Davos után éled a remény?

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Orosz–ukrán–amerikai tárgyalássorozat kezdődött a békemegállapodás függő kérdéseiről.

Nógrádi György
usadavosi világgazdasági fórumtrumpgrönlandZelenszkijbéketárgyalásorosz 2026. 01. 26. 5:54
Fotó: Europress/AFP
A világ talán legfontosabb két nemzetközi rendezvénye a minden év elején sorra kerülő müncheni biztonsági és a davosi Világgazdasági Fórum. A februári müncheni találkozóra az elmúlt napokban Irán meghívását visszavonták.
Davost Klaus Martin Schwab svájci származású német közgazdász és mérnök hozta létre, és lett a rendezvény elnöke. 1971-től, 33 éves korától 2025-ig, tehát 54 éven keresztül ő vezette a davosi Világgazdasági Fórumot. Svájc a szervezetet 2015-ben elismerte NGO-ként.

Az idei fórum kulcskérdése Grönland volt. 

Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az USA továbbra is igényt tart a Dániához tartozó szigetre, de a vitát nem katonai eszközökkel óhajtja eldönteni. Közölte, hogy szereti Euró­pát, de a kontinens gyenge, és jóléte döntően abból származik, hogy nyolcvan éve, a második világháború vége óta a védelmét az USA látja el.

Ezt az érvet az elmúlt évtizedekben több amerikai elnök is előhozta. A migráció, amellyel szemben az öreg kontinens képtelen védekezni, rövid időn belül Európa végét jelentheti. Miután az elnök a grönlandi kérdésben kompromisszumot kötött a NATO főtitkárával, a nyolc európai állammal szemben február 1-jén bevezetendő büntetővámjait visszavonta.

A másik nagy érdeklődést kiváltó beszéd a kanadai miniszterelnöké, 

Mark Carney-é volt. Ő felszólította a világ középhatalmait az együttműködésre az Egyesült Államokkal szemben. 

Beszédében egyértelműen fogalmazott, de az USA és Trump nevét egyszer sem mondta ki. Ezt mondta a tárgyalásokról: „Ha nem ülsz ott az asztalnál, rajta leszel az étlapon.” A kanadai vezető azt is egyértelművé tette, hogy a hetvenezer fős hadsereg készen áll az ország megvédésére, még akkor is, ha tudja, hogy déli szomszédja sokkal erősebb. Kanada az USA rosszallása ellenére is gyors ütemben fejleszti a gazdasági kapcsolatait Kínával.

Davosban is előjöttek az amerikai–francia ellentétek. Trump nyilvánosságra hozta többek között Macron francia elnök neki küldött e-mailjeit. 

A franciák konzulátust akarnak nyitni Grönlandon, és egyéves hadgyakorlatot terveznek a szigeten. USA-ellenes éllel azt is bejelentették, hogy ők adják az Ukrajnának biztosított hírszerzési adatok kétharmadát. 

Franciaország és Olaszország a háború befejezéséről tárgyalni akarnak Putyinnal, míg Nagy-Britannia erre nem hajlandó.

Az IMF 8,1 milliárd dollárt adott Ukrajnának, Brüsszel pedig gyorsított ütemben akarja átutalni az EU 24 tagállama – a csehek, a szlovákok és a magyarok által meg nem szavazott – kilencvenmilliárd eurós hitelének első részletét.

Németország óvatosan manőverezik az EU, értsd Dánia és az USA között. Vezető politikusai kijelentették, hogy Irán kérdésében fő cél volt az atomeszközök megszerzésének a megakadályozása, és nem foglalkoztak más kérdésekkel, így az emberi jogokkal sem. A kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok a felére, évi másfél milliárd euróra estek vissza. A németországi állapotokat jól jellemzi, hogy csak Berlinben hatezer hajléktalan van, míg a rendelkezésre álló ágyak száma ennek alig több mint az egyharmada.

A norvég kormány 13 500 állampolgárát értesítette, készüljenek fel arra, hogy háborús helyzet esetén a kormány igénybe veheti az ingatlanjaikat, a gépkocsijaikat és a vízi járműveiket. 

