Szijjártó Péter: Ez egy vörös vonal, ők mégis átlépték + videó

Szijjártó Péter egy, a Facebookra feltöltött videóban arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort, és a miniszterelnök gyermekeit, valamint unokáit is fenyegetések érték ukrán részről. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ez olyan vörös vonal, amelyet nem lett volna szabad átlépni.

2026. 03. 14. 13:02
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videóban beszélt arról, hogy súlyos fenyegetések érték Orbán Viktort és családját.

A videóban elhangzik, hogy a miniszterelnököt nyíltan kezdték fenyegetni, és a fenyegetések a gyermekeit és az unokáit is érintették. A külügyminiszter szerint különösen súlyos a helyzet, amikor már a politikusok családtagjai is célponttá válnak.

Hozzátette: ez új szintet jelent az európai politikában. Mint fogalmazott, korábban is voltak éles viták, kritikák és politikai konfliktusok, arra azonban eddig nem volt példa, hogy egy ország vezetőjét halálosan megfenyegessék.

Hogy halálosan megfenyegessék egy másik ország miniszterelnökét, aki a saját nemzeti érdekét képviseli, azért az mégiscsak több a soknál

– hangsúlyozta a miniszter, hozzátette:

A miniszterelnök gyermekeit és unokáit is, ugye öt gyermekét és hat unokáját is megfenyegették halálosan az ukránok. Tehát azért ez már egy olyan vörös vonal, azt gondolom, aminek az átlépése teljesen lehetetlen.

– mondja Szijjártó Péter a videóban.

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy az Európai Unió vezetői nem reagáltak a történtekre. Úgy fogalmazott, hogy 

más ügyekben az uniós vezetők gyakran kritikát fogalmaznak meg vagy erkölcsi állásfoglalást tesznek, ebben az esetben azonban – a cseh és a szlovák vezetők kivételével – senki nem szólalt meg.

Szijjártó Péter szerint mindez azért történhet meg, mert az Európai Unió  „háborús pozőr” szerepbe került, és egyes vezetők háborús vezérként próbálnak fellépni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Mit veszíthetünk április 12-én?

A fő kérdés, amire választ kell adni: háború vagy béke?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
