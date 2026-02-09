Rendkívüli

Az ukrán atomerőművek teljesítménye továbbra is korlátozott az orosz támadások után

Az ukrán energiarendszer még mindig a múlt heti, nagyszabású orosz csapások következményeivel küzd, ezért az ország atomerőműveinek termelése továbbra is csak részlegesen működik – közölte az ukrán energiaügyi miniszterhelyettes

Szabó István
Forrás: Ukrajinszka Pravda2026. 02. 09. 15:59
Az ukrán Zaporizzsjei Atomerőmű a távolból Fotó: Ercin Erturk Forrás: Anadolu/AFP
Atomerőművek teljesítményét is érinti a támadás. Artem Nekraszov a közösségi oldalán azt írta, hogy az energiaszektor dolgozói megfeszített munkával próbálják helyreállítani a támadások során megrongálódott létesítményeket, írta az Ukrajinszka Pravda.

Artem Nekraszov ukrán energiaügyi miniszterhelyettes (Forrás: képernyőkép)

Az energetikusok mindent megtesznek, hogy az ellenség által megrongált berendezések újra üzembe álljanak. A javítási munkálatok mind az erőművekben, mind a nagyfeszültségű alállomásokon zajlanak, amelyek az atomerőművek áramkibocsátását biztosítják

– fogalmazott.

Moszkva módszeresen rombolja az ukrán energia-infrastruktúrát

Nekraszov hozzátette, hogy február 9-én Szumi, Dnyipropetrovszk (Dnyipro) és Harkiv megyékben továbbra is részleges áramkimaradások voltak tapasztalhatók a harcok és az energetikai létesítmények elleni támadások miatt. A hatóságok szerint a rendkívüli helyreállítási munkák folyamatosan zajlanak.

Az orosz támadások előbb az ukrajnai földgázellátást tették tönkre, de már az áramszolgáltatás is rendszeresen leáll (Fotó: AFP)

Az atomerőművek is csökkentett kapacitással működnek

A helyzet előzménye, hogy február 7-én Oroszország az idei második nagyszabású csapássorozatát hajtotta végre az ukrán energiarendszer ellen

Rakéták és drónok nyolc megyében mértek csapást energetikai létesítményekre, ami jelentős károkat okozott az infrastruktúrában.

A támadások következtében az ukrán atomerőművek kénytelenek voltak csökkenteni a termelési kapacitásukat, ami tovább növeli az ország energiaellátásának bizonytalanságát a háború közepette.

Borítókép: Az ukrán zaporizzsjai atomerőmű a távolból (Fotó: Anadolu/AFP/Ercin Erturk) 

Bogár László
Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval" kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei" már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

