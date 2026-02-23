Rendkívüli

Orbán Viktor minden kérdésre választ ad, kövesse nálunk élőben! + videó

Sulyok Tamás: A béke az egyetlen állapot, amely boldogságot és biztonságot adhat

Sulyok Tamás köztársasági elnök Asiagóban, az első világháború egykori olasz frontján avatta fel Zemplén Győző önkéntes tüzértiszt és kiemelkedő elméleti fizikus emlékművét. Az államfő beszédében hangsúlyozta: a háborúk emlékezete arra figyelmeztet, hogy Európa jövőjét mindig a békére kell alapozni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 17:41
A béke az egyetlen olyan állapot, amely képes az embert boldogságban és biztonságban megtartani – jelentette ki Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök Asiagóban, ahol az első világháború egykori észak-olaszországi hadszínterén lévő településen leleplezte Zemplén Győző önkéntes tüzértiszt, civilben kiemelkedő tudású elméleti fizikus emlékművét.

2025. február 23. | Katonai emlékkő avatása Roana község Ghertele településrészén Zemplén Győző fizikus emlékére, aki az emlékkőtől nem messze hunyt el az I. világháborúban, 1916-ban. - az esemény képei.
Zemplén Győző emléktáblája (Fotó: Bartos Gyula)

Az ünnepi megemlékezésen olasz nyelven elmondott beszédében kiemelte:

Az ehhez hasonló események nyomatékosítják, hová vezet a háború, és megerősítik, hogy a béke az egyetlen olyan állapot, amely képes az embert boldogságban és biztonságban megtartani.

Az államfő emlékeztetett: a két világháború után Európa a békére alapította jövőjét. Ehhez az olasz–francia–német békeprojekthez csatlakozott hazánk és Kelet-Közép-Európa is. Az EU alapító atyáinak szavai szerint Európa elsőként a „legnemesebb értelemben vett kulturális közösség” kell legyen.

– Amikor emlékhelyeket emelünk, egyúttal az emberi élet legtisztább és legfontosabb értékei iránti elkötelezettségünket örökítjük meg – jelentette ki a köztársasági elnök. Beszámolt róla, hogy két nappal korábban XIV. Leó pápával találkozott a Vatikánban. A katolikus egyházfővel szintén a béke fontosságáról, a konfliktusok tárgyalóasztalnál történő mielőbbi rendezéséről tárgyaltak.

Az 1879-ben Nagykanizsán született Zemplén Győző korának egyik legígéretesebb elméleti fizikusa, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem jogelődjének professzora volt.

A világháború kitörésekor önkéntes tüzértisztnek jelentkezett, 1916-ban a dél-tiroli offenzíva során, Asiago mellett sebesült meg, majd a sebesülései következtében a közeli hadikórházban vesztette életét.

Sulyok Tamás az emlékmű felavatása után részt vett a Zemplén Győzőre emlékező eseménysorozat keretében szervezett olasz–magyar szentmisén, amelyet Kovács Gergely gyulafehérvári érsek celebrált.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: Bartos Gyula)


