A szeretet újíthatja meg a világot

A dramatizált és dokumentarista eszközöket használó film négy szálat sző össze.

Az egyik bemutatja Alacoque Szent Margit Mária (1647–1690) életét, aki 1671. június 20-án lépett be a Szűz Mária látogatásáról elnevezett szerzetesrend, a vizitációs nővérek Paray-le-Monialban (ma a Jézus Szíve tisztelet központja) álló monostorába. Margit Máriának látomásai voltak, Jézus a bizalmasának választotta, hogy „az emberek iránti szeretettel lángoló Szívének hírnöke legyen, mert ő mindenkit üdvözíteni akar”. Az első jelenés 1673. december 27-én, Szent János apostol ünnepén, szentségimádás közben történt: „Így szólt hozzám: »Isteni Szívem oly szenvedélyes szeretettel szereti az embereket és egészen különleges módon téged, hogy többé már nem tudja visszatartani izzó szeretetének lángjait, rajtad keresztül kell kiáradnia ennek.«” Margit Mária látomásában Jézus azt mondja a szerzetesnővérnek: „Hogy legyen, amire emlékezz, és ne gondold, hogy mindez a képzelet szüleménye, a szívedbe helyezem szeretetemnek lángját, amit éjjel-nappal érezni fogsz.” Margit Mária ettől kezdve egész életében mellkasi fájdalmakkal küzdött, ami soha nem csillapodott.

A második szál Jézus passiója. A kiindulópont nagycsütörtök, az utolsó vacsora, majd látjuk a kereszten szenvedő Krisztust, és halála után a dárdáját az oldalába döfő római katonát megrendülten leborulni. Ott van a keresztnél Szűz Mária és Jézus szeretett tanítványa, János. Aztán a levétel a keresztről, a fiát sirató Mária, és megjelenik a feltámadt Jézus is.

A harmadikban papok, szerzetesnők, teológusok, filozófusok és Alacoque Szent Margit Mária oldalági író leszármazottja beszélnek a Szent Szív tiszteletéről.

A film negyedik szála azok vallomása, akiknek a Jézus Szent Szívével való találkozás megváltoztatta az életét: egy gyermekkorától izomsorvadásban szenvedő író; egy egykor sikeres női futballista; egy ismert rockzenész; egy idős házaspár; egy családanya; egy hajdani drogdíler, aki speciális nevelőként dolgozik és egy híres francia festőművész. Ők (van, akinek a leszármazottjai) mesélik el, hogyan jutottak el a közömbösségtől, tétova istenkereséstől a hitig.