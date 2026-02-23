orosz-ukrán háborúOroszországBelgorodUkrajnaáramszünet

Újra megtámadták az ukránok a Barátság kőolajvezetéket

Február 23-án éjjel több oroszországi településről is robbanásokról érkeztek hírek. Belgorod különböző részein fennakadások voltak a közszolgáltatásokban, több körzetben áramszünetet jelentettek. Tatárföldön egy stratégiai jelentőségű olajvezeték is találatot kaphatott, ami hosszú távon fennakadásokat okozhat. Zelenszkijék megint lecsaptak a Barátság kőolajvezetékre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 8:25
Február 23-án éjjel több oroszországi településről is robbanásokról érkeztek hírek Forrás: AFP
Vjacseszlav Gladkov, Belgorod kormányzója azt közölte, hogy a várost nagyszabású rakétatámadás érte, amely komoly károkat okozott az energetikai infrastruktúrában. Több városrészben teljes áramszünet volt, akadozott a vízellátás, és a fűtés is leállt. A közösségi médiában megjelent videók tanúsága szerint a település nagy része sötétbe borult, az utcákat jobbára csak az autók fényszórói világították meg – írta a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo. Zelenszkij újabb csapást mért a Barátság kőolajvezetékre is.

Belgorod megbénult az éjszakai támadás után
Belgorod megbénult az éjszakai támadás után (Fotó: AFP)

Belgorod megbénult az éjszakai támadás után

A kormányzó hozzátette: a mentőegységek folyamatosan dolgoznak az érintett helyszíneken, a károk részletes felmérése még folyamatban van.

A csapások lakóépületeket is érintettek: több társasház, egy szociális intézmény és számos családi ház is megsérült.

A regionális hatóságok arról tájékoztattak, hogy drónok csapódtak be egy ipari létesítmény területén, és több berendezésben kárt tettek. Egy közeli településen egy civil nő megsebesült, robbanás és repeszek okozta sérülésekkel vitték kórházba. Az oroszországi Szaratovban is robbanásokra ébredtek a lakosok – számolt be róla az Astra nevű független orosz Telegram-csatorna.

Tatárföldön, Almetyevszk térségében is dróncsapásról érkeztek hírek. Az Exilenova+ Telegram-csatorna szerint találat érte a kaleikinói olajszivattyú-állomást. 

Ukrajna megtámadta a Barátság vezetéket Oroszországban. 

A létesítmény az orosz energiaellátás egyik fontos pontja. Szibériából és az Urál környékéről érkező kőolajat fogadja. Ezt követően pedig a Barátság kőolajvezetékbe továbbítja.

Az ukrán hadsereg egyelőre nem reagált a bejelentett támadásokra. A Kyiv Independent emlékeztet arra, hogy Volodimir Zelenszkij szeptemberben arról beszélt: ha Moszkva továbbra is az ukrán villamosenergia-hálózatot támadja, Kijev az orosz energiaszektort veheti célba.

Oroszország az utóbbi hetekben fokozta támadásait az ukrán energetikai létesítmények ellen.

A támadások villamosenergia-hálózatokat, gázipari objektumokat és fűtési rendszereket is érintettek. Százezrek maradtak áram nélkül, családok várják sötétben a reggelt.

Borítókép: Robbanás a Krím félszigeten, illusztráció (Fotó: AFP)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

