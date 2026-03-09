Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

magyarországnemzeti dalforradalmi ifjúsági napokszalay miklós

1972. március 15 - a spontán lázadó fiatalok ünnepe

1972. március 15-én fiatalok egy csoportja spontán megemlékezést tartott az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóján.1972. március 15-i szerepvállalása miatt ugyan ebben az évben szeptember 15-én Szalay Miklós fizikushallgatót 1 év nyolc hónapig terjedő börtönbüntetésre ítélték izgatás miatt, társait pedig 6-12 hónapra.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 03. 09. 13:19
1972. március 15. rekonstrukció
1972. március 15. rekonstrukció
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szalay Miklós összetartó családban nőtt fel, ahol az életet szilárd erkölcsi értékek határozták meg. Már 1970. március 15-én kokárdát viselve a Kossuth-szobornál megpróbálta elszavalni a Nemzeti dalt, és Galkó Bencével együtt Kossuth-nótákat énekeltek. A fiatalember ellen garázdaság miatt eljárást indítottak a Kádár-rendszer hatóságai, de azt később megszüntették.

1972. március 15. rekonstrukció
1972. március 15. rekonstrukció

 Az 1972. március 15-i spontán tüntetés megrémítette a rendszert

Szalay Miklós március 15-én eredetileg azért indult el, hogy megmutassa szakdolgozatát a témavezetőjének. Amikor azonban meglátta az ünneplő tömeget, úgy érezte, ott a helye még akkor is, ha a két évvel korábbi tapasztalatai alapján tudta, milyen veszélyes lehet a kádári puha diktatúrában nemzeti módon megemlékezni március 15-éről.

A Batthyány-örökmécsesnél a Himnuszt és a Szózatot énekelték, valamint elszavalták a Nemzeti dalt. A résztvevők többsége középiskolás és egyetemista volt. Ekkor Szalay Miklós felállt az emlékmű talapzatára, és beszédet kezdett mondani. Nem sokkal később azonban lerángatták a talapzatról, a gumibotos rendőrök betuszkolták egy autóba, és bevitték a rendőrségre.

A Forradalmi Ifjúsági Napok

Március 15. sok fiatal számára a rendszerrel szembeni szimbolikus tiltakozás lett a Kádár-rendszer ellen. A kommunista vezetés attól félt, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke a szabadság és a függetlenség gondolatát erősíti. Ez különösen veszélyesnek tűnt a hatalom számára az 1956-os forradalom után. Ezért a rendszer nem tette hivatalos állami ünneppé március 15-ét. Inkább más kommunista ünnepeket hangsúlyozott, így március 21-ét, a Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulóját és , április 4-ét, amit Magyarország felszabadításaként ünnepeltek, de ami valójában szovjet megszállás volt.

Március 15-i fiatalok
Március 15-i fiatalok

A cél az volt, hogy a nemzeti ünnepet kommunista történelmi narratívába illesszék, és az iskolákban szervezett programokkal eltereljék a fiatalokat a spontán megemlékezésektől, tehát a diákok maradjanak bent az iskolákban és ne az utcákon „hőzöngjenek”.

Szalay Miklós a börtönben és szabadulása után

A vizsgálati fogság idején megpróbálták beszervezni, ám ő ezt határozottan, írásban is elutasította. Nem hagyta, hogy a félelem uralja. Azok, akikkel egy perben ítélték el, korábban ismeretlenek voltak számára; mindössze annyi kötötte össze őket, hogy a kádári titkosszolgálat a többi fiatallal együtt március 15-i „rendbontónak” tekintette őket. Összesen húsz hónapot töltött börtönben. Cellatársai között 1956-os elítéltek is voltak, köztük Végh István és Várhegyi Imre.

Az ország valamennyi egyeteméről kizárták, így egyetemi tanulmányait nem fejezhette be. Szakmunkásként helyezkedett el: előbb a Bányagépgyárban, majd a Gelkánál dolgozott. Életútja a kádári diktatúrában sok tekintetben hasonlóvá vált az 1956-os forradalmárok sorsához, akik szabadulásuk után szintén nem térhettek vissza korábbi hivatásukhoz.

Forradalmi Ifjúsági Napok- plakátrészlet. forrás: Galéria Savaria
Forradalmi Ifjúsági Napok- plakátrészlet. forrás: Galéria Savaria

Szabadulása után is folyamatos rendőri megfigyelés alatt állt. Még éveken át rendszeresen előállították március 15-e előtt, így az ünnep napját rendre zárkában kellett töltenie.

Szalay Miklós egész életében megőrizte önazonosságát és tisztességét. Két gyermeke és négy unokája született. Olyan ember, aki bátran cselekszik, amikor a demokráciát védeni kell, még akkor is, ha ezzel egzisztenciáját és személyes biztonságát kockáztatja. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékének tiszteletére megcselekedte azt, amit megkövetelt a haza.

 

Szalay Miklós beszéde 1972. március 15-én a Batthyany örökmécsesnél

"Hallgassatok meg: két évvel ezelőtt én már megjártam ezt az utat… Lázadók vagytok, de fiatalok, ez a lázadás jogos és alapjában becsületes. Ti most bűnösnek érzitek magatokat, és mindennel szembeszálltok, mert szembe kerültetek a törvény képviselőivel… Jogotok van keresni azt a lényeget, amin változtatni kell. Ti becsületesek, őszinték és magyarok vagytok, nem kell innen settenkedve, lesütött szemmel, bűnös érzéssel elmenni…" (forrás: Stricker Sándor írása a március 15-i megemlékezésekről)

Részlet Szalay Miklós önvallomásából

„Mondtam (...) Becsületes magyar fiatalok vagyunk, akik tiszteljük és megbecsüljük a múl­tunkat. (...) Utána arra emlékszem, hogy valaki már egy ideje fogja a jobb kezemet. Megálltam a mondat után, és most már odanéztem. Nem láttam, hogy ki fogja, de le­húztak és közrefogtak a rendőrök. Beültünk a rendőrautóba.” (Kritika, 1995. 4.)

A március 15-i megmozdulások jelentősége:

1. a nemzeti hagyományok védelme,
2. A diktatúrával szembeni szimbolikus ellenállás,
3. Ezek a megmozdulások hozzájárultak ahhoz, hogy a március 15-i ünnep a rendszerrel szembeni ellenállás egyik jelképe legyen, és a későbbi demokratikus ellenzéki mozgalmak egyik fontos hagyományává váljon a rendszerváltás előtt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.