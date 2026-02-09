Atomerőművek teljesítményét is érinti a támadás. Artem Nekraszov a közösségi oldalán azt írta, hogy az energiaszektor dolgozói megfeszített munkával próbálják helyreállítani a támadások során megrongálódott létesítményeket, írta az Ukrajinszka Pravda.
Az ukrán atomerőművek teljesítménye továbbra is korlátozott az orosz támadások után
Az ukrán energiarendszer még mindig a múlt heti, nagyszabású orosz csapások következményeivel küzd, ezért az ország atomerőműveinek termelése továbbra is csak részlegesen működik – közölte az ukrán energiaügyi miniszterhelyettes
Az energetikusok mindent megtesznek, hogy az ellenség által megrongált berendezések újra üzembe álljanak. A javítási munkálatok mind az erőművekben, mind a nagyfeszültségű alállomásokon zajlanak, amelyek az atomerőművek áramkibocsátását biztosítják
– fogalmazott.
Moszkva módszeresen rombolja az ukrán energia-infrastruktúrát
Nekraszov hozzátette, hogy február 9-én Szumi, Dnyipropetrovszk (Dnyipro) és Harkiv megyékben továbbra is részleges áramkimaradások voltak tapasztalhatók a harcok és az energetikai létesítmények elleni támadások miatt. A hatóságok szerint a rendkívüli helyreállítási munkák folyamatosan zajlanak.
További Külföld híreink
Az atomerőművek is csökkentett kapacitással működnek
A helyzet előzménye, hogy február 7-én Oroszország az idei második nagyszabású csapássorozatát hajtotta végre az ukrán energiarendszer ellen.
Rakéták és drónok nyolc megyében mértek csapást energetikai létesítményekre, ami jelentős károkat okozott az infrastruktúrában.
A támadások következtében az ukrán atomerőművek kénytelenek voltak csökkenteni a termelési kapacitásukat, ami tovább növeli az ország energiaellátásának bizonytalanságát a háború közepette.
További Külföld híreink
Borítókép: Az ukrán zaporizzsjai atomerőmű a távolból (Fotó: Anadolu/AFP/Ercin Erturk)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb magyar áldozat – Szijjártó Péter szerint Európa nem nézhet félre
Az áldozat családjával a kormány felveszi a kapcsolatot.
Orbán Viktor: Gratulálok, elnök úr, várom a közös munkát!
A miniszterelnök a közösségi oldalán üzent Sinisa Karannak.
Amerikai jelentés: Brüsszel választásokat és járványkritikát is cenzúrázott
Brüsszel tagad.
Visszafoglalás – Mi lesz velünk holnap? + videó
Mint egy fügefalevélbe, úgy kapaszkodik a nyugati elit a háborúba.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb magyar áldozat – Szijjártó Péter szerint Európa nem nézhet félre
Az áldozat családjával a kormány felveszi a kapcsolatot.
Orbán Viktor: Gratulálok, elnök úr, várom a közös munkát!
A miniszterelnök a közösségi oldalán üzent Sinisa Karannak.
Amerikai jelentés: Brüsszel választásokat és járványkritikát is cenzúrázott
Brüsszel tagad.
Visszafoglalás – Mi lesz velünk holnap? + videó
Mint egy fügefalevélbe, úgy kapaszkodik a nyugati elit a háborúba.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!