Sulyok Tamás: Az amerikai magyar közösségek úgy gyarapítják az Egyesült Államokat, hogy közben a magyar nemzet is gyarapszik

Az államfő az Ohio állambeli nagyváros magyar szervezeteinek március 15-e alkalmából tartott közös ünnepségén azt mondta, hogy az Egyesült Államokban élő magyar közösségek értéket teremtenek Amerikának, és közben a magyarság hírnevét is öregbítik.

Sulyok Tamás köztársasági elnök. Forrás: Facebook/Sulyok Tamás

Felhívta a figyelmet arra, hogy Cleveland magyarsága hosszú múltra tekint vissza és megállapította, hogy a Clevelandben élő magyarok példával járnak elől a diaszpóra más közösségei előtt is.