„Mintha visszatértünk volna a középkorba” – így élnek most Kárpátalján, ahol húsz órás áramszünetek vannak + videó

A kárpátaljai magyarok életét is megkeseríti az orosz–ukrán háború. Dunda György ungvári tudósító arról számolt be, hogy naponta csak néhány órán át van áram. Szakértők szerint az energiahálózat teljes helyreállítása éveket vehet igénybe.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 21:08
Egy lerombolt kijevi hőerőmű helyreállításán dolgozó munkások Forrás: AFP
Kárpátalján is súlyos válságot okoz a folyamatos áramellátási hiány, amely a mindennapi életvitelt szinte teljesen ellehetetleníti. A részletekről Dunda György ungvári tudósító számolt be a HírTV Napindító című műsorában. A térséget azért érintik a napi – akár húszórás – áramszünetek, mert egy közeli hőerőmű jelentősen megrongálódott az orosz csapásoknak köszönhetően. 

A kárpátaljai magyarok életét is megkeseríti az orosz–ukrán háború
Fotó: AFP

A térségben naponta mindössze 3-4 órán át van áram. 

A tudósító szerint az emberek úgy érzik, mintha visszatértek volna a középkorba. Sok család éjszaka kényszerül főzni vagy mosni, amikor épp van áram. Szakértők úgy vélik, hogy az energiahálózat teljes helyreállítása – egy békekötés után is – hosszú éveket vehet igénybe.

Borítókép: Egy lerombolt kijevi hőerőmű helyreállításán dolgozó munkások (Fotó: AFP)

Újabb magyar áldozat – Szijjártó Péter szerint Európa nem nézhet félre

