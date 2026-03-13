Labdarúgó NB IETO FCMTK Budapest

Új, de szomorú éllovasa van az NB I-nek

Az ETO FC 0-0-s döntetlenre végzett hazai pályán az MTK Budapesttel a labdarúgó NB I 26. fordulójának pénteki mérkőzésén. A Ferencváros mögött azonos pontszámmal a második helyen álló győriek több lehetőséget dolgoztak ki a kiesés elől menekülő fővárosiak ellen. Borbély Balázs csapata nem tudta bevenni Hegyi Krisztián kapuját. Az ETO FC egy ponttal megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencvárost az élre állt, de nem lehet elégedett. Marco Rossi szövetségi kapitány a helyszínen tekintette meg a mérkőzést, amelyen a tíz éve elhunyt Verebes Józsefre emlékeztek.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 13. 22:08
ETO FC Győr, 2026. március 13. Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 26. fordulójában játszott ETO FC - MTK Budapest mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2026. március 13-án. MTI/Krizsán Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ETO FC a zalaegerszegi botlását követően egyik kedvenc ellenfelét fogadta. Az MTK Budapestet idegenben 7-2-re, otthon 3-0-ra verte a bajnokság korábbi szakaszában Borbély Balázs csapata. A hat forduló óta nyeretlen fővárosiak tudták, hogy a megdöbbentő vereséget szenvedő Diósgyőr nem előzi meg őket, de a pontszerzés reményében léptek pályára. Még a mérkőzés kezdete előtt a stadionban megemlékeztek a tíz éve elhunyt Verebes Józsefről, aki nemcsak az ETO, hanem az MTK edzőjeként is bajnoki címet ünnepelhetett a 80-as években. A Kisalföld beszámolója szerint a stadion falán lévő emléktáblánál koszorút és gyertyákat helyeztek el a korábbi sikeredző, a Mágus pályatársai, játékosai és a város képviselői.

Az ETO FC és az MTK közösen emlékezett meg Verebes Józsefről (Fotó: Kisalföld)

Önszántából változtatott kapusposzton a győriek vezetőedzője (Petrás kezdett Megyeri helyett), a mezőnyjátékosok közül viszont nem számíthatott az eltiltott Tóth Rajmundra és a sérült Vingler Lászlóra, ellenben visszatérhetett, s természetesen a kezdőcsapatban kapott helyet Nadhir Benbouali és a magyar válogatott Vitális Milán. Mindezt a lelátóról követte figyelemmel Marco Rossi, kedden a kerethirdetésnél kiderül, kit, kiket nézett ki magának a szövetségi kapitány.

Különösebb esemény, helyzet nélkül csordogált a mérkőzés, Pinezits Máté megszervezte az MTK stabil védekezését. Ahhoz képest, hogy a hétvégi bajnokiját elhalasztó Ferencváros megelőzésére készült az ETO, vajmi keveset tett az első félidőben. Komoly védeni valója nem akadt a West Ham Unitedtől kölcsönvett, Marco Rossinak is bizonyítani akaró kapusnak, Hegyi Krisztiánnak.

A küzdelem dominált az ETO FC–MTK mérkőzésen (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség)

Beleerősített az ETO FC

A második játékrészben sem tudott nagyobb nyomást gyakorolni a vendégekre a Rába-parti együttes, Vitális oldalszabadrúgásból azért megtornáztatta Hegyit, aki résen volt, mint korábban a középpályás által ravaszul kapura csavart szögletnél. Borbély Balázs Claudiu-Vasile Bumbát, majd Nfansu Njiét is pályára küldte, utóbbi fejese nyomán a háló tetején landolt a labda. Időnként az MTK is veszélyeztette Samuel Petrás kapuját. 

A hajrában a tizenhatosa elé szegezte vendégét a győri együttes, de 11 fordulót követően, november 21. óta először gólképtelen maradt. Akkor hazai pályán kapott ki a Zalaegerszegtől (0-1), ezúttal vereséggel felérő döntetlent ért el.

Az ETO FC 0-0-ra végzett hazai pályán az MTK Budapesttel a labdarúgó NB I 26. fordulójában. Borbély Balázs csapata egy ponttal megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencvárost az élre állt, de nagy esélyt szalasztott el. Az MTK értékes pontot szerzett, így háromra eltávolodott a már kieső helyen lévő DVTK-tól.

NB I, a 26. forduló programja:
Péntek:

  • Diósgyőri VTK–Kazincbarcika SC 0-4 (0-2), DVTK Stadion, 2114 néző, jv.: Antal, gólszerzők: Meszkhi (11.), Kártik (45+7. 11-esből), Nyíri (71.), Klausz (74.) 
  • ETO FC–MTK Budapest 0-0 (0-0), Győr, ETO Park, 4950 néző, jv.: Bogár

Szombat: 

  • Újpest FC–Kisvárda FC 14.30
  • Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 17.00
  • Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.30

 

A Puskás Akadémia–Ferencváros mérkőzést későbbre halasztották. A tabella állása itt tekinthető meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekomelcsenko

Ez már vajon fenyegetés?

Bayer Zsolt avatarja

És Frész Feri is aktivizálhatná magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
