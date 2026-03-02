Sulyok Tamás: Az amerikai magyar közösségek úgy gyarapítják az Egyesült Államokat, hogy közben a magyar nemzet is gyarapszik

Az államfő az Ohio állambeli nagyváros magyar szervezeteinek március 15-e alkalmából tartott közös ünnepségén azt mondta, hogy az Egyesült Államokban élő magyar közösségek értéket teremtenek Amerikának, és közben a magyarság hírnevét is öregbítik.
Felhívta a figyelmet arra, hogy Cleveland magyarsága hosszú múltra tekint vissza és megállapította, hogy a Clevelandben élő magyarok példával járnak elől a diaszpóra más közösségei előtt is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!