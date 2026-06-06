Fertőzéshullám Kongóban: új ebolavariáns is felbukkant

A tiszteletbeli konzul szerint az Egyesült Államokból, Franciaországból és más országokból is érkezik támogatás, így a védekezés nem kizárólag a kongói állam erőforrásaira támaszkodik. Véleménye szerint a nemzetközi összefogásnak és a korábbi tapasztalatoknak köszönhetően jó esély van arra, hogy a mostani járványt is sikerüljön a jelenlegi szinten tartani, majd fokozatosan felszámolni.