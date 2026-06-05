A BL-győztes PSG koronaékszereire is fáj a Real Madrid foga

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A labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében a Paris Saint-Germain ért fel a csúcsra, így a párizsi együttes játékosait is egyre több neves klub figyeli Európában. Az egyik ilyen a Real Madrid is, a királyi klub a francia együttes két portugál középpályását, Vitinhát és Joao Nevest szeretné a soraiban tudni jövőre. Bár a PSG szaúdi elnöke, Nasszer al-Kelaifi és a madridiak első embere, Florentino Pérez jó viszonyt ápol egymással – a budapesti BL-döntőn is találkoztak –, mégis kétséges, hogy a spanyol gigász el tudná csábítani a portugál válogatott két ászát.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 13:41
A Paris Saint-Germain két játékosa, Vitinha és Joao Neves a Real Madrid célkeresztjében Fotó: AFP/Franck Fife
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A két játékos a vb-n is fontos szerepet tölthet be a portugáloknál
A két játékos a vb-n is fontos szerepet tölthet be a portugáloknál (Fotó: NurPhoto/AFP/Jose Manuel Alvarez Rey)

A két klubelnök közötti kapcsolat szintén sokat változott a pozitív értelemben, a PSG szaúdi elnöke, Nasszer al-Kelaifi és a Real Madridot irányító Florentino Pérez a Bajnokok Ligája döntője alkalmával is találkozott egymással. Al-Kelaifi méltatta a madridi elnök munkáját az új Bajnokok Ligája elfogadásában és a Szuperliga háttérbe szorításában. De látszólag mindhiába, mivel a párizsi gárda továbbra is hajthatatlannak tűnik az átigazolásokkal kapcsolatban, főleg a portugál válogatott két kulcsjátékosa esetében, akik akár a nyári világbajnokságon is a döntőig vezethetik a csapatukat.

 

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