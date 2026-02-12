orosz-ukrán háborúorosz támadásUkrajnaenergetikai infrastruktúra

Százezrek maradtak áram nélkül, családok várják sötétben a reggelt + videók

A háború egyre több civil életét teszi tönkre. Lakóépületek sérülnek meg vagy válnak lakhatatlanná, családok maradnak egyik napról a másikra fedél nélkül. Az éjszakai csapások után Kijevben több mint százezer otthon maradt áram nélkül, Odesszában pedig ezrek próbálják összegyűjteni mindazt, ami a korábbi életükből megmaradt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 11:59
A háború egyre több ukrán civil életét teszi tönkre Forrás: AFP
A fővárosban egy tizenhat emeletes ház is megsérült, több lakó egyik pillanatról a másikra elveszítette mindenét. A Desznyanszkij városrészben 107 ezer fogyasztó maradt áram nélkül – erről a DTEK számolt be a Telegram-csatornáján. Odesszából is friss felvételek érkeztek: csapás érte a piacot és egy többszintes lakóépületet, valamint a DTEK egyik erőművét is támadás érte. Az energiahálózat ismét célkeresztbe került, a helyiek pedig a mindennapi túlélésért küzdenek – írja az Origo.

Nincs áram, nincs fűtés, nincs menekvés – így élték túl az éjszakát az ukrán civilek
Nincs áram, nincs fűtés, nincs menekvés – így élték túl az éjszakát az ukrán civilek Fotó: AFP

Az éjjeli csapások következtében a fővárosban egy tizenhat emeletes lakóház is találatot kapott, emberek százai maradtak fedél nélkül. 

Sokan takarókba burkolózva, sötét lakásokban próbálják átvészelni az éjszakát.

Az éjszakai támadás után a kijevi Desznyanszkij városrészben 107 ezer otthonban nem volt áram – közölte a DTEK

Sok család sötétben, hideg lakásokban tölti az éjszakát. 

A DTEK vezérigazgatója, Makszim Timcsenko Londonban, a Nemzetközi Energiahéten kijelentette, hogy Európának és a NATO-nak fel kell készülnie arra, mi történhet az energiainfrastruktúrával egy esetleges háborúban – írja a Kyiv Independent.

Szerinte a nyugati országoknak érdemes lenne az ukrán tapasztalatokra támaszkodniuk. 

Mind többen húzódnak be a melegedőkbe. 

Itt igyekeznek pár órára felengedni, telefont tölteni és erőt gyűjteni, mielőtt visszamennek a kihűlt otthonaikba.

Ukrajnában százezrek maradtak fűtés, áram és sok helyen ivóvíz nélkül a kemény téli hidegben
Ukrajnában százezrek maradtak fűtés, áram és sok helyen ivóvíz nélkül a kemény téli hidegben Fotó: AFP

Odesszából is megrázó felvételek érkeztek az éjszakai csapások után. A piac területe megrongálódott, és egy többemeletes lakóházban is károk keletkeztek.

Odesszában a DTEK egyik erőműve is megsérült, a javítás hosszú időt vesz majd igénybe a vállalat közlése szerint.

Százezren maradtak áram nélkül

Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy súlyos károkat szenvedett a keddre virradóra végrehajtott orosz légicsapások következtében egy energetikai létesítmény Odesszában. A dél-ukrajnai régió területén több mint 95 ezer ember maradt áramszolgáltatás nélkül – közölte Oleh Kiper katonai kormányzó és a DTEK energetikai vállalat.

Borítókép: Pillanatkép Kijevből (Fotó: AFP)

