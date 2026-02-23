idezojelek
München után sincs előrelépés

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

Nógrádi György
Miután véget ért a világ legfontosabb biztonságpolitikai fóruma Münchenben, Nyugat-Európa félig megnyugodhatott. Az amerikai külügyminiszter kemény volt, de meg sem közelítette az egy évvel korábbi alelnöki beszédet, amelyben J. D. Vance kiemelte Európa felelősséget. Idén Marco Rubio aktív európai részvételt kért a világpolitika alakításában, új és hatékony migrációs politikát, magyarán a nemzeti határok védelmét. Kiemelte az USA és Európa közös gyökereit, a szoros történelmi és kulturális kapcsolatokat.

A beszéd alapján egyértelművé vált, hogy az USA csökkenti szerepét Európában, a jövőben számára az alapvető fontosságú térség Ázsia lesz. A kulcskérdés az, hogy Európa képes lesz-e amerikai atomvédelmi ernyő nélkül működni. Ha igen, akkor az mibe kerül, ha viszont nem, akkor mit kell tenni és annak mi lesz az ára.

2035-re a NATO-tagállamoknak GDP-jük öt százalékát kell védelemre fordítani – ebből 3,5 százalék kell hogy legyen a közvetlen katonai kiadás.

Marco Rubio a müncheni konferencia után Pozsonyba és Budapestre látogatott. Ennek szimbolikus és gyakorlati jelentősége volt.

Amíg az amerikai külügyminiszter Münchenben azt emelte ki, hogy az ENSZ szerepe leértékelődött és nem képes a válságok kezelésére, addig a kínai külügyminiszter az ENSZ-t dicsérte, és hitet tett a világszervezet jövőbeni szerepvállalása mellett.

A konferencia megnyitó előadását Friedrich Merz német kancellár tartotta. Beszédének legfontosabb szava a „ha” szócska volt. Ha az USA hajlandó arra, ha a transzatlanti kapcsolatokat a mélypontról vissza lehet hozni, ha az amerikai–európai viszonyban pozitív változás áll be… 

Merz egyértelművé tette, hogy a régi világrend elmúlt és új kapcsolati rendszerre van szükség az EU és az USA között. Azt is hangsúlyozta, hogy az unió GDP-je tízszerese az orosznak.

Érdekes felmérést tettek közzé a lakosság véleményéről a harmadik világháborúval kapcsolatban. Eszerint 2031-ig az USA lakosságának 46 százaléka, a britek 43 százaléka, míg a német lakosság többsége vár egy világháborút. Ebben nyilvánvalóan benne van az a háborús pszichózis, amit a nyugati propaganda sulykol. Ugyanakkor 

a védelmi kiadások drasztikus emelésével a lakosság egyre kisebb része ért egyet. A franciáknál ez az arány 2025-höz képest negyvenről 28 százalékra, Németországban 37-ről 24 százalékra csökkent. Közös európai hadsereget az EU lakosságának csak 22 százaléka tartana szükségesnek és elfogadhatónak.

Mindez alapvetően szemben áll az EU és tagállamai vezető politikusainak a nézeteivel.

A brit miniszterelnök és a francia államfő is kiemelte a saját nemzeti érdekeiket. Mindkét politikus hangsúlyozta, hogy ők atomhatalmak. Macron felvetette a francia atomütőerő közös európai felhasználását, a britek pedig azt, hogy anélkül, hogy újra be akarnának lépni az unióba, szoros kapcsolatok kiépítésére törekednek Brüsszellel. Merz közölte, hogy Németország nem lesz atomhatalom, de szükség esetén rendelkezésre bocsátja a német légierő gépeit a francia atomfegyverek szállítására.

A konferencia után néhány nappal 

a lengyel kormány bejelentette, hogy elkezdi az atomfegyverekkel kapcsolatos politikája megváltoztatását és felkészülését a lengyel atomfegyverek előállítására.

A müncheni konferenciára Oroszországot nem hívták meg. Kanada az otthoni terrorcselekmények miatt lemondta a miniszterelnök útját.

Wolfgang Ischinger korábbi német külügyi államtitkár, a konferencia elnöke, aki a vezető politikusokkal előadásaik után rövid beszélgetést vezetett le, úgy fogalmazott, hogy ritkán volt ennyi alapkérdés a konferencia napirendjén. A találkozó két és fél napja alatt érezhető volt az USA és az EU szembenállása. Sor került számos kétoldalú megbeszélésre is, így a dán miniszterelnök asszony és az amerikai külügyminiszter közötti egyeztetésre a grönlandi kérdésről.

Minden évben odaítélik az Ewald von Kleist-díjat annak a személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely valami kiemelkedőt hajtott végre. Idén a kitüntetett az ukrán nép lett.

A genfi kétnapos orosz–ukrán–amerikai egyeztetés nem vezetett eredményre. A fő kérdésekben – határok, jóvátétel, biztonsági garanciák – az álláspontok továbbra is távol állnak egymástól. 

A tárgyalások hivatalos nyelve az orosz és az angol volt, ami jelezte, hogy minden ukrán vezető tökéletesen beszél oroszul. Ennek Zelenszkij nyilvánvalóan nem örült. A brit, francia és német biztonságpolitikai vezetők elmentek Genfbe, hogy közelről figyelhessék az eseményeket, de továbbra sem lehettek résztvevői a tárgyalásoknak.

Zelenszkij Kijevben bejelentette, hogy Ukrajna továbbra sem ad fel területeket. Közben még Münchenben, akivel csak tárgyalt, attól pénzt és fegyvert kért. Hangsúlyozta, hogy az ukrán hadsereg védi meg a jövőben is Európát. Ez tényszerűleg nem igaz, de jól hangzik és eddig eladható volt. 

Az ukrán elnök azt is közölte, az ukrán lakosság kilencven százaléka nem támogatja, hogy a háború alatt választások legyenek. Magyarul, amíg csak lehetséges, ki akarja tolni annak időpontját, és hatalmon akar maradni. Kaja Kallas, az unió kül- és biztonságpolitikai képviselője azt állította, hogy az EU több tagállama sem hajlandó konkrét időpontot megadni Ukrajna ­uniós csatlakozásával kapcsolatban.

A Közel- és a Közép-Keleten a feszültség fennmaradt. Az USA az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó után a Gerald R. Ford hasonló kategóriájú repülőgép-hordozót is a térségbe vezényelte. Szíriában az amerikaiak kiürítették a katonai bázisukat, és átköltöztek Jordániába. Az országban a polgárháború folytatódott.

Libanonban továbbra is szemben áll egymással a síita Hezbollah és a libanoni hadsereg. Az izraeli hadsereg légitámadást hajtott végre a Hezbollah parancsnoki központjai ellen Libanonban. Az izraeli vezetés bejelentette, hogy az ország hét éven belül függetlenedni akar az amerikai katonai segélyektől.

Az amerikai–iráni tárgyalások Omán genfi képviseletén folytatódtak – eddig megállapodás nélkül.

Az azeri–örmény helyzet változatlan, húsz év börtönre ítélték a volt hegyi-karabahi kormányfőt.

Az amerikai–japán kapcsolatokban áttörés következett be. A két ország 550 milliárd dolláros kereskedelmi szerződést kötött egymással. Az USA a vámot Japán irányában 15 százalékra csökkentette.

Münchenben a biztonsági konferencia múlt vasárnap véget ért, a súlyos problémák fennmaradtak.

A szerző biztonságpolitikai szakértő

