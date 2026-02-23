Újra megtámadták az ukránok a Barátság kőolajvezetéket

Vjacseszlav Gladkov, Belgorod kormányzója azt közölte, hogy a várost nagyszabású rakétatámadás érte, amely komoly károkat okozott az energetikai infrastruktúrában. Több városrészben teljes áramszünet volt, akadozott a vízellátás, és a fűtés is leállt. A közösségi médiában megjelent videók tanúsága szerint a település nagy része sötétbe borult, az utcákat jobbára csak az autók fényszórói világították meg – írta a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo. Zelenszkij újabb csapást mért a Barátság kőolajvezetékre is.

Belgorod megbénult az éjszakai támadás után (Fotó: AFP)

A kormányzó hozzátette: a mentőegységek folyamatosan dolgoznak az érintett helyszíneken, a károk részletes felmérése még folyamatban van.

A csapások lakóépületeket is érintettek: több társasház, egy szociális intézmény és számos családi ház is megsérült.

A regionális hatóságok arról tájékoztattak, hogy drónok csapódtak be egy ipari létesítmény területén, és több berendezésben kárt tettek. Egy közeli településen egy civil nő megsebesült, robbanás és repeszek okozta sérülésekkel vitték kórházba. Az oroszországi Szaratovban is robbanásokra ébredtek a lakosok – számolt be róla az Astra nevű független orosz Telegram-csatorna.