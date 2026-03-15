Csalódás és értetlenkedés: Bognár György dühét a játékvezető megetetése táplálta

Hiába futballozhatott emberelőnyben a második félidőben a Paks, Bognár György együttese nem tudta legyőzni a ZTE-t, így már hét meccset számlál a bajnoki nyeretlensége, ráadásul közben a Magyar Kupától is búcsúzott a csapat. Nem véletlen, hogy hazaiak vezetőedzője inkább a negatívumokat emelte ki az értékelés során.

Bognár György nem volt megelégedve a játékvezetéssel

– Csalódást jelent az eredmény, több mint egy félidőt emberelőnyben játszottunk, de amíg ilyen ziccereket nem tudunk berúgni, marad az 1-1. Most kifele pattognak a labdák, küzdöttek a srácok, de minőségileg gyengébbek voltunk – mondta az M4 Sportnak Bognár György, aki szerint túl sokszor állították meg a játékot olyan futballisták ápolásához, akik utána rögtön folytatták a játékot. – Számomra teljesen érthetetlen, hogy szabálytalankodik egy játékos, elesik, a bíró pedig ötször vagy hatszor állította meg a játékot, hogy ápolás legyen, majd ugyanaz a játékos feláll, és tovább sétál.

Ha így meg tudják etetni a játékvezetőt, akkor ideges vagyok.

A Paks az első játékrész ráadásában került emberelőnybe, amikor Várkonyi lerántotta Tóthot, az emiatt megítélt tizenegyest pedig Hahn János értékesítette.

– Az elmúlt időszakra való tekintettel nyerni szerettünk volna. Tudtuk, hogy a ZTE jó csapat, de kivettük a méregfogát, minden a legnagyobb rendben alakult. Kaptunk egy gólt, de utána is meg lehetett volna a győzelem, ám most olyan periódusban vagyunk, hogy kétszer akkora erőbedobásra van szükségünk a győzelemhez – értékelt Hahn.

– Sokat melóztam, hogy visszatérjek, de nem tudtunk nyerni, ez a mi hibánk, többet kell beletenni a meccsbe, csalódott vagyok. Mindenki a saját önbizalmáért felel, Gyuri is mondta, hogy azt nem tud adni, de ha jól dolgozunk, rendben lesz minden. Bízom benne, hogy az utolsó hét fordulóban a jobbik arcunkat tudjuk mutatni – mondta a sérülése után visszatérő Böde Dániel.

Nuno Campos, a zalaegerszegiek vezetőedzője szerint csodálatos dolgot vittek véghez, és még emberhátrányban is nyerhettek volna.