Gulácsi riválisának égbekiáltó hibáján hüledeznek, Orbán a kapufát találta el + videó

A Stuttgart–RB Leipzig találkozón a lipcseieknél Willi Orbán végig a pályán volt. Gulácsi Péter sérülése után már edzésbe állt, de még nem kapott játéklehetőséget. A meccs egyetlen gólját Deniz Undav az 56. percben szerezte.

Gulácsi helyettese, Vandevoordt nagyot hibázott

A Stuttgart gólja úgy született, hogy Gulácsit helyettesítő Maarten Vandevoordt odapasszolta a labdát az ellenfélnek – az MDR közszolgálati média az „égbekiáltó” hibájáról ír, ami a lipcseiek vesztét okozta. Az egyenlítésre Orbánnak volt a legnagyobb lehetősége, de a hosszabbításban a fejese a kapufán csattant. A lipcseiek a tabellán maradtak az ötödik helyen, de a negyedik Stuttgart már nemcsak jobb gólkülönbséggel, hanem három ponttal előzi meg őket. A Bundesliga 2024/25-ös szezonjában az RB Leipzig csak a hetedik helyen végzett, és semmilyen nemzetközi kupában sem indulhatott. S a BL-részvétel már most is távolodott tőle, a Stuttgart elleni vereség még sokba kerülhet a Lipcsének a végelszámlásnál.

Schäfer András csapata, az Union Berlin a hajrában szerzett góllal 1-0-ra nyert a Freiburg vendégeként. A magyar válogatott középpályás eltiltás miatt nem játszhatott a fővárosiaknál, akiknél a dél-koreai Dzseong Vu Jeong a 92. percben volt eredményes.

Bundesliga, 26. forduló: