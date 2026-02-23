Árulkodó, hogy a Tisza Párt az újabb ukrán támadás után is hallgat

Zelenszkij újabb támadást intézett a magyar energiabiztonság ellen – közölte közöségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. Ahogy az ukrán elnök megmondta, éjjel ismét dróntámadást indított Ukrajna a Barátság-kőolajvezeték kiindulópontjánál.

A Fidesz–KDNP kommunikációs ugazgatója szerint fontos mindenkinek tudni: orosz energia nélkül ezer forint lenne egy liter benzin, és háromszor annyiba kerülne a rezsi.

Hozzátette: a kormány megvédi az ország energiabiztonságát, a szükséges és arányos ellenlépéseket megtette és megteszi.

Mindeközben a Tisza hallgat. Nem csoda, hiszen ők Zelenszkijjel és az ukránokkal vannak szövetségben. Ezért a Fidesz a biztos választás

– zárta gondolatait Menczer Tamás.