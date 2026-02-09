Kárpátalján is súlyos válságot okoz a folyamatos áramellátási hiány, amely a mindennapi életvitelt szinte teljesen ellehetetleníti. A részletekről Dunda György ungvári tudósító számolt be a HírTV Napindító című műsorában. A térséget azért érintik a napi – akár húszórás – áramszünetek, mert egy közeli hőerőmű jelentősen megrongálódott az orosz csapásoknak köszönhetően.
„Mintha visszatértünk volna a középkorba” – így élnek most Kárpátalján, ahol húsz órás áramszünetek vannak + videó
A kárpátaljai magyarok életét is megkeseríti az orosz–ukrán háború. Dunda György ungvári tudósító arról számolt be, hogy naponta csak néhány órán át van áram. Szakértők szerint az energiahálózat teljes helyreállítása éveket vehet igénybe.
A térségben naponta mindössze 3-4 órán át van áram.
A tudósító szerint az emberek úgy érzik, mintha visszatértek volna a középkorba. Sok család éjszaka kényszerül főzni vagy mosni, amikor épp van áram. Szakértők úgy vélik, hogy az energiahálózat teljes helyreállítása – egy békekötés után is – hosszú éveket vehet igénybe.
Borítókép: Egy lerombolt kijevi hőerőmű helyreállításán dolgozó munkások (Fotó: AFP)
Lebukott a Magyar Pétert méltató ukrán elemző: a Telexnek dolgozik
Az megvan, hogy az ukrán-pártisága miatt Magyar Péter méltató ukrán „elemző” amúgy a Telex küső tudósítója?
Az orosz erők törnek előre, Zelenszkij külföldiekkel erősítene
A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán.
Új siklóbombát mutatott be Oroszország
Oroszország bemutatott egy frissített szárnyas siklóbombát harci repülőgépekhez.
A terrorizmus visszatérésétől tartanak Olaszországban + videó
Attól tartanak, hogy létrejön egy olyan lázadó mag, mely a nyílt politikai vita helyett a fegyveres erőszakot alkalmazza.
