Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Március 15-én mutatkozik meg leginkább a magyar összetartozás + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, hogy számára különösen fontos március 15-e, mert ez a szabadság napja, és ilyenkor mutatkozik meg leginkább a magyar összetartozás.

2026. 03. 15. 21:11
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Forrás: Facebook
Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalára feltett videójában arról beszélt, hogy örül annak, hogy ismét együtt lehetnek egy március 15-i Békemeneten, és külön öröm számára, hogy sok fiatal is részt vesz az eseményen.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy számára március 15-e a szabadság napja, amikor a magyar összetartozás a leginkább megmutatkozik. Hozzátette, 

ezért is tartja fontosnak, hogy a fiatalok is jelen legyenek, mert ezzel is kifejezhető, mennyire fontos az összetartás és Magyarország jövője.

A videó további részében egy fiatal résztvevő szólt a miniszterhez, aki arról beszélt, hogy egy ilyen eseményen, amikor sok emberrel együtt lehet a Kossuth tér felé tartani, 

válik igazán érzékelhetővé az összetartás ereje.

A fiatalember úgy fogalmazott, hogy nem fél, teljes mértékben támogatja azt az oldalt, amely mellett kiáll, és azt mondta: együtt vannak, erősek.

A beszélgetés végén a résztvevőt arra biztatta a miniszter, hogy tartson ki, és elhangzott az is, hogy a békéhez erő kell.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