A levelek érvényessége egy évre szól.

Sokáig kérdéses volt, hogy az ukrán államfő, Zelenszkij elmegy-e Davosba. Eredetileg, amíg egyértelmű volt, hogy a tárgyalásokon a kulcsszerepet Grönland fogja játszani, nem pedig az ukrán államfő, az útját – az ukrajnai belpolitikai helyzet súlyosságát hangsúlyozva – lemondta. Az ukrán delegáció feladatait abban határozták meg, hogy segíteni kell az ukrán energia- és katonai biztonságot és a békét. Magyarul: az ukrán delegáció fő feladata újabb vissza nem terítendő pénzek összekalapozása Kijev számára.

Amikor Trump bejelentette, hogy hajlandó tárgyalni az ukrán államfővel, Zelenszkij azonnal készen állt az útra. Csütörtökön körülbelül egy órán át tartott Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozója Davosban, a Világgazdasági Fórum helyszínén. 

A megbeszélés után az amerikai elnök konkrétumokat nem mondott, csak azt: – Mindenki azt akarja, hogy véget érjen ez a háború.

Közben Kijevben tárgyalt Pavel cseh államfő. Ő különböző újabb fegyvereket kínált fel Ukrajnának anélkül, hogy konzultált volna a Babis vezette kormánnyal.

Lavrov orosz külügyminiszter is megszólalt a grönlandi válságról. Úgy fogalmazott, hogy sem Kína, sem Oroszország nem tervezi Grönland elfoglalását. Ez természetesen üzenet mindenkinek. A lényeg, amit nem mond ki, a szövetség Peking és Moszkva között fennáll, és a konzultáció folyamatos. 

az orosz–ukrán frontvonalakon az orosz csapatok továbbra is, ha lassan is, de mennek előre. A nyugati pénz és fegyverek arra elegendők, hogy az ukránokat életben tartsák, de arra nem, hogy a helyzet a frontokon megváltozzék.

Klicsko, Kijev polgármestere bejelentette, hogy a Kijevet ért orosz támadások miatt januárban hatszázezer lakos hagyta el a fővárost. Az orosz–ukrán háborúban sor került a tizedik hadifogolycserére. Eddig 2310 ukrán fogoly szabadult.

Ritka alkalom, hogy látványos szembenállás van az amerikaiak és a britek között. Nagy-Britannia visszaadta Diego Garcia tulajdonjogát az afrikai Mauritániának. A sziget kulcs­szerepet játszott az öbölháborúban, az Irán elleni akciókban, az afganisztáni háborúban. Továbbá kulcsszerepe van Afrika keleti partjainál, a Közel- és a Közép-Keleten, mivel Die­go Garcia a világ egyik legfontosabb amerikai bázisa.

Szíriában a polgárháború folytatódik. Az USA a kurdokat, míg Törökország a szíriai ideiglenes kormányt támogatja. A kurd börtönökből több száz terrorista szabadult ki.

Trump értékelte elnöksége első évét, és Davosban létrehozta a Béketanácsot, amelynek egyik alapítója Orbán Viktor miniszterelnök.

Pénteken és szombaton Abu-Dzabiban tárgyaltak a háborúzó felek és az Egyesült Államok delegációi – ez volt az első háromoldalú tárgyalás, amelyet konstruktívnak neveztek. Az orosz–ukrán–amerikai tárgyalássorozat e héten folytatódhat az USA által javasolt békemegállapodás függőben lévő kérdéseiről.

Eltelt egy újabb hét, egy kis lépéssel közelebb kerültünk az óhajtott békéhez. Talán…

A szerző biztonságpolitikai szakértő

Utolsó kenet, siratóénekkel

Az új világrend új intézményei

Bebukottak – nem változik semmi

Biztos pont a bizonytalan világban

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Várszegi Asztrik 80 – a hűség és a megújulás szolgálatában

Asztrik főapát vezetésével Pannonhalma valóban élő lelki és kulturális központtá vált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

