Új, de szomorú éllovasa van az NB I-nek

Az ETO FC a zalaegerszegi botlását követően egyik kedvenc ellenfelét fogadta. Az MTK Budapestet idegenben 7-2-re, otthon 3-0-ra verte a bajnokság korábbi szakaszában Borbély Balázs csapata. A hat forduló óta nyeretlen fővárosiak tudták, hogy a megdöbbentő vereséget szenvedő Diósgyőr nem előzi meg őket, de a pontszerzés reményében léptek pályára. Még a mérkőzés kezdete előtt a stadionban megemlékeztek a tíz éve elhunyt Verebes Józsefről, aki nemcsak az ETO, hanem az MTK edzőjeként is bajnoki címet ünnepelhetett a 80-as években. A Kisalföld beszámolója szerint a stadion falán lévő emléktáblánál koszorút és gyertyákat helyeztek el a korábbi sikeredző, a Mágus pályatársai, játékosai és a város képviselői.
Önszántából változtatott kapusposzton a győriek vezetőedzője (Petrás kezdett Megyeri helyett), a mezőnyjátékosok közül viszont nem számíthatott az eltiltott Tóth Rajmundra és a sérült Vingler Lászlóra, ellenben visszatérhetett, s természetesen a kezdőcsapatban kapott helyet Nadhir Benbouali és a magyar válogatott Vitális Milán. Mindezt a lelátóról követte figyelemmel Marco Rossi, kedden a kerethirdetésnél kiderül, kit, kiket nézett ki magának a szövetségi kapitány.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!