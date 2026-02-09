„Mintha visszatértünk volna a középkorba” – így élnek most Kárpátalján, ahol húsz órás áramszünetek vannak + videó

A térségben naponta mindössze 3-4 órán át van áram.

A tudósító szerint az emberek úgy érzik, mintha visszatértek volna a középkorba. Sok család éjszaka kényszerül főzni vagy mosni, amikor épp van áram. Szakértők úgy vélik, hogy az energiahálózat teljes helyreállítása – egy békekötés után is – hosszú éveket vehet igénybe.