Ismét majdnem százezren maradtak áram nélkül Ukrajnában

Súlyos károkat szenvedett a keddre virradóra végrehajtott orosz légicsapások következtében egy energetikai létesítmény Odesszában. A dél-ukrajnai régió területén több mint 95 ezer ember maradt áramszolgáltatás nélkül – közölte Oleh Kiper katonai kormányzó és a DTEK energetikai vállalat.

2026. 02. 10. 18:46
Háborús rombolás Odesszában Fotó: NINA LIASHONOK Forrás: NurPhoto via AFP
A DTEK szerint a javítási munkálatok a kiterjedt károkra tekintettel el fognak húzódni. Kiper szerint a legrosszabb helyzet Kilija kistelepülésen alakult ki, ahol több mint kétszáz épület mintegy kilencezer lakója maradt áram és fűtés nélkül. Hozzátette, hogy a létfontosságú infrastruktúrához tartozó objektumokat jelenleg áramfejlesztőkkel működtetik, s dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán. A Telegram-bejegyzésében kitért arra is, hogy a mentőszolgálatok hét további áramfejlesztőt, nyolc ipari hőgenerátort és nyolc tábori konyhát helyeztek üzembe a térség lakóinak megsegítésére.

Súlyos károkat szenvedett a végrehajtott orosz légicsapások következtében egy energetikai létesítmény Kijev után Odesszában is, majdnem százezren maradtak áram nélkül
Súlyos károkat szenvedett a végrehajtott orosz légicsapások következtében egy energetikai létesítmény Kijev után Odesszában is, majdnem százezren maradtak áram nélkül. Fotó: AFP

Az ukrán légierő szerint Oroszország keddre virradóra 125 harci drónnal támadta Ukrajnát, amiből állításuk szerint 110-et le tudtak lőni, illetve egyéb módon semlegesíteni.

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója közölte, hogy a régióban orosz légicsapások következtében egy anya és 11 éves lánya életét vesztette, és tizennégyen, köztük egy hétéves kislány megsebesült Szlovjanszk városában.

Az orosz védelmi minisztérium közben azt közölte, hogy az orosz hadsereg elfoglalta a Zaporizzsja megyei Zaliznicsne települést az elmúlt nap folyamán.

A hadijelentés szerint az orosz fegyvereres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a különleges hadművelet övezetében közel 1250 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. 

A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán fűtőanyag- és energiaipari komplexum, valamint a közlekedési infrastruktúra több, katonai célokra használatos létesítményét, több drónösszeszerelő műhelyt és drónindítási helyszínt, lőszer-, anyagi-műszaki és üzemenyagraktárakat, két harckocsit és öt egyéb páncélozott harcjárművet, négy irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 72 repülőgép típusú drónt. Az orosz statisztikai adatok szerint meghaladta az 54 ezret a háború kezdete óta megsemmisített ukrán katonai járművek száma.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. 

Pilóta nélküli ukrán repülőszerkezet csapása következtében a Zaporizzsja megyei Vasziljevszkiji járásban egy éppen gyászszertartást tartó pap, a Belgorod megyei Sebekinói járásban pedig egy furgon vezetője életét vesztette.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy őrizetbe vett egy harmadik gyanúsítottat a Vlagyimir Alekszejev tábornok elleni múlt heti moszkvai merénylet ügyében. A 45 éves, orosz állampolgárságú Pavel Vaszin a korábban őrizetbe vett Viktor Vaszin fia. A sikertelen orgyilkosság kísérletével Ljubomir Korbát vádolták meg, a két Vaszin az FSZB szerint a bűntársa volt. Korba és az idősebb Vaszin beismerő vallomást tett.

A TASZSZ hírügynökség közölte, hogy Alekszejev tábornoknak, az orosz katonai hírszerzés parancsnokhelyettesének állapota stabil.

 

Borítókép: Háborús rombolás Odesszában (Fotó: AFP)

