jelenik meg az égen, és ott elszórtan zápor, akár zivatar is kialakul.

A hőmérséklet 15–16 fokig emelkedik.

Szerdán napos, gomolyfelhőkkel tarkított idő ígérkezik, főként a nyugati tájakon fordulhat elő zápor vagy zivatar. A délkeleti szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 15 fok körül alakul.

Csütörtökön is többnyire derült, napos időre van kilátás, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem várható. A délutáni órákban 16 fok körüli, kellemes kora tavaszi hőmérséklet valószínű.

Pénteken kevés felhő lesz az égen, sok napsütés ígérkezik. A délkeleti szél megélénkül. Marad a 15-16 fok körüli csúcs – írja a Köpönyeg.

