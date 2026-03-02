Az orosz–ukrán háború négy éve

Négy éve, 2022. február 24-én kezdődött el az orosz–ukrán háború. Az előzmények visszanyúlnak 1991-re, a Szovjetunió szétesésére. Korábban a szovjet köztársasági határoknak semmiféle gyakorlati jelentősége nem volt. A szétesés után – hasonlóan Jugoszláviához – ezek a határok hirtelen államhatárokká változtak. Így volt lehetséges, hogy a jugoszláv tengerpart döntő része horvát lett, és így volt realitás, hogy a Krím félsziget – ahol a szovjet, majd az orosz flotta jelentős része állomásozott – hirtelen ukránná vált, miután évtizedekkel korábban Nyikita Hruscsov, akkori szovjet pártvezető odaajándékozta a területet Ukrajnának. Itt volt az ország egyetlen nagy mélytengeri, melegvízi kikötője, Szevasztopol.

A szovjet bomláskor a balti államok, a lettek, a litvánok és az észtek pillanatok alatt szakítottak Moszkvával, Nyugat felé vették az irányt. Beléptek a NATO-ba és az Európai Unióba is. A területeiken élő orosz kisebbséget hátrányosan kezelték, az állampolgárságot sem akarták nekik megadni.

Ukrajna esete más volt. Potenciálja, területe, lakossága alapján kulcsfontosságú volt Moszkva számára. Az orosz kijelentések Ukrajna függetlensége kapcsán 1991-ben úgy szóltak, hogy nem lehet atomfegyvere és nem léphet be a NATO-ba. Az EU-tagságát Moszkva sohasem ellenezte, mivel meggyőződése volt, hogy Kijev, ha felveszik, belülről fogja szétverni az uniót.

A válság egyik kulcsszakasza volt, amikor az oroszok 2014-ben elfoglalták a Krím félszigetet. A területen orosz többség élt. A velük nem szimpatizáló ukránokat és a krími tatárokat kitelepítették.

A háború újabb állomása volt 2022 kora tavasza. Európából egyedül a britek vártak háborút. Az összes többi európai hírszerzés nem jelezte előre a bekövetkező eseményeket. A gépesített orosz csapatok több irányból támadtak. A fehérorosz határtól Kijev száz kilométerre volt, de nem tudták bevenni.

Mind az amerikai, mind az orosz titkos­szolgálatok azt jelentették, hogy a háború néhány napig vagy hétig fog tartani. Tévedtek. A háború iszonyú szenvedést jelentett a térségnek. Az oroszok óriási emberveszteségekkel, ha lassan is, de haladtak előre.

Ukrajnában a kezdeti háborús lelkesedés elmúlt. Az emberek menekülnek a behívás, a kényszersorozás elől. A halottak, sebesültek és eltűntek számát csak megbecsülni lehet, mivel mindkét fél a háború kezdete óta dezin­formációs kampányt folytat. Reális becslés lehet, hogy a két oldal vesztesége (a három kategó­riában) elérheti a kétmillió főt. Mivel az orosz erőforrások és tartalékok jóval meghaladják az ukránokét, így az ukrán veszteségek arányaik­ban sokkal súlyosabbak, mint az oroszoké.