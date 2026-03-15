Gulácsi riválisának égbekiáltó hibáján hüledeznek, Orbán a kapufát találta el + videó

A német labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának vasárnap esti rangadóján az RB Leipzig 1-0-ra kikapott a Stuttgart vendégeként. Willi Orbán és Gulácsi Péter együttese a tabellán az ötödik helyen áll.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 22:47
Willi Orbán (RB Leipzig), itt magasabbra ugrott, mint Deniz Undav (VfB Stuttgart), de a hazai játékos gólja döntött a meccsen Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
A Stuttgart–RB Leipzig találkozón a lipcseieknél Willi Orbán végig a pályán volt. Gulácsi Péter sérülése után már edzésbe állt, de még nem kapott játéklehetőséget. A meccs egyetlen gólját Deniz Undav az 56. percben szerezte.  

Gulácsi Péter már edz, nem játszott, Willi Orbán végig a pályán volt az RB Leipzig csapatában Fotó: HENDRIK SCHMIDT Forrás: DPA
Gulácsi Péter már edz, de nem játszott, Willi Orbán végig a pályán volt az RB Leipzig csapatában Fotó: HENDRIK SCHMIDT Forrás: DPA

Gulácsi helyettese, Vandevoordt nagyot hibázott

A Stuttgart gólja úgy született, hogy Gulácsit helyettesítő Maarten Vandevoordt odapasszolta a labdát az ellenfélnek – az MDR közszolgálati média az „égbekiáltó” hibájáról ír, ami a lipcseiek vesztét okozta. Az egyenlítésre Orbánnak volt a legnagyobb lehetősége, de a hosszabbításban a fejese a kapufán csattant. A lipcseiek a tabellán maradtak az ötödik helyen, de a negyedik Stuttgart már nemcsak jobb gólkülönbséggel, hanem három ponttal előzi meg őket. A Bundesliga 2024/25-ös szezonjában az RB Leipzig csak a hetedik helyen végzett, és semmilyen nemzetközi kupában sem indulhatott. S a BL-részvétel már most is távolodott tőle, a Stuttgart elleni vereség még sokba kerülhet a Lipcsének a végelszámlásnál.

Schäfer András csapata, az Union Berlin a hajrában szerzett góllal 1-0-ra nyert a Freiburg vendégeként. A magyar válogatott középpályás eltiltás miatt nem játszhatott a fővárosiaknál, akiknél a dél-koreai Dzseong Vu Jeong a 92. percben volt eredményes.

Bundesliga, 26. forduló:

  • Stuttgart–RB Leipzig 1-0 (0-0)
  • Werder Bremen–Mainz 05 0-2 (0-1)
  • Freiburg–Union Berlin 0-1 (0-0)
  • Hamburg–Köln 1-1 (1-1)
  • Bayer Leverkusen–Bayern München 1-1 (1-0)
  • Eintracht Frankfurt–Heidenheim 1-0 (0-0)
  • Borussia Dortmund–Augsburg 2-0 (1-0)
  • Hoffenheim–Wolfsburg 1-1 (0-0)
  • Borussia Mönchengladbach–St. Pauli 2-0 (1-0)

A Bundesliga állása

1. Bayern München 26 93-25 67 pont
2. Borussia Dortmund 26 55-26 58
3. Hoffenheim 26 54-34 50
4. Stuttgart 26 51-34 50
5. RB Leipzig 26 48-35 47
6. Bayer Leverkusen 26 49-33 45
7. Eintracht Frankfurt 26 49-49 38
8. Freiburg 26 37-43 34
9. Union Berlin 26 31-42 31
10. Augsburg 26 31-45 31
11. Hamburg 26 29-37 30
12. Mönchengladbach 26 30-43 28
13. Mainz 26 31-41 27
14. Köln 26 35-44 25
15. Werder Bremen 26 29-47 25
16. St. Pauli 26 23-42 24
17. Wolfsburg 26 35-56 21
18. Heidenheim 26 24-58 14

A Stuttgart–RB Leipzig mérkőzés összefoglalója:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lázár Emese
idezojelekdiktatúra

Üzenet a szabadon diktatúrázóknak

Lázár Emese avatarja

Ezek, az egykor volt tiltott ünnepek ma is a legszebbek nekem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu