Az ukrán atomerőművek teljesítménye továbbra is korlátozott az orosz támadások után

Az atomerőművek is csökkentett kapacitással működnek

A helyzet előzménye, hogy február 7-én Oroszország az idei második nagyszabású csapássorozatát hajtotta végre az ukrán energiarendszer ellen.

Rakéták és drónok nyolc megyében mértek csapást energetikai létesítményekre, ami jelentős károkat okozott az infrastruktúrában.

A támadások következtében az ukrán atomerőművek kénytelenek voltak csökkenteni a termelési kapacitásukat, ami tovább növeli az ország energiaellátásának bizonytalanságát a háború közepette.