Emberi agysejteket ültettek egy csipre és azok megtanultak játszani a Doommal

Egy új laboratóriumi kísérletben élő, emberi neuronok lépnek kapcsolatba egy számítógépes rendszerrel, és mint az igazi kezdők, nulláról kiindulva megtanulnak videójátékot játszani.

A Cortical Labs ausztrál biotechnológiai vállalat CL1 „biológiai számítógépe" nagyjából 200 000 élő, mikroelektróda-tömbön növesztett

emberi neuront használva irányítja a nagy klasszikus, 1993-as lövöldözős Doom videójátékot.

A szoftver elektromos jelekké alakítja a játékban történteket, és az „eseményekre” a nyilván „betanítás nélküli” sejtek valós időben reagálni tudnak és tanulnak.

A neuronok csipen helyezkednek el, és tápanyagfürdőben tartják életben őket, miközben az elektródák stimulálják őket, és figyelik a válaszaikat. A játékmenet elektromos aktivitási mintákon zajlik: ha valami megjelenik a képernyő bal oldalán, az elektródák megérintik az idegsejtcsoport megfelelő régióját.

Hogyan alakították át az emberi agysejteket biológiai számítógéppé?

A biológiai számítástechnika két nagyon különböző világot ötvöz. A laboratóriumban tenyésztett, élő emberi neuronokat helyezik szilícium mikrocsipekre, amelyek képesek kommunikálni ezekkel a neuronokkal. Az elektródák apró elektromos jeleket küldenek a sejteknek, és rögzítik az idegsejtek válaszokként adott „elektromos tüskéiket”.

A sejtek megerősítéses tanulással reagálnak a jelzésekre. Fotó: Nano Banana Pro

Ezek a tüskék ugyanolyan alapvető jelek, mint amelyeket az emberi agyban lévő neuronok használnak, így digitális parancsokká alakíthatók.

Más szóval, egy biológiai neurális hálózat egy számítógépes rendszer részévé válik.

Nem annyira ijesztő, mint ahogy elsőre hangzik

A kísérletekben használt neuronokat nem közvetlenül emberi agyból szerzik: a tudósok hétköznapi emberi sejteket, például bőr- vagy vérsejteket használnak.

A Shinya Yamanaka által kifejlesztett Nobel-díjas technika segítségével programozzák át a kutatók ezeket a sejteket indukált pluripotens őssejtekké.

Az indukált pluripotens őssejtek olyan felnőtt testi sejtekből visszaprogramozott sejtek, amelyek újra képesek bármilyen sejttípussá – köztük idegsejtté – fejlődni.

Idővel a neuronok hosszú nyúlványokat, úgynevezett axonokat és dendriteket növesztenek, amelyek szinapszisokon keresztül kapcsolatokat alakítanak ki egymással:

még egy edényben is természetes módon kis neurális hálózatokká szerveződnek, amelyek képesek elektromos mintázatok létrehozására.

Az ilyen hálózatok fel tudják dolgozni a jeleket és alkalmazkodni a visszacsatoláshoz. A jelenséget neuroplaszticitásnak nevezik.