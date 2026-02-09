Von Kleist szelleme Münchenben

A világ legfontosabb biztonságpolitikai fóruma a müncheni Wehrkunde, mai nevén müncheni biztonsági konferencia. Itt találkoznak minden év elején – januárban vagy februárban – a világ vezetői péntektől vasárnapig, hogy tárgyaljanak. Mindenről. Nincsenek megkötések, nincsenek szabályok. Nem kell közös közleményt elfogadni. Az a cél, hogy üljenek le, és beszéljenek egymással.

1962-ben egy német arisztokrata, Ewald-Heinrich von Kleist – aki fiatal tisztként részt vett a Hitler elleni 1944. július 20-i merényletkísérletben – hozta létre a fórumot. Mint sokan Németországban és a világban, ő is félt, hogy az emberiség a harmadik világháború szélén áll, és megsemmisül.

1963 és 1997 között Von Kleist volt a konferencia elnöke. Célját elérte. Egy idő után már megtiszteltetéssé vált a részvétel a konferencián.

1997-tól az elnök Horst Teltschik, Kohl kancellár korábbi biztonságpolitikai tanácsadója lett. Ő kerülte a nyilvánosságot. Ellenfele mindig Genscher külügyminiszter volt. Amikor Teltschik megírta a könyvét a német újraegyesítésről, eladhatatlan volt, mivel az emberek nem ismerték. Megválasztásakor adott interjújában kifejtette, hogy a hagyományos Nyugat, a régi Európa történelmi okok miatt hajlandó egy egységes Európáért lemondani függetlensége egy részéről. Az Európai Unió új, keleti tagállamai, amelyek nemrég kapták vissza függetlenségüket, erre nem lesznek hajlandók.

2009-ben a vezetést átvette a korábbi külügyi államtitkár, Wolfgang Ischinger. Ő volt az, aki az akkori Csehszlovákiából vonattal kísérte a keletnémet menekülteket Nyugatra. Igazi profi diplomata volt. Jelenleg ő a rendezvénysorozat tiszteletbeli elnöke. 2022 óta Merkel volt külpolitikai főtanácsadója, Christoph Heusgen áll a müncheni fórum élén.

Kezdetben Kelet és Nyugat, a későbbiekben már Észak és Dél képviselői is részt vettek ezeken a rendezvényeken. Egy idő után egyértelművé vált, hogy München a világ legfontosabb biztonságpolitikai fóruma.

A német állam átvállalta a konferencia költségeit. A helyszín a legelőkelőbb müncheni hotel, a Bayerischer Hof. A német egység pillanatától felmerült, hogy a német szerep- és felelősségvállalásnak nagyobb teret kell kapnia. Kijelentették, hogy nem egy német Európa, hanem egy európai Németország a cél.