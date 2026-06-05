A BL-győztes PSG koronaékszereire is fáj a Real Madrid foga

A két játékos a vb-n is fontos szerepet tölthet be a portugáloknál (Fotó: NurPhoto/AFP/Jose Manuel Alvarez Rey)

A két klubelnök közötti kapcsolat szintén sokat változott a pozitív értelemben, a PSG szaúdi elnöke, Nasszer al-Kelaifi és a Real Madridot irányító Florentino Pérez a Bajnokok Ligája döntője alkalmával is találkozott egymással. Al-Kelaifi méltatta a madridi elnök munkáját az új Bajnokok Ligája elfogadásában és a Szuperliga háttérbe szorításában. De látszólag mindhiába, mivel a párizsi gárda továbbra is hajthatatlannak tűnik az átigazolásokkal kapcsolatban, főleg a portugál válogatott két kulcsjátékosa esetében, akik akár a nyári világbajnokságon is a döntőig vezethetik a csapatukat.