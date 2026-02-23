tisza pártukrajnamenczer tamás

Árulkodó, hogy a Tisza Párt az újabb ukrán támadás után is hallgat

A szükséges és arányos ellenlépéseket megtette és megteszi a magyar kormány Ukrajnával szemben, míg a Tisza Párt hallgat, ezért a Fidesz a biztos választás – közölte Menczer Tamás.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 23. 9:51
Zelenszkij újabb támadást intézett a magyar energiabiztonság ellen – közölte közöségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. Ahogy az ukrán elnök megmondta, éjjel ismét dróntámadást indított Ukrajna a Barátság-kőolajvezeték kiindulópontjánál. 

A Fidesz–KDNP kommunikációs ugazgatója szerint fontos mindenkinek tudni: orosz energia nélkül ezer forint lenne egy liter benzin, és háromszor annyiba kerülne a rezsi. 

Hozzátette: a kormány megvédi az ország energiabiztonságát, a szükséges és arányos ellenlépéseket megtette és megteszi. 

Mindeközben a Tisza hallgat. Nem csoda, hiszen ők Zelenszkijjel és az ukránokkal vannak szövetségben. Ezért a Fidesz a biztos választás

 – zárta gondolatait Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Zsámbékon 2026. január 21-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


