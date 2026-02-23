Országjárásra indulnak a Fidesz politikusai

– Indulunk! Mától a Fidesz és a KDNP összes vezető politikusa országjárásra indul. Négy hét alatt több mint kétszáz fórumot fogunk tartani. Természetesen folytatjuk a standolást és a kopogtatást is – jelentette be Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója elmondta:

mindenkivel szeretnének találkozni, mindenkivel szeretnének beszélni.

– Április 12-én a tét háború vagy béke. A jövőnkről, gyerekeink és unokáink jövőjéről kell döntenünk. Brüsszel és Kijev egy tiszás bábkormányt akar. Magyarország békéjét csak Orbán Viktor tudja megvédeni. Ezért a Fidesz a biztos választás – zárta a bejelentést Menczer Tamás.