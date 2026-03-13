Új, de szomorú éllovasa van az NB I-nek

Különösebb esemény, helyzet nélkül csordogált a mérkőzés, Pinezits Máté megszervezte az MTK stabil védekezését. Ahhoz képest, hogy a hétvégi bajnokiját elhalasztó Ferencváros megelőzésére készült az ETO, vajmi keveset tett az első félidőben. Komoly védeni valója nem akadt a West Ham Unitedtől kölcsönvett, Marco Rossinak is bizonyítani akaró kapusnak, Hegyi Krisztiánnak.

A küzdelem dominált az ETO FC–MTK mérkőzésen (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség)

Beleerősített az ETO FC

A második játékrészben sem tudott nagyobb nyomást gyakorolni a vendégekre a Rába-parti együttes, Vitális oldalszabadrúgásból azért megtornáztatta Hegyit, aki résen volt, mint korábban a középpályás által ravaszul kapura csavart szögletnél. Borbély Balázs Claudiu-Vasile Bumbát, majd Nfansu Njiét is pályára küldte, utóbbi fejese nyomán a háló tetején landolt a labda. Időnként az MTK is veszélyeztette Samuel Petrás kapuját.

A hajrában a tizenhatosa elé szegezte vendégét a győri együttes, de 11 fordulót követően, november 21. óta először gólképtelen maradt. Akkor hazai pályán kapott ki a Zalaegerszegtől (0-1), ezúttal vereséggel felérő döntetlent ért el.

Az ETO FC 0-0-ra végzett hazai pályán az MTK Budapesttel a labdarúgó NB I 26. fordulójában. Borbély Balázs csapata egy ponttal megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencvárost az élre állt, de nagy esélyt szalasztott el. Az MTK értékes pontot szerzett, így háromra eltávolodott a már kieső helyen lévő DVTK-tól.

