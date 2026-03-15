Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Március 15-én mutatkozik meg leginkább a magyar összetartozás + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalára feltett videójában arról beszélt, hogy örül annak, hogy ismét együtt lehetnek egy március 15-i Békemeneten, és külön öröm számára, hogy sok fiatal is részt vesz az eseményen.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy számára március 15-e a szabadság napja, amikor a magyar összetartozás a leginkább megmutatkozik. Hozzátette,

ezért is tartja fontosnak, hogy a fiatalok is jelen legyenek, mert ezzel is kifejezhető, mennyire fontos az összetartás és Magyarország jövője.

A videó további részében egy fiatal résztvevő szólt a miniszterhez, aki arról beszélt, hogy egy ilyen eseményen, amikor sok emberrel együtt lehet a Kossuth tér felé tartani,

válik igazán érzékelhetővé az összetartás ereje.

A fiatalember úgy fogalmazott, hogy nem fél, teljes mértékben támogatja azt az oldalt, amely mellett kiáll, és azt mondta: együtt vannak, erősek.

A beszélgetés végén a résztvevőt arra biztatta a miniszter, hogy tartson ki, és elhangzott az is, hogy a békéhez erő kell.