Esős napok jönnek, a hét elején még 17 fok is lehet + videó

A hűvös reggel után napos, gomolyfelhős időre számíthatunk hétfőn, csak nyugaton fordul elő zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok körül alakul.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 6:35
Budapest, Hungary - Beautiful Liberty Bridge over River Danube with traditional yellow tram at sunrise with cherry blossom at foreground. Spring has arrived in Budapest 1364880623
Délelőtt még nagy területen boríthatja vastag fátyolfelhőzet az eget, majd a déli óráktól nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfői időjárás (Forrás: HungaroMet)

A Dunántúlon gomolyfelhők is képződnek, amelyekből néhány zápor kialakulhat, máshol nem valószínű csapadék.

A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.

A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Késő estére nulla és plusz 8 fok közé csökken a hőmérséklet.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Kedden keleten túlnyomóan napos idő várható, nyugat felé haladva azonban egyre több gomolyfelhő jelenik meg az égen, és ott elszórtan zápor, akár zivatar is kialakul.

A hőmérséklet 15–16 fokig emelkedik.

Szerdán napos, gomolyfelhőkkel tarkított idő ígérkezik, főként a nyugati tájakon fordulhat elő zápor vagy zivatar. A délkeleti szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 15 fok körül alakul.

Csütörtökön is többnyire derült, napos időre van kilátás, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem várható. A délutáni órákban 16 fok körüli, kellemes kora tavaszi hőmérséklet valószínű.

Pénteken kevés felhő lesz az égen, sok napsütés ígérkezik. A délkeleti szél megélénkül. Marad a 15-16 fok körüli csúcs – írja a Köpönyeg.

Részletek az időjárásról a Magyar Nemzet oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


