Sulyok Tamás: A béke az egyetlen állapot, amely boldogságot és biztonságot adhat

A béke az egyetlen olyan állapot, amely képes az embert boldogságban és biztonságban megtartani – jelentette ki Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök Asiagóban, ahol az első világháború egykori észak-olaszországi hadszínterén lévő településen leleplezte Zemplén Győző önkéntes tüzértiszt, civilben kiemelkedő tudású elméleti fizikus emlékművét.

Zemplén Győző emléktáblája (Fotó: Bartos Gyula)

Az ünnepi megemlékezésen olasz nyelven elmondott beszédében kiemelte:

Az ehhez hasonló események nyomatékosítják, hová vezet a háború, és megerősítik, hogy a béke az egyetlen olyan állapot, amely képes az embert boldogságban és biztonságban megtartani.

Az államfő emlékeztetett: a két világháború után Európa a békére alapította jövőjét. Ehhez az olasz–francia–német békeprojekthez csatlakozott hazánk és Kelet-Közép-Európa is. Az EU alapító atyáinak szavai szerint Európa elsőként a „legnemesebb értelemben vett kulturális közösség” kell legyen.

– Amikor emlékhelyeket emelünk, egyúttal az emberi élet legtisztább és legfontosabb értékei iránti elkötelezettségünket örökítjük meg – jelentette ki a köztársasági elnök. Beszámolt róla, hogy két nappal korábban XIV. Leó pápával találkozott a Vatikánban. A katolikus egyházfővel szintén a béke fontosságáról, a konfliktusok tárgyalóasztalnál történő mielőbbi rendezéséről tárgyaltak.

Az 1879-ben Nagykanizsán született Zemplén Győző korának egyik legígéretesebb elméleti fizikusa, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem jogelődjének professzora volt.

A világháború kitörésekor önkéntes tüzértisztnek jelentkezett, 1916-ban a dél-tiroli offenzíva során, Asiago mellett sebesült meg, majd a sebesülései következtében a közeli hadikórházban vesztette életét.

Sulyok Tamás az emlékmű felavatása után részt vett a Zemplén Győzőre emlékező eseménysorozat keretében szervezett olasz–magyar szentmisén, amelyet Kovács Gergely gyulafehérvári érsek celebrált.