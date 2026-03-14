Szijjártó Péter: Ez egy vörös vonal, ők mégis átlépték + videó

A videóban elhangzik, hogy a miniszterelnököt nyíltan kezdték fenyegetni, és a fenyegetések a gyermekeit és az unokáit is érintették. A külügyminiszter szerint különösen súlyos a helyzet, amikor már a politikusok családtagjai is célponttá válnak.

Hozzátette: ez új szintet jelent az európai politikában. Mint fogalmazott, korábban is voltak éles viták, kritikák és politikai konfliktusok, arra azonban eddig nem volt példa, hogy egy ország vezetőjét halálosan megfenyegessék.

Hogy halálosan megfenyegessék egy másik ország miniszterelnökét, aki a saját nemzeti érdekét képviseli, azért az mégiscsak több a soknál

– hangsúlyozta a miniszter, hozzátette:

A miniszterelnök gyermekeit és unokáit is, ugye öt gyermekét és hat unokáját is megfenyegették halálosan az ukránok. Tehát azért ez már egy olyan vörös vonal, azt gondolom, aminek az átlépése teljesen lehetetlen.

– mondja Szijjártó Péter a videóban.