Ismét majdnem százezren maradtak áram nélkül Ukrajnában

A DTEK szerint a javítási munkálatok a kiterjedt károkra tekintettel el fognak húzódni. Kiper szerint a legrosszabb helyzet Kilija kistelepülésen alakult ki, ahol több mint kétszáz épület mintegy kilencezer lakója maradt áram és fűtés nélkül. Hozzátette, hogy a létfontosságú infrastruktúrához tartozó objektumokat jelenleg áramfejlesztőkkel működtetik, s dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán. A Telegram-bejegyzésében kitért arra is, hogy a mentőszolgálatok hét további áramfejlesztőt, nyolc ipari hőgenerátort és nyolc tábori konyhát helyeztek üzembe a térség lakóinak megsegítésére.

Súlyos károkat szenvedett a végrehajtott orosz légicsapások következtében egy energetikai létesítmény Kijev után Odesszában is, majdnem százezren maradtak áram nélkül. Fotó: AFP

Az ukrán légierő szerint Oroszország keddre virradóra 125 harci drónnal támadta Ukrajnát, amiből állításuk szerint 110-et le tudtak lőni, illetve egyéb módon semlegesíteni.

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója közölte, hogy a régióban orosz légicsapások következtében egy anya és 11 éves lánya életét vesztette, és tizennégyen, köztük egy hétéves kislány megsebesült Szlovjanszk városában.

Az orosz védelmi minisztérium közben azt közölte, hogy az orosz hadsereg elfoglalta a Zaporizzsja megyei Zaliznicsne települést az elmúlt nap folyamán.

Russia is systematically targeting Ukraine’s lifelines.



Months of strikes on critical infrastructure have left hundreds of thousands without power, heat, or water—some until winter’s end. pic.twitter.com/01433fFI75 — UNITED24 Media (@United24media) February 10, 2026

A hadijelentés szerint az orosz fegyvereres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a különleges hadművelet övezetében közel 1250 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

Russia continues to strike Ukraine's energy system during the cold winter days. Critical damage to Kyiv’s Darnytsia Thermal Power Plant from one of Russia’s attacks is so severe that restoring service will be impossible for months. pic.twitter.com/SefNCzs6cP — UKR Embassy to Ireland (@UKRinIRL) February 10, 2026

A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán fűtőanyag- és energiaipari komplexum, valamint a közlekedési infrastruktúra több, katonai célokra használatos létesítményét, több drónösszeszerelő műhelyt és drónindítási helyszínt, lőszer-, anyagi-műszaki és üzemenyagraktárakat, két harckocsit és öt egyéb páncélozott harcjárművet, négy irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 72 repülőgép típusú drónt. Az orosz statisztikai adatok szerint meghaladta az 54 ezret a háború kezdete óta megsemmisített ukrán katonai járművek száma.