Őrületről beszél és magyarázatot követel a Bayern München dühöngő edzője

A német Bundesliga 26. fordulójának rangadóján a Bayer Leverkusen 1-1-es döntetlenre végzett a listavezető Bayern Münchennel. Az összecsapás két kiállítást és három meg nem adott gólt hozott – ezek többsége a bajorokat sújtotta, így nem meglepő, hogy Vincent Kompany vezetőedző kifakadt a lefújás után.

2026. 03. 15. 11:26
A Bayern München vezetőedzője nem volt megelégedve a játékvezetéssel Fotó: Ina Fassbender Forrás: AFP
A Bayer Leverkusen hamar vezetést szerzett Aleix García góljával, Vincent Kompany csapata azonban Luis Díaz révén egyenlített a szünet után. Ekkor már túlvoltunk két meg nem adott gólon – Jonathan Tah és Harry Kane találatát érvénytelenítette a VAR –, illetve Nicolas Jackson piros lapján, a Bayern München támadója ellenfele bokájára taposott rá. Később Luis Díazt is kiállították, és bár a Leverkusen az utolsó pillanatokban bevette a kettős emberhátrányban küzdő vendégek kapuját, végül Jonas Hofmann gólját is elvették, így maradt az 1-1-es döntetlen.

Vincent Kompany csapata két piros lapot kapott a Leverkusen ellen (Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto/AFP)

Vincent Kompany nem értette a játékvezető döntéseit

Mondanunk sem kell, a vitatható döntések alaposan felhúzták Kompanyt, aki a mérkőzés után nem tudta elrejteni frusztrációját.

– A legrosszabb Luis Díaz esete.

Hogy miért kapott második sárgával piros lapot, senki sem tudja a stadionban. Őrület!

– mondta a belga szakember a lefújás után. – Természetesen fáj, a következő mérkőzésről el lesz tiltva. Valakinek meg kell magyaráznia, miért ért ez sárga lapot. Büszke vagyok a csapatra, de elégedetlen vagyok néhány döntés miatt. Jonathan Tah-nak mit kellett volna tennie? A labda a karjáról pattant a lábára, de közben nem volt semmiféle mozdulat. Aki futballozott, tudja, miről beszélek. Ami Harry gólját illeti, azt sem értem. Az én szememben egyértelműen érvényes gól volt. Nem tudom, mit kellett volna csinálnia. Még egyszer mondom, büszke vagyok, de akadtak helyzetek, amiknél eltérő véleményünk van.

A Borussia Dortmund győzelme miatt a Bayern előnye nyolc fordulóval a befejezés előtt kilenc pontra csökkent a BVB előtt. A bajorok szerdán játsszák az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóját – az első összecsapást 6-1-re nyerte idegenben a német együttes –, majd szombaton jön az Union Berlin elleni hazai bajnoki.

Bundesliga, 26. forduló

péntek

  • Mönchengladbach–St. Pauli 2-0

szombat

  • Bayer Leverkusen–Bayern München 1-1
  • Hoffenheim–Wolfsburg 1-1
  • Frankfurt–Heidenheim 1-0
  • Dortmund–Augsburg 2-0
  • Hamburg–Köln 1-1

vasárnap

  • Werder Bremen–Mainz 15.30
  • Freiburg–Union Berlin 17.30
  • Stuttgart–RB Leipzig 19.30

Az élmezőny állása

  1. Bayern 67 pont/26 meccs
  2. Dortmund 58/26
  3. Hoffenheim 50/26
  4. Stuttgart 47/25
  5. Leipzig 47/25
  6. Leverkusen 45/26

 

