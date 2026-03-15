Több mint félmilliárd forintba kerülhetett Magyar Péter március 15-i rendezvénye

A Mandiner iparági forrásokra hivatkozva arról ír, hogy Magyar Péter március 15-i rendezvényére megközelítőleg bruttó 600 millió forintot költhettek.

A lap szerint

ezt a becslést a rendezvényhez kapcsolódó technikai háttér, mindenekelőtt az Andrássy úton sűrűn kihelyezett óriáskivetítők és hangosítás is alátámaszthatja.

A cikk felidézi azt is, hogy a HVG korábbi beszámolója szerint a Tisza Párt tavaly 3 milliárd forintból gazdálkodott, így a mostani, egyetlen rendezvényre fordított összeg jelentős tétel lehet.

A Mandiner emellett egy korábbi hangfelvételt is felhoz, amelyen

Radnai Márk arról beszélt, hogy egy korábbi tiszás rendezvényre 103 millió forintot költöttek, és ezt már akkor is sokallta.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a Tisza nagyobb tömegre számított, de a kihelyezett hangszórók egy része az utcát hangosította végül, az emberek elfogytak. Erre Deák Dániel hívta fel a figyelmet, közösségi oldalán megosztva egy videót: