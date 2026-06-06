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Fertőzéshullám Kongóban: új ebolavariáns is felbukkant

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– A Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén, Ituri tartományban május közepén ismét megjelent az ebolajárvány, amelynek nyomán mintegy kétszáz gyanús megbetegedést és több tucat halálesetet tartottak nyilván – mondta lapunknak France Mutombo Tshimuanga, a Kongói Demokratikus Köztársaság tiszteletbeli konzulja, aki szerint a helyzet ugyan komoly, de jelenleg kontroll alatt van.

Gábor Márton
2026. 06. 06. 5:55
Fotó: JOSPIN MWISHA Forrás: AFP
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A tiszteletbeli konzul szerint az Egyesült Államokból, Franciaországból és más országokból is érkezik támogatás, így a védekezés nem kizárólag a kongói állam erőforrásaira támaszkodik. Véleménye szerint a nemzetközi összefogásnak és a korábbi tapasztalatoknak köszönhetően jó esély van arra, hogy a mostani járványt is sikerüljön a jelenlegi szinten tartani, majd fokozatosan felszámolni.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: JOSPIN MWISHA/AFP)

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