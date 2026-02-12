Százezrek maradtak áram nélkül, családok várják sötétben a reggelt + videók

A fővárosban egy tizenhat emeletes ház is megsérült, több lakó egyik pillanatról a másikra elveszítette mindenét. A Desznyanszkij városrészben 107 ezer fogyasztó maradt áram nélkül – erről a DTEK számolt be a Telegram-csatornáján. Odesszából is friss felvételek érkeztek: csapás érte a piacot és egy többszintes lakóépületet, valamint a DTEK egyik erőművét is támadás érte. Az energiahálózat ismét célkeresztbe került, a helyiek pedig a mindennapi túlélésért küzdenek – írja az Origo.

Nincs áram, nincs fűtés, nincs menekvés – így élték túl az éjszakát az ukrán civilek Fotó: AFP

Az éjjeli csapások következtében a fővárosban egy tizenhat emeletes lakóház is találatot kapott, emberek százai maradtak fedél nélkül.