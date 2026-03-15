Csalódás és értetlenkedés: Bognár György dühét a játékvezető megetetése táplálta

Sorozatban a hetedik bajnokiján maradt nyeretlen a Paks, amely hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a ZTE-vel az NB I 26. fordulójában. A lefújás után a paksiakat irányító Bognár György elmondta, bár csapata nem teljesített az elvárt szinten, a játékvezetéssel is voltak problémák.

2026. 03. 15. 6:51
A Paks trénere többet vár csapatától Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Hiába futballozhatott emberelőnyben a második félidőben a Paks, Bognár György együttese nem tudta legyőzni a ZTE-t, így már hét meccset számlál a bajnoki nyeretlensége, ráadásul közben a Magyar Kupától is búcsúzott a csapat. Nem véletlen, hogy hazaiak vezetőedzője inkább a negatívumokat emelte ki az értékelés során.

Fotó: paksifc.hu

– Csalódást jelent az eredmény, több mint egy félidőt emberelőnyben játszottunk, de amíg ilyen ziccereket nem tudunk berúgni, marad az 1-1. Most kifele pattognak a labdák, küzdöttek a srácok, de minőségileg gyengébbek voltunk – mondta az M4 Sportnak Bognár György, aki szerint túl sokszor állították meg a játékot olyan futballisták ápolásához, akik utána rögtön folytatták a játékot. – Számomra teljesen érthetetlen, hogy szabálytalankodik egy játékos, elesik, a bíró pedig ötször vagy hatszor állította meg a játékot, hogy ápolás legyen, majd ugyanaz a játékos feláll, és tovább sétál.

Ha így meg tudják etetni a játékvezetőt, akkor ideges vagyok.

A Paks az első játékrész ráadásában került emberelőnybe, amikor Várkonyi lerántotta Tóthot, az emiatt megítélt tizenegyest pedig Hahn János értékesítette.

– Az elmúlt időszakra való tekintettel nyerni szerettünk volna. Tudtuk, hogy a ZTE jó csapat, de kivettük a méregfogát, minden a legnagyobb rendben alakult. Kaptunk egy gólt, de utána is meg lehetett volna a győzelem, ám most olyan periódusban vagyunk, hogy kétszer akkora erőbedobásra van szükségünk a győzelemhez – értékelt Hahn.

– Sokat melóztam, hogy visszatérjek, de nem tudtunk nyerni, ez a mi hibánk, többet kell beletenni a meccsbe, csalódott vagyok. Mindenki a saját önbizalmáért felel, Gyuri is mondta, hogy azt nem tud adni, de ha jól dolgozunk, rendben lesz minden. Bízom benne, hogy az utolsó hét fordulóban a jobbik arcunkat tudjuk mutatni – mondta a sérülése után visszatérő Böde Dániel.

Nuno Campos, a zalaegerszegiek vezetőedzője szerint csodálatos dolgot vittek véghez, és még emberhátrányban is nyerhettek volna.

– Jár a gratuláció a szurkolóinknak is, akik nagy segítséget jelentettek. Jelenleg negyedikek vagyunk, ami remek eredmény, Kétszer is emberhátrányban játszottunk a Paks ellen, egyszer sem kaptunk ki, pedig egy Európa-ligában is szereplő csapatról van szó, ez hihetetlen, fantasztikus, ahogy a játékosaim küzdenek a klubért.

Az egymás után hatodik bajnokiján veretlen maradó ZTE az Újpestet látja vendégül a következő fordulóban, míg a Paks az MTK-hoz látogat.

NB I, 26. forduló

Péntek:

Szombat: 

  • Újpest FC–Kisvárda FC 2-1 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, 5072 néző, jv.: Káprály, gólszerzők: Bese (5.), Ljujics (59., 11-esből), illetve Bíró (26.)
  • Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 1-1 (1-0), Paksi FC Stadion, 4095 néző, jv.: Csonka, gólszerzők: Hahn (45+1,, 11-esből), illetve Joao Victor (52.)
  • Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.30

A Puskás Akadémia–Ferencváros mérkőzést későbbre halasztották. A tabella állása itt tekinthető meg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
