1972. március 15 - a spontán lázadó fiatalok ünnepe

Szalay Miklós összetartó családban nőtt fel, ahol az életet szilárd erkölcsi értékek határozták meg. Már 1970. március 15-én kokárdát viselve a Kossuth-szobornál megpróbálta elszavalni a Nemzeti dalt, és Galkó Bencével együtt Kossuth-nótákat énekeltek. A fiatalember ellen garázdaság miatt eljárást indítottak a Kádár-rendszer hatóságai, de azt később megszüntették.

1972. március 15. rekonstrukció

Az 1972. március 15-i spontán tüntetés megrémítette a rendszert

Szalay Miklós március 15-én eredetileg azért indult el, hogy megmutassa szakdolgozatát a témavezetőjének. Amikor azonban meglátta az ünneplő tömeget, úgy érezte, ott a helye még akkor is, ha a két évvel korábbi tapasztalatai alapján tudta, milyen veszélyes lehet a kádári puha diktatúrában nemzeti módon megemlékezni március 15-éről.

A Batthyány-örökmécsesnél a Himnuszt és a Szózatot énekelték, valamint elszavalták a Nemzeti dalt. A résztvevők többsége középiskolás és egyetemista volt. Ekkor Szalay Miklós felállt az emlékmű talapzatára, és beszédet kezdett mondani. Nem sokkal később azonban lerángatták a talapzatról, a gumibotos rendőrök betuszkolták egy autóba, és bevitték a rendőrségre.

A Forradalmi Ifjúsági Napok

Március 15. sok fiatal számára a rendszerrel szembeni szimbolikus tiltakozás lett a Kádár-rendszer ellen. A kommunista vezetés attól félt, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke a szabadság és a függetlenség gondolatát erősíti. Ez különösen veszélyesnek tűnt a hatalom számára az 1956-os forradalom után. Ezért a rendszer nem tette hivatalos állami ünneppé március 15-ét. Inkább más kommunista ünnepeket hangsúlyozott, így március 21-ét, a Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulóját és , április 4-ét, amit Magyarország felszabadításaként ünnepeltek, de ami valójában szovjet megszállás volt.

Március 15-i fiatalok

A cél az volt, hogy a nemzeti ünnepet kommunista történelmi narratívába illesszék, és az iskolákban szervezett programokkal eltereljék a fiatalokat a spontán megemlékezésektől, tehát a diákok maradjanak bent az iskolákban és ne az utcákon „hőzöngjenek”.

Szalay Miklós a börtönben és szabadulása után

A vizsgálati fogság idején megpróbálták beszervezni, ám ő ezt határozottan, írásban is elutasította. Nem hagyta, hogy a félelem uralja. Azok, akikkel egy perben ítélték el, korábban ismeretlenek voltak számára; mindössze annyi kötötte össze őket, hogy a kádári titkosszolgálat a többi fiatallal együtt március 15-i „rendbontónak” tekintette őket. Összesen húsz hónapot töltött börtönben. Cellatársai között 1956-os elítéltek is voltak, köztük Végh István és Várhegyi Imre.